Velký developerský projekt ve Dvoře dostal zelenou. Vzniknou dvě bytovky

Developer začne v lokalitě Berlínek stavět dva bytové domy příští rok na podzim. S podobným záměrem přitom v loňském roce u místních tvrdě narazila firma Brickbay SE. Lidé sepsali petici a z plánu prodat městský pozemek nakonec vycouvali i zastupitelé.

Na parkovišti mezi ulicemi Pod Safari, Milady Horákové a Odbojářů vzniknou v těsném sousedství menší bytovky dvě nové budovy se 49 byty.

„Když všechno půjde dobře, budeme mít příští rok na podzim stavební povolení a začneme stavět,“ řekl člen představenstva CZ Stavební holding Jan Tichý. Stavební práce podle něj potrvají dva a půl roku.

Pro šestnáctitisícový Dvůr Králové to je největší projekt tohoto typu za posledních mnoho let.

„Naše město nutně potřebuje bytovou výstavbu,“ upozornil na skutečnost, že ve druhém největším městě trutnovského okresu byty zoufale chybějí, koaliční zastupitel Jan Metelka (ANO). Podobný názor má městský architekt Petr Kocourek: „Z pohledu města to je jednoznačně přínos, ať je investorem kdokoli.“

Radnice dostane za čtvereční metr pozemku 3 500 korun. Parcela je v územním plánu určená k bytové výstavbě. V červnu zastupitelé mají schválit budoucí smlouvu, k uzavření vlastní kupní smlouvy dojde po dokončení prvního nadzemního podlaží.

„Bude to neúnosné“

Usedlíkům od začátku vadí, že přijdou o výhled i o parkovací místa. Těch by v lokalitě i díky zjednosměrnění několika ulic mělo vzniknout 115. Jeden objekt bude o patro nižší.

„Vyhověli jsme všemu, čemu se vyhovět dalo. Bytový dům nijak neomezuje obyvatele stávajícího domu. Rozestupy mezi stávajícím a novým objektem jsou podle normy. Dojde k revitalizaci přilehlého parku a celkově se v této lokalitě zkvalitní veřejný prostor,“ tvrdí architekt Milan Košař, jenž byl autorem už původní studie pro Brickbay SE. Součástí projektu bude studie oslunění a zastínění.

Někteří lidé přesto trvají na tom, že stavba znehodnotí jejich bydlení. „Bude to stát tak blízko našeho domu, že to bude neúnosné,“ míní Eva Dostálová ze stávající bytového domu v ulici Odbojářů. Zástupci petičního výboru upozornili na to, že město ani developer s usedlíky projekt podrobně neprojednali.

„Ne všechny naše požadavky byly splněny. Jednou z podmínek bylo, že se uskuteční veřejné projednání s místními občany, kde jim bude projekt podrobně představen,“ řekl člen petičního výboru Jiří Macek.

Podle dvorského starosty Jana Jarolíma (ANO) město schůzku s rezidenty plánuje: „Chtěli bychom se na lokalitu podívat jako na celek a řešit kompletně parkování v celé oblasti.“

Kritika veřejnosti před rokem mířila i na samotného investora. Firma Brickbay SE neměla žádné zkušenosti s bytovou výstavbou, což byla i jedna z podmínek původního zadávacího řízení. Radnice však tento požadavek při úpravě podmínek vypustila. Pochybnosti vzbuzovala také vlastnická struktura developera. Členové představenstva a dozorčí rady zakladatelské společnosti Euromater SE, vlastněné kyperskou Cessoria LTD, figurovali ve stovkách nejrůznějších firem.

CZ Stavební holding má proti tomu s developerskými projekty bohaté zkušenosti. Od založení v roce 1999 realizovala více než šest tisíc bytů a rodinných domů po celé republice. Firma sídlí v Praze, provozovnu má v Pardubicích.

Další bytová výstavba ve Dvoře Králové se připravuje v městské části Sylvárov. Na konci března se uskuteční veřejné projednání projektu, který počítá s realizací třípodlažní budovy s více než dvaceti byty. Vyrůst by měla v Seifertově ulici pod areálem technických služeb. Nyní vzniká architektonická studie.