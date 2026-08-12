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Bytové družstvo postaví ve Dvoře Králové tři moderní domy, nasadí zdicí roboty

Tomáš Plecháč
  10:30
Tři bytové domy chystá družstvo v královédvorské Seifertově ulici.

Tři bytové domy chystá družstvo v královédvorské Seifertově ulici. | foto: vizualizace OSBD Liberec

Tři bytové domy chystá družstvo v královédvorské Seifertově ulici.
Tři bytové domy chystá družstvo v královédvorské Seifertově ulici.
Tři bytové domy chystá družstvo v královédvorské Seifertově ulici.
Tři bytové domy chystá družstvo v královédvorské Seifertově ulici.
6 fotografií
S přibližující se dálnicí D11 se ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku povedlo rozhýbat bytovou výstavbu, která stagnovala. Po desítkách let ve městě vzniknou nové družstevní byty, bude jich 36. Na padesát nových bytů staví ve Dvoře také soukromí investoři.

V Seifertově ulici u pivovaru Tambor začne stavba tří domů s 36 byty za 250 milionů korun. Postaví je Okresní stavební bytové družstvo (OSBD) Liberec. Zdění budou mít na starost roboti.

Poslední družstevní byty ve Dvoře Králové vznikly před čtyřiceti lety ve dvou panelových domech u léčebny zrakových vad. Tehdy tento typ bydlení převažoval.

„Cílem je oživit družstevní bydlení, které pomůže stabilizovat mladé rodiny. Dispozicemi bytů, které jsme zvolili, jdeme proti mainstreamu. Chceme vyzkoušet byty s dostatečným zázemím,“ uvedl předseda družstva Michal Hnyk. Podle něj se investice pohybuje kolem 250 milionů korun.

Tři bytové domy chystá družstvo v královédvorské Seifertově ulici.
Tři bytové domy chystá družstvo v královédvorské Seifertově ulici.
Tři bytové domy chystá družstvo v královédvorské Seifertově ulici.
Tři bytové domy chystá družstvo v královédvorské Seifertově ulici.
6 fotografií

OSBD má ve správě 4 600 bytů na Liberecku, z nich 600 vlastní. Dvorský záměr je prvním stavebním projektem družstva. Všechny byty v Seifertově ulici budou 3+kk o výměře 70 nebo 77 metrů čtverečních. Ke každému náleží technická místnost, dvě parkovací místa a lodžie nebo předzahrádka. Chybět nebudou ani chytré technologie – solární panely, tepelné čerpadlo a rekuperace vzduchu.

„Běžně se družstevní byty nestaví v tak vysokém standardu,“ řekl manažer projektu Pavel Kožíšek.

Pomohou zdicí roboti

Projekt povolily úřady, stavba začne v srpnu, s hrubou stavbou pomohou zdicí roboti.

„Zvolili jsme konstrukční systém, který zohledňuje lokalitu a geologické založení. Jsme se v blízkosti staré cihelny, všude je jílové podloží. Stavba bude založena na pilotech, které osadíme železobetonovou nosnou konstrukcí. Při vyzdívce celého obvodového pláště domu vyzkoušíme technologii robotického zdění,“ popsal Nasik Kiriakovský, který je iniciátorem projektu i zhotovitelem.

Stavba potrvá dva roky. Družstevní byty se stanou dostupnější variantou pro ty, kteří nedosáhnou na hypotéku. Vlastní zdroje tvoří 25 procent z pořizovací ceny, v závislosti na velikosti bytu to je 1,6 až dva miliony korun, zbylou částku budou družstevníci hradit měsíční splátkou přímo družstvu. Byt zůstane ve vlastnictví družstva minimálně 25 let.

„Zkušenosti i z mnohem menších měst, kde se postavily družstevní byty, ukazují, že zájem je velký. Výhodou Dvora Králové je, že má patnáct tisíc obyvatel,“ poznamenal Pavel Kožíšek.

Stavba měla původně začít v lednu 2024, zdržely ji odvolání a námitky ve stavebním řízení. „Se všemi připomínkami jsme se vypořádali. V polovině července stavební povolení nabylo právní moci,“ řekl Michal Hnyk.

Srazit věkový průměr

Záměru předcházela směna pozemků mezi soukromým majitelem a městem. Došlo ke scelení parcel pro výstavbu a zároveň k rozšíření sousedních městských lesů.

„Projektu byl nakloněn územní plán, směna byla jasným důkazem, že jsme bytové domy v této lokalitě chtěli. Dvůr Králové má jeden z nejvyšších věkových průměrů v kraji. Věřím, že družstevní bydlení bude jedním z dílčích opatření k tomu, aby se průměrný věk ve městě začal snižovat,“ sdělil dvorský starosta Jan Jarolím (ANO).

Přístup radnice ocenil předseda družstva Michal Hnyk: „Podobné projekty připravujeme i v jiných městech a stává se nám, že samosprávy do řízení vstupují a někdy vkládají podmínky, které nejsme schopni splnit. To se tady nestalo.“

Tři domy vzniknou v Seifertově ulici.

Tři domy vzniknou v Seifertově ulici.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Družstevní byty nejsou jediným projektem v Seifertově ulici. Byty pro zaměstnance by mohl v pilotním projektu vybudovat kraj. Zastupitelstvo Dvora Králové v červnu schválilo prodej pozemku včetně projektu na stavbu dvou domů s 24 byty. K projektu už bylo vydáno územní rozhodnutí.

Desítky bytů přinesou projekty soukromých investorů. Nejdál je stavba pětipodlažního domu s 21 byty na místě uhelných skladů na rohu ulic Myslbekovy a Legionářské, která začala v loňském roce. Nabídne byty o dispozici 2+kk až 4+kk.

V sousedství městského parku u výpadovky na Hradec vznikne přestavbou bývalého průmyslového areálu objekt s třemi desítkami bytů.

Zatím posledním větším projektem ve Dvoře Králové byla v roce 2014 novostavba s 18 byty v centru. Současný stavební boom přichází v době, kdy v okolí roste dálniční síť. V roce 2029 se město dvěma sjezdy napojí na dálnici D11, ve stejné době bude hotov úsek D35 v Hořicích.

„Dlouhou řadu let tu byla pouze poptávka po novém bydlení, ale nic se nestavělo. Díky zlepšující se dopravní dostupnosti roste atraktivita Dvora Králové, město navíc začíná být atraktivní i svou polohou v kraji,“ vysvětlil starosta Jarolím. Město vlastní 200 nájemních bytů, 90 procent z nich je obsazeno.

Průkopníkem byla Dobruška

Na družstevní bydlení před časem jako jedna z první v kraji vsadila Dobruška. Stavbu původně připravovala radnice, projekt od města převzalo Stavební bytové družstvo v Dobrušce. V roce 2023 předalo členům čtyři domy s 52 byty.

Družstvo předalo byty v Dobrušce, výhodnou cenu udrželo i přes zdražování

Stejnou cestou se chce vydat Hradec Králové, kde poslední družstevní domy vznikly před rokem 1989.

Na podzim plánuje společnost Coop Development stavět Rezidenci Pouchov se 126 družstevními byty. Bytové družstvo hodlá založit a vybudovat až 130 bytů v Kuklenách u bývalé koželužny také město.

Družstvo Coop Development připravuje záměr i v podkrkonošském Hostinném. Od radnice v loňském roce koupilo za 7,5 milionů korun bývalý papírenský areál Labský mlýn. Chátrající památku s podlahovou plochou čtyři tisíce čtverečních metrů plánuje přestavět na byty.

5. května 2023
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