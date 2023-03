Čáp se vrátil na hnízdo do Slavětína o deset dnů dříve než loni

Hnízdo se nachází na sušáku požárních hadic ve Slavětíně a od loňského března je u něj kamera.

Na přílet čápa upozornil na svém twitterovém účtu Tomáš Prouza, podle nějž by to mohl být zdejší loňský obyvatel Slávek, který tvořil pár se Slávinkou, jak si je pojmenovali diváci internetového přenosu. Čáp však nemá kroužek.

„U čápa bez kroužku je identita vždy nejistá. Podle chování ale čáp vypadá na domácího majitele hnízda, protože při příletu pozdraví a dává najevo, že hnízdo je jeho, potřebu koná na okraj hnízda. Po ranním návratu už donesl i čerstvé seno. Jedná se o dospělého samce, mladí se vrací do Evropy až po několika letech, kdy pohlavně dospějí,“ uvedl pro portál iDNES.cz meteorolog Tomáš Prouza, který spravuje web a Facebook Čapího hnízda v Bohuslavicích.

V Česku už čápi obsadili 133 hnízd, další zřejmě budou přibývat i podle počasí. Čapí hnízda sleduje Česká společnost ornitologická od roku 2014 za pomoci registru, kam dobrovolníci zaznamenávají svá pozorování.

První čáp se letos vrátil do kraje 10. března na hnízdo v Meziměstí. Do Jičína přiletěl čáp 11. března a o dva dny později už tam byl pár. Pozorovatelé už čápy spatřili i v Libáni a Lužci, také ve Dvoře Králové nad Labem, kde však zřejmě jde o čápici Zbojnici přezimující v zoo. Na většinu hnízd se čápi letos vrátili dříve než loni.

„Je to obecný trend, který se netýká jen čápů. Jak se otepluje po celé Evropě, někteří ptáci na to reagují a objeví se dříve. Třeba kukačky s tím mají problém, protože ty přilétají později. Jejich mládě z vejce, sneseného do hnízda hostitelů, se nezvládne vyvinout, protože mláďata hostitelského druhu jsou už příliš velká a kukaččí mládě je nedokáže vyhodit z hnízda. Tlačí se sem řada teplomilných druhů. Volavky bílé nebo kormoráni už tu přímo i zimují,“ říká David Číp, předseda pobočky Českého svazu ochránců přírody Jaro Jaroměř, jež provozuje záchrannou stanici zraněných živočichů.

Nedávno tam postavili voliéru po rozlétávání čápů, chystá se i projekt mokřadní oázy u nedalekého Dvora Králové.

Čápi bílí zimují v subsaharské Africe. První se vrací většinou samec, později dorazí samice, pár si je věrný řadu let, mívají dvě až pět vajec. Tuzemská populace je stabilní.

Kamery jsou na hnízdech například ve Vrchlabí, Mladých Bukách, na pivovaru v Trutnově, Bohuslavicích u Trutnova, Chvalči, Žirči, Jaroměři - Brdcích, na pivovaru v Rychnově nad Kněžnou a Vamberku. Obsazené hnízdo ve Slavětíně nad Metují se dá sledovat zde.