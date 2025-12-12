Tisíc nových bytů v ohrožení. Developeři tlačí na odklad územního plánu

Tomáš Hejtmánek
  9:45
Na poslední chvíli se objevují snahy o odklad platnosti nového územního plánu Hradce Králové. Klíčový dokument, který odblokuje novou výstavbu, vznikal víc než 15 let a zastupitelé ho chtěli schválit ještě před Vánoci. Developeři však chtějí, aby rozpracované projekty mohly pokračovat podle starých pravidel. V řadě případů by totiž museli budovy výrazně snížit.
Vizualizace nového areálu na místě současného socialistického nákupního...

Vizualizace nového areálu na místě současného socialistického nákupního střediska Hvězda v Hradci Králové | foto: Studie Atelier Saem

V hradeckém Adalbertinu se uskutečnilo veřejné projednání nového územního...
Zprava náměstek primátorky určený pro územní plán Adam Záruba (bezp. Změna a...
Autoři budoucího územního plánu, architekti Parik Kotas (vlevo) a Tomáš...
32 fotografií

Čistopis nového územního plánu, na který čekají možná stovky stavebníků, měla radnice získat od zpracovatele v pátek. Rozhodovat by o něm mohli zastupitelé už v úterý, jenže na samém konci náročného procesu se objevují snahy komplikovaný dokument pozměnit.

Investoři, kteří nestihli na své projekty získat povolení, tlačí radnici, aby alespoň na přechodnou dobu povolila výstavbu podle starých pravidel. Nejčastějšími problémy jsou změna využití území nebo regulace počtu podlaží. Příkladem je multifunkční dům Jiřina v Jungmannově ulici, který má mít 13 pater. Nový územní plán však na pozemku dovoluje jen čtyři.

Vedení města jde investorům naproti, chce do územního plánu doplnit klauzuli o přechodném opatření, podobně jak to prosadili v Praze nebo Brně.

Vizualizace nového areálu na místě současného socialistického nákupního střediska Hvězda v Hradci Králové
V hradeckém Adalbertinu se uskutečnilo veřejné projednání nového územního plánu. Chystá se patnáct let. (8. srpna 2024)
Zprava náměstek primátorky určený pro územní plán Adam Záruba (bezp. Změna a Zelení), primátorka Pavlína Springerová (HDK) a náměstci Lukáš Řádek (TOP 09) a Pavel Vrbický (Piráti)
32 fotografií

„Projekty, které už v nějaké fázi leží na stavebním úřadě, ale zatím nezískaly stavební povolení, by se díky přechodnému opatření nadále posuzovaly podle původního územního plánu. Pokud nejsou v souladu s novým územním plánem, stavební úřad by jim povolení už nevydal,“ upozornila primátorka Pavlína Springerová (HDK).

Do problémů se mohou dostat až desítky stavebníků. Klíčové jsou především velké projekty bytových domů. Podle dat radnice je ohroženo dvanáct velkých záměrů, které mají Hradci Králové přinést asi 1200 nových bytů. Pokud by se nerealizovaly, tratilo by i město. Na základě partnerských smluv má Hradec od těchto developerů získat 280 milionů korun na související infrastrukturu. Kdyby město smlouvy vědomě ohrozilo, mohlo by to podle primátorky mít důsledky.

„Tam však nejde ani tak o peníze pro město. Nechceme zničit investice, které byly v dobré víře pro Hradec připravovány. Dlouhé zdržení je však naprosto nepřijatelné. Nejčistší by bylo územní plán schválit a tyto projekty zahrnout do nejbližší změny. Máslo na hlavě má i státní správa, protože stavební řízení je v Hradci pomalé,“ upozornil radní města a předseda výboru pro územní plánování Martin Soukup (ODS).

Část investorů má žádost o stavební povolení podánu již dlouhé měsíce. Že razítko stále nedostali, tedy není podle zastánců přechodného opatření jejich vinou. Takovým projektem je například proměna areálu Hvězda, kde má vyrůst šestiposchoďový bytový dům s obchody a službami v přízemí.

