Hradec začne opravovat dům Harmonii, stěhování senioři nesou těžce

Petr Záleský
  9:20
Blíží se rekonstrukce domu Harmonie, který vznikl v Hradci Králové v 80. letech jako bezpečný přístav pro seniory. S částkou více než 523 milionů půjde v historii města o nejvyšší investici do bytového fondu. Přestavba však vyvolává rozporuplné reakce, obyvatelé kvůli ní musí podstoupit stěhování. Začíná se už letos.
Už dva roky to v domě vře. Po potížích s bezdomovci a problémovými obyvateli ze sousedství, kde nechyběly drogy ani rvačky, čeká Harmonii na Moravském Předměstí velmi dlouhá zkouška, navíc extrémně finančně náročná pro město.

Dům s více než čtyřmi stovkami bytů v následujících čtyřech letech čeká zásadní rekonstrukce.

Hradecká rada nedávno schválila nabídku na opravy, která v tendru vyhrála a která zní 523,6 milionu korun bez započtení daně. Nejvýhodnější cenu podalo sdružení firem Marhold a Stako, náročná stavební akce je rozdělená na deset částí a ta nejbližší začne už letos.

I přes veškerou snahu radnice se v Harmonii stále nedaří uklidnit napětí, které tu už řadu měsíců panuje kvůli nutnému stěhování. Nyní už je prázdných všech 126 bytů v celém bloku, který přijde na řadu jako první. Část nájemníků se přestěhovala do Harmonie II, pro druhou město uvolnilo i některé startovací byty.

„Nějak to zvládnout musíme, ale od jisté doby se raději vyhýbám některým společenským akcím a většímu počtu místních. Snažím se zachovat zdravý rozum. Jenže někteří podléhají totální beznaději a přemýšlejí raději o smrti než o stěhování mimo,“ řekl sedmdesátiletý nájemník Harmonie, který se představil jako Jenda.

„Nechci na to ani myslet, nezlobte se,“ odmítla se bavit o stěhování další obyvatelka čtrnáctipatrového paneláku na největším hradeckém sídlišti.

Nálada na bodu mrazu

Komunikační potíže s některými obyvateli obřího domu neskrývá ani Pavel Vrbický (Piráti), náměstek primátorky pro sociální oblast a majetek města. Vystěhovaní jsou sice už všichni obyvatelé z bytů, které připadají na první etapu stavby, ale s jedním obyvatelem se domluva nepodařila, ač mu město nabídlo novou smlouvu a nájem jen o stokorunu vyšší. Raději volil bezdomovectví.

„Tento pán se sám rozhodl odejít. Dvakrát odmítl podepsat smlouvu, nabídli jsme mu několik bytů. Jeho majetek máme stále uložen v jiném bytě, přestože si přál, abychom ho zlikvidovali. Dvakrát byl vyzván k jednání, ale ani jednou se nedostavil. Prý je teď klientem azylového domu. Je to čistě jeho rozhodnutí, byt pro něho stále máme,“ upozornil Pavel Vrbický.

„Naštěstí je to jediný případ, i když téma stěhování je velmi citlivé a bolestivé. Seniorům a nemocným se samozřejmě nechce, ale současně je to celá jedna třetina městského bytového fondu, kterou nemůžeme nechat být,“ řekl náměstek Vrbický.

Přímo v domě i v bezprostředním sousedství se situace zhoršila před dvěma lety. Sousední panelák slouží coby ubytovna a někteří nepřizpůsobiví si začali nárokovat blízký parčík, venkovní posilovnu pro seniory i pergolu u Harmonie.

23. října 2023

Rvačky, hluk a výjezdy policie i několikrát za den vyvrcholily před rokem, kdy právě v sousedním domě pětadvacetiletý muž údajně na sex-privátu zavraždil Číňanku.

Problémy s bezdomovci, nepořádkem a prý i prodejem drog se přelily i do Harmonie, město tak zareagovalo přísnějším režimem včetně monitorovacích kamer či systémem domovních důvěrníků, kteří suplují ochranku. Bezpečnost přímo v domě se uklidnila, ale vášně planou dál.

„Bohužel je to tak. V Harmonii stále kolují různé fámy a celková negativní nálada. Byla tam otevřena kancelář, která fungovala každou středu odpoledne úplně pro každého obyvatele s jakýmkoli dotazem nebo pro ty, kteří se jen chtěli svěřit se svými těžkostmi. Nálady v celém domě nejsou pozitivní. Stěhování je tématem číslo jedna,“ doplnil Pavel Vrbický.

Havarijní stav i azbest

Hradec Králové dopředu tušil, že náklady na opravy Harmonie budou extrémní. Před dvěma lety město mluvilo až o čtvrt miliardě. O rok později to již bylo 400 milionů, nejčerstvější odhady hovořily o částce 550 milionů korun a právě tato prognóza se blížila realitě. Nejvýhodnější cenová nabídka firem Marhold a Stako činí 523,6 milionu korun bez daně.

„Jde o největší bytovou investici v historii celého města. Dlouho jsme diskutovali, jak do toho vstoupit, chtěli jsme zvolit i úspornější řešení, jenže při předprojektové přípravě jsme zjistili havarijní stavy veškerých konstrukcí i přítomnost azbestu. V takových podmínkách seniory žít nenecháme, nemůžeme přehlížet veškerá rizika. Chápu, že stěhování je pro ně nepříjemná záležitost, ale tu akci již nelze déle odkládat, protože dům Harmonie by byl naprosto k neobývání,“ uvedl Lukáš Řádek (TOP 09), náměstek primátorky pro investice a rozvoj města.

Už brzo se obří oprava rozjede od střechy dolů. Poté vždy zvlášť tři bloky, každý se 126 bytovými jednotkami a na závěr posledních 26 bytů, dohromady tedy 404 jednotek. Poslední desátá etapa by měla končit v roce 2029. Hradec počítá s dotací ve výši 135 milionů korun, ale hlavní zátěž zhruba 400 milionů padne na město.

„Počítáme i s výhodným dvacetiletým úvěrem se sazbou jedno procento, i když jeho výše se teprve bude ladit. Vlastní velmi vysoká investice je nutná odpovědnost a fakt, se kterým ale v rozpočtu musíme počítat a kvůli kterému možná i upozadit některé mediálně atraktivnější záležitosti,“ zmínil Lukáš Řádek například opravy Velkého náměstí.

Vstoupit do diskuse









