Útok na benzince. Násilník bil muže pěstí do hlavy, zraněný málem nepřežil

  9:16
Po brutálním útoku na benzince na Trutnovsku v noci na pondělí málem přišel o život osmatřicetiletý muž. Byl opilý a napadl jej jiný opilý muž. Podle policie ho zbil pěstmi do hlavy, po hodině ho napadl znovu. Poškozený utrpěl těžká zranění. Devětadvacetiletého útočníka policisté obvinili z ublížení na zdraví a výtržnictví.
ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Incident se odehrál v noci na 18. května na veřejně přístupném místě u čerpací stanice. Muži se nejspíš znali a měli mezi sebou rozepře.

„Útok proběhl ve dvou fázích. Nejprve měl obviněný poškozeného opakovaně udeřit pěstí do oblasti hlavy. Přibližně o hodinu později mělo dojít k dalšímu útoku, kdy poškozený po silném úderu upadl na zem a utrpěl velmi závažná poranění hlavy, což je hodnoceno jako nedbalostní následek jeho primárního útoku,“ sdělila mluvčí hradecké policie Martina Jandová.

O zraněného muže se museli urgentně postarat lékaři, a to včetně akutní operace. „Jeho stav byl bezprostředně život ohrožující,“ řekla mluvčí. Právní kvalifikace se může změnit v závislosti na průběhu léčení poškozeného.

Obviněný byl již v minulosti za obdobné násilné jednání pravomocně odsouzen. Hrozí mu trest od dvou do osmi let vězení. Případem se nadále zabývají královéhradečtí kriminalisté.

