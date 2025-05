V záchranné stanici se vylíhlo čtvrté čapí mládě z rychnovského pivovaru

Malým čápům, které ochranáři v pátek dopoledne odebrali z komína pivovaru v Rychnově nad Kněžnou a převezli je do záchranné stanice Makov u Písku, se daří nad očekávání. Do tamního čapího hnízda pracovníci stanice podstrčili nejprve nevylíhnuté vajíčko a nejsilnější mládě a čekali, jestli adoptivní rodiče nevlastní potomky přijmou.

„Když jsme po několika hodinách viděli, že mládě i vajíčko přijali bez problémů, ještě v pátek jsme k nim přidali další dvě mláďata,“ popisuje vedoucí záchranné stanice Makov Libor Šejna.

Podle ochranáře se někdy stává, že čápi na cizí mláďata zaútočí. To se však nestalo a náhradní rodiče postupně začali čápata krmit. Přesto jim ochranáři ještě dvakrát denně přilepšují.

„Pro rodiče je to velká změna. V přírodě čápi už před vyklubáním cítí, že ve vajíčku je mládě a připraví se na to, že ho budou muset krmit. Teď se proto musí synchronizovat. Předpokládáme, že ve středu už s dokrmováním přestaneme, protože mláďata prosperují velmi a rodiče je už více krmí,“ odhaduje ochranář.

O víkendu se vyklubalo i čtvrté mládě rychnovských čápů. Malý otvor se na vajíčku objevil už v pátek večer. Než se mládě dostalo ven, trvalo to do nedělního rána. Od naklubání zhruba 36 hodin.

„To je poměrně dlouho. Mláďatům většinou trvá 12 až 36 hodin, než se z vajíčka dostanou. A některá to nezvládnou vůbec. Je to pro ně nejtěžší zkouška, dostat se z vajíčka ven. Skořápka je vzhledem k jejich velikosti poměrně pevná,“ vysvětluje Šejna.

Čerstvě vyklubané mládě ochranáři z hnízda odebrali a vložili do inkubátoru. Měli totiž obavy, aby ho ostatní mláďata nezranila. Ve vyhřívaném boxu a později v líhni zůstane, dokud trochu nezesílí.

Stream z hnízda kvůli výhrůžkám vypnuli

Postup ochranářů ohledně záchrany mláďat z komína rychnovského pivovaru se stal terčem ostrých diskusí na sociálních sítích. Umožnil to především živý přenos z hnízda, který na internetu funguje už několik let. Poté, co samec hnízdo opustil a samice zůstala na komíně sama a zahřívala vajíčka, se ochranáři nejprve rozhodli do dění nezasahovat a nechat vše na přírodě. Lidé to kritizovali nejen na sítích, ale telefonovali ochranářům i úřadům.

„Situace vyvolala emočně vypjaté reakce laické veřejnosti, která v posledních hodinách bombarduje řadu záchranných stanic. To vše se děje v době vrcholící sezony, kdy pracovníci záchranných stanic mají plné ruce práce s celou řadou jiných případů, které na rozdíl od tohoto nejsou tak sporné,“ uvedla v pátek na svém Facebooku rychnovská radnice.

Podle odborníků nebyl zásah nutný. Názor změnili až poté, co vyšlo najevo, že lidé čápy přikrmují, a tím ovlivňují přirozený vývoj. Reakce veřejnosti označil Rychnov dokonce za „celorepublikovou hysterii, která hraničí se zdravým rozumem“. Podle města nebyly výjimkou noční telefonáty, výhrůžné maily či urážky a hádky na sociálních sítích. Zastánci okamžitého řešení měli úředníkům hrozit i smrtí.

„Odmítáme, aby se projekt sledování našich čápů stal předmětem podobně nechutných diskusí, a proto jsme se rozhodli pro tento rok online přenos ukončit,“ uvedla radnice.

Rychnov nad Kněžnou provozuje webovou kameru na komíně rychnovského pivovaru čtvrtým rokem. Odborníci však v souvislosti se současným děním varují, že přílišná medializace a tvorba reality show může divokou přírodu ohrožovat.

„Díky moderní technologii vidíme čápům až do obýváku. Jsme přesvědčeni o tom, že máme přírodu jen sledovat, nikoliv se ji snažit porazit,“ sdílí názor ochranářů místostarostka Rychnova nad Kněžnou Jana Drejslová (ODS).

„Dlouhodobá ochrana čápů nespočívá v přikrmování nebo zásazích do hnízdění. Spočívá v péči o jejich přirozené prostředí – mokřady, louky a pestrou krajinu, která čápům dává potravu i místo k životu,“ upozorňuje na skutečnou pomoc čápům David Číp ze Záchranné stanice v Jaroměři.