Oprava hradeckého „Bronxu“ se protáhne, nákupní pasáž je jen pro odvážné

„Žádost jsme podávali před půl druhým rokem, ale v té době končil starý stavební zákon a na úřadech se objevilo větší množství projektů. Byly zahlcené. Bohužel právní úprava je u nás taková, že i když máte za sebou mnohaleté martyrium a máte všechna vyjádření, těsně před koncem se změní územní plán a můžete vše zahodit,“ posteskl si zástupce společnosti Kubík development Aleš Velc.

Další rok čekání?

Právě firma Kubík je jedním z developerů, kteří radnici zaslali dopis s žádostí o pomoc. Jenže v hradeckém zastupitelstvu ani v samotné koalici na tom, jak se k problému postavit, nepanuje shoda. Radnice si zadala dva právní posudky, jejichž výsledky obdržela ve středu. Oba se shodly, že přechodné opatření je podstatnou změnou územního plánu, kterou je třeba veřejně projednat a umožnit podání námitek.

Podle primátorky právníci odhadli zdržení na tři měsíce. S tím však řada zastupitelů nesouhlasí. Podle některých dojde ke zdržení až o rok.

V hradeckém Adalbertinu se uskutečnilo veřejné projednání nového územního plánu. Chystá se patnáct let. (8. srpna 2024)

„Tři měsíce je odhad podle zákonných lhůt. Podle mě to bude spíš šest měsíců, protože úředníci budou muset vypořádat všechny připomínky,“ míní náměstek primátorky pro územní plánování Adam Záruba (Změna), který je pro co nejrychlejší přijetí územního plánu.

„Projednáváme ho dostatečně dlouho. Byl připraven zcela transparentně a přesně podle zákona. Dostatečně dlouho se ví, že směřujeme k přijetí na konci tohoto roku, takže to není tak, že bychom teď investory překvapili. Někdo to zkusil stihnout a teď nás bombarduje. Na druhou stranu tu jsou lidé, kteří se svými projekty na nový územní plán čekají už roky,“ řekl dále Záruba.

Ať Hradec není skanzen, přejí si tvůrci územního plánu. Bude za dva roky

Zastupitelé mohou buď rozhodnout o přijetí dokumentu, nebo ho vrátit k dopracování. Pokud by město vložilo přechodné opatření bez veřejného projednání, mohlo by se o územním plánu znovu jednat už v lednu. Jenže podle opozičního zastupitele a senátora za Hradecko Jana Holáska (Rozvíjíme Hradec) by pak mohl dokument někdo napadnout: „Výjimka se objevila měsíc před přijetím a nebyla vůbec projednávána. To je úplně jiná situace než v Praze a Brně. Měli bychom přijmout územní plán, jak je, a pak se můžeme bavit o změně.“

„Musíme mít záruky, že to nepřinese více škod než užitku. Je otázkou, jestli je třeba teď to za každou cenu uhnat, když tady jsou poměrně objektivní důvody a není vše vydiskutováno,“ řekl místopředseda opozičního a nejsilnějšího zastupitelského klubu ANO Denis Doksanský.

Podle některých zastupitelů by bylo řešením nyní územní plán schválit a vybrané projekty, které jsou ve vysokém stupni rozpracování – typicky mají podanou žádost o stavební povolení nebo územní rozhodnutí – dodatečně povolit jako změnu nového územního plánu.

„To však může realizaci bytů zdržet i o několik let a developeři by po nás pak mohli žádat náhradu škody,“ varovala před riziky primátorka.

„Pokud budeme s přijetím územního plánu dál čekat, může také dojít k tomu, že kraj nebo stát upraví nadřazené dokumenty. Pak bychom museli změny zapracovat a to je další zdržení,“ varoval Holásek.

Předsedové zastupitelských klubů by se měli o postupu radit v pátek odpoledne. V úterý pak bude o územním plánu jednat hradecké zastupitelstvo.

