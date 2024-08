Návštěvníci festivalu Brutal Assault chodí do květinářství na pivo i do sprchy

V pondělí dopoledne měl Brutal House Bar, jak se podnik v bývalé prodejně květin v ulici Zdeňka Němečka jmenuje, ještě zavřeno. Na výloze však už visely plakáty s nabídkou pro fanoušky: párek v rohlíku, langoše, bramboráky, hamburger, smažený sýr v housce i další evergreeny rychlého občerstvení. Chybět nemůže ani pivo a slazené nápoje.

„Mám tři druhy piva včetně černého, které chtějí ženy. Má být velké vedro, tak jsme připravili hodně limonády,“ říká paní Natálie.

Na baru vyrobeném z kusu palety stojí dva pikolíky, vyrovnané kelímky a ve vedlejší místnosti jsou sudy piva. Provozovatelka baru začala s přípravami před třemi týdny. Při Brutal Assaultu prodává občerstvení už patnáct let. Vystřídala několik míst, v loňském roce si otevřela bistro naproti přes silnici ve fortně.

„Metalisti mi pořád volali, jestli zase budu mít bar. Co mám dělat? Kvůli nim to musím otevřít,“ vykládá energická žena.

Nejlepší lidi, tvrdí provozovatelka baru

Když mívala stánek na prašné cestě, po níž chodí návštěvníci ke vstupu do festivalového parku, kolikrát zažila dramatické chvíle. „Pamatuju si, jak jednou brutalisti drželi stany, aby nám je vichřice neodnesla. Kelímky létaly všude okolo, nohy jsme měli po kolena ve vodě,“ vzpomíná.

V úterý se před barem objevily lavice se stoly a zastavovali se první hosté. Bar bude otevřen nonstop 24 hodin. Šéfce podniku pomůže rodina a známí. Přestože pro ni následující dny znamenají hlavně spoustu práce, je ráda, že Brutal Assault přináší do ospalého Josefova život:

„Je to obrovský stres, ale těšíme se. Během festivalu tady je víc lidí, než v Jaroměři a Josefově žije obyvatel. Jsem ráda, že to tady vždycky ožije, protože jinak je Josefov, kromě letních prázdnin, mrtvý.“

Pro štamgasty z metalové komunity má jen slova chvály: „Jsou to nejlepší lidi, inteligentní, slušní, pomůžou, když je potřeba, nenechávají za sebou nepořádek. Za celou dobu jsem nezažila žádné problémy.“

Bylo to naše hnízdo

Hned v sousedství ve skladu látek býval až do loňska oblíbený BrutalBar No.1. Letos se však stejně jako řada obdobných podniků neotevře.

V prosklené výloze je „tablo“ s fotografiemi z minulých let a rozlučkový dopis majitelky Mama Heleny psaný v češtině a angličtině, jímž sděluje, že bar tentokrát zůstane zavřený. Pod ním je na papíru velkými písmeny vytištěný vzkaz: „Fotky blednou, ale vzpomínky jsou nesmrtelné.“

Martin Zvolánek z Vysočiny postává před bývalým výčepem se třemi rudými růžemi, které koupil pro Mamu Helenu. „Bylo to naše hnízdo, byli jsme jako rodina a rok co rok se tady scházeli. Přijeli kluci z Teplic, Vimperka, Hradce Králové. Přerostlo to v přátelství, navštěvujeme se i v průběhu roku. Je to škoda, tady vždycky byla skvělá parta,“ líčí s nostalgií.

Ani on si nemohl nevšimnout, že v posledních letech z Josefa zmizely pouliční bary. Podle místních útlum začal s covidovou pandemií a se změnou ve vedení radnice. „Byl tady jeden stánek vedle druhého, jelo to nonstop a město bylo plné. Když se teď chce člověk někde najíst mimo festivalový areál, nemá skoro kde,“ poznamenává Martin Zvolánek.

Chtěli jsme vnést klid, říká starosta

Starosta Jaroměře Jan Borůvka (ANO) přísnější metr při posuzování žádostí o zábor veřejného prostranství vysvětluje snahou vnést do Josefova klid:

„Když skončí festivalová produkce, dění se přesouvalo do centra Josefova a u stánků byl hluk až do rána. Dali jsme na názor místních, chtěli jsme intravilán zklidnit, což se podařilo. V loňském roce to bylo jasně vidět. Kdo chce, domluví se s Brutal Assault Agency a pronajímá si prostory mimo zastavěné části obce.“

Podle něj však radnice vychází vstříc místním podnikatelům, kteří si ve stávajících provozovnách během festivalu otevírají bistra a hospůdky.

Do květinářství s turbanem

Jedna z mála pivních zastávek, která v historické zástavbě zůstala, je u výdejního okénka v rodinném květinářství na rohu ulic Zdeňka Němečka a Okružní, pro štamgasty známá adresa. A navíc festivaloví návštěvníci dobře vědí, že právě sem se mohou zajít také osprchovat. Dobu na to si rezervují zapíchnutím špendlíku do velké tabule, na níž jsou možnosti rozepsány v desetiminutových intervalech. Jedna koupel vyjde na stovku.

„Začali jsme s tím v prvních ročnících festivalu. Lidé chodili a ptali se, jestli se někde mohou umýt. Říkali jsme si, že toho využijeme. Původně tady byl byt a vzadu stará koupelna s vanou. Nejdřív se návštěvníci sprchovali ve vaně, pak to dcery předělaly na dvojsprchu,“ sděluje květinářka Hana Grůňová, zatímco z koupelny kolem pultu s vystavenými růžemi vychází mladý pár Poláků.

Muž má na sobě pouze kraťasy, dívka vlasy schované do ručníkového turbanu. Chvíli studují seznam a pak umisťují špendlíky na další dny. Velkou ceduli si pro jistotu fotí telefonem. Špendlíkový rezervační systém je den před začátkem festivalu zatím poloprázdný.

„Myslím si, že ve středu to už bude plné. Nikdy jsme to nepočítali, ale za festival se tady vystřídají desítky lidí,“ dodává Hana Grůňová.

Brutal Assault začal v úterý zahřívací párty na menší scéně. Ostrý start na jednom ze dvou hlavních pódií obstará dnes v 11:30 americká death metalová formace Skeletal Remains. Mezi headlinery úvodního dne patří thrash metaloví velikáni Exodus z USA či norský hudebník Abbath, jenž přehraje klasické skladby slavné black metalové kapely Immortal. Na festivalu, který se v Josefově koná od roku 2007, zahraje kolem 150 kapel.