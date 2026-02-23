Na Broumovsku žije rekordních až 27 vlků, ukazuje letošní sčítání

  14:25
Na Broumovské vrchovině a okolí mimo Rýchor žije ve třech přeshraničních smečkách 20 až 27 vlků. Jedná se o nejvyšší zjištěný počet vlků v oblasti od zahájení jejich sčítání v roce 2021. Fotopast na jaře 2025 natočila sedm mláďat dovádějících u mělké lesní tůně na Broumovsku.

Na záběrech se k mělké tůni sbíhá hned pět vlčat, postupně jich je sedm. Hrají si, brodí se vodou, pak některá z mláďat očichávají fotopast, anebo dokonce zkoušejí krabičku rozkousat.

Do letošního mapování vlka obecného na Broumovsku se od 23. do 25. ledna zapojily organizace Hnutí Duha Šelmy, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK), Mendelova univerzita v Brně a správa polského Národního parku (NP) Góry Stolowe.

„Smyslem bylo zmapovat během několika dnů co největší území s cílem odhadu počtu vlků, kteří se tuto zimu pohybují v oblasti od Rýchor přes Vraní hory a Broumovskou vrchovinu až po NP Góry Stolowe a Novoměstsko,“ sdělil expert na velké šelmy z Mendelovy univerzity v Brně a odborný garant projektu Hnutí Duha Šelmy Miroslav Kutal.

Fotopast zachytila na jaře 2025 sedm vlčat u tůně na Broumovsku.
Fotopast na polské straně zachytila mládě vlka, který přišel o přední tlapu. (10. září 2022)
Vlci napadli brzy ráno stádo ovcí v Heřmánkovicích na Broumovsku. Soukromí chovatelé našli 34 mrtvých zvířat, postupně uhynula další a je jich nakonec přes čtyřicet, hlavně jehňat. Správa Chráněné krajinné oblasti Broumovsko uvedla, že ploty byly ve špatném technickém stavu a březí ovce v zimě rodily na pastvině, což mohlo vlky přilákat. Škody po vlcích tu byly v říjnu 2020 a v květnu a listopadu 2024, jenže chovatelé oplocení nezlepšili, takže stát jim ani nepřiznal náhradu újmy za ztížení pastvy v důsledku výskytu vlka. Ochranáři evidují za rok 16 útoků vlka na hospodářská zvířata, jde o klesající trend. (28. prosince 2025)
Vlci napadli brzy ráno stádo ovcí v Heřmánkovicích na Broumovsku. (28. prosince 2025)
19 fotografií

Loni v lednu při monitoringu vlků na Broumovsku a okolí ochranáři zaznamenali minimálně 11 těchto zvířat, což byl druhý nejnižší zjištěný počet od prvního ročníku mapování vlka obecného v oblasti.

„Za vzrůstem jejich počtu stojí potvrzená reprodukce všech tří smeček v loňském roce, minimálně sedm vlčat u každé z nich, ale také výborné podmínky pro stopování a pokrytí všech navržených tras,“ uvedl zoolog správy chráněné krajinné oblasti Broumovsko Petr Kafka z AOPK.

Za tři dny ochranáři prošli 30 tras o celkové délce 443 kilometrů, nejvíce od začátku mapování. Zaznamenali 89 věrohodných pobytových znaků vlků a potvrdili jejich výskyt ve všech třech známých teritoriích zasahujících do Broumovské vrchoviny.

Prošlé trasy a nálezy vlka obecného během celoplošného mapování vlků v Broumovské vrchovině a širším okolí od 23 do 25. ledna 2026

V teritoriu smečky zasahující do Vraních a Jestřebích hor, na Hraniční hřbet a do Adršpašsko-teplických skal pozorovatelé zaznamenali stopy nejvýše devíti vlků. V teritoriu druhé smečky, která zasahuje do Javořích hor, bylo nejméně osm stopních drah. V teritoriu třetí smečky zasahující Broumovské stěny a polské Góry Stolowe byli na české straně zaznamenáni čtyři vlci a na polské straně až šest jedinců.

„Záznamy z fotopastí v NP Góry Stolowe však potvrzují v této zimě opakovaně smečku devíti jedinců,“ sdělil koordinátor Vlčích a Rysích hlídek na Broumovsku Jan Koranda.

Podle něj v okolí Nového Města nad Metují nebyl letos výskyt vlků při mapování potvrzen. Záznam z fotopasti ze začátku února však prokázal výskyt dvou vlků.

V době mapování byli další dva vlci zaznamenáni v Rýchorách na Trutnovsku a dva u Královce. Pravděpodobně spadají do teritoria východokrkonošské smečky, uvedli ochranáři.

Březí vlčice uhynula vyčerpáním, nejspíš si uhryzala tlapu chycenou do pasti

Trvalý výskyt vlka obecného byl v Královéhradeckém kraji po dlouhé době zaznamenán v roce 2015 u Adršpachu na Broumovsku v okrese Náchod.

V současnