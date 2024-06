Hradec koupí auto s kamerami. Sklízí kritiku, že pomáhá parkovací firmě

Hradecká primátorka Pavlína Springerová (HDK) koncem května představila záměr koupit městské policii nový vůz vybavený umělou inteligencí za více než dva miliony korun.

Jenže koupě Cam Caru s kamerami, jež budou číst poznávací značky, kontrolovat parkování a popřípadě i fotografovat přestupky, vyvolala nečekané množství komentářů. Trefují se do radnice i do městských strážníků.

„Smutná zpráva pro obyvatele města aneb Jak nás odrbat ještě víc. Škoda, že si mastí kapsu soukromá firma. Zřejmě potřebuje víc peněz, Hradečáci to odnesou i potupným vozítkem, co bude bonzovat,“ napsal na Facebooku Drahomír Pořízek.

„Tak paráda, parkovné jde soukromé firmě, která získala zakázku na dlouhá léta za směšnou cenu. Už teď městská policie pro ni pracuje při dávání botiček a nyní ještě město bude financovat toto vozidlo, zatímco peníze půjdou zase do firmy, nikoli městu,“ reagoval Petr Moudr.

„Tak snad mají kluci od městské policie ještě druhou výplatu od ISP,“ podotkl Jan Červenka.

Nákup podílu v ISP?

Většina komentářů má jedno společné: kritiku koncesní smlouvy mezi Hradcem a společností ISP, která má platit až do roku 2036. Díky ní podle výročních zpráv měla soukromá firma roční profit až 18 milionů korun.

O revizi smlouvy se naposledy před deseti lety pokusil tehdejší primátor Zdeněk Fink (HDK). Jenže jeho plán odkupu 51procentního podílu v ISP za 53 milionů korun narazil už na radě města a do zastupitelstva se nedostal. Stejné plány se od té doby v hradecké koalici objevují pravidelně.

Nyní opět nabírají na aktuálnosti. Nikoli kvůli pořízení okamerovaného vozu pro strážníky, ale díky vizi města rozšířit placenou zónu i na ucpaná sídliště a plnícím se závazkům ISP vůči Hradci.

„Byla velká strategická chyba, že se podíl ISP svého času nepodařilo odkoupit, protože to v tehdejší koalici někdo shodil. Byla to opravdu historická možnost. I pro nás je to stále téma, bavíme se o tom, je však otázkou, jaké by byly podmínky. Připravujeme systém parkování mimo zónu ISP, takže se přímo nabízí o tom přemýšlet. ISP ještě má nějaké závazky,“ připomněla Pavlína Springerová výstavbu parkovacího domu Rožberk s téměř třemi stovkami míst na Slezském Předměstí.

Parkovné i na sídlištích

Město se netají, že by minimálně bylo zapotřebí přepracovat některé dodatky ke smlouvě. Novou parkovací koncepci by chtělo představit na podzim. Zřejmě největší změnou bude rozšíření parkovného mimo zónu ISP. Problémy se už dávno přelily mimo patronát monopolu, hlavně na sídliště. Placené stání se může stát nepopulární novinkou na Slezském, Pražském a Moravském Předměstí, v Kuklenách i v Malšovicích.

„Chceme nastavit parkovací systém v dalších lokalitách, kde je značný převis aut nad parkovacími místy. Očekáváme podobný efekt, jako když nastoupila firma ISP. Tehdy zmizely z ulic ležáky a vraky. Zrovna tak chceme na sídlištích odbourat parkování dodávek nad pět metrů. Parkoviště tam vždy byla určena pro běžná auta. Jde nám hlavně o noční časy, ve dne za lidmi mohou jezdit řemeslníci nebo doručovatelé,“ vysvětlil Miroslav Hloušek (ODS), náměstek primátorky pro oblast dopravy.

Auto zvládne to, co dvě až tři hlídky

Velkou parkovací diskusi přitom rozpoutala drobnost. Radou schválená modernizace mobilní služebny a noví asistenti prevence kriminality před veřejností prošli „pochvalným mlčením“. Ale koupě automobilu s kamerami a umělou inteligencí na efektivnější monitorování zpoplatněných parkovacích zón narazila.

Někteří Hradečané ho považují za podlézání společnosti ISP a za past na řidiče, avšak podle města tato investice za 2,2 milionu korun nebude pouze represivního charakteru. O pořízení chytrého auta pro strážníky se začalo jednat už před dvěma lety, kdy městské policii velel současný náměstek primátorky Miroslav Hloušek.

„Tento systém sice dohlédne na uhrazení parkovného, ale hlavním smyslem je uvolnění kapacity strážníků pro jinou činnost v terénu. Na strážníky se toho v poslední době nahrnulo moc a jen tento vůz nám uvolní dvě až tři hlídky, které kontrolují parkování jak v zóně ISP, tak mimo ni,“ uvedl náměstek.

Podle něj jsou pokuty spíš podružné: „S veškerými daty, která získá systém, se dá velmi dobře pracovat v praxi, ale i statisticky. Například nám řekne, jak a v jakých časech jsou různá parkovací místa obsazená. Bude to velmi užitečné pro stanovování různých nových parkovacích systémů. “

A Martin Žďárský, ředitel městské policie, ho doplnil: „CamCar dokáže zkontrolovat až 11,5 tisíce značek za hodinu a identifikovat různé typy přestupků. Budeme moci lépe rozložit naše síly a věnovat se i dalším lokalitám ve městě.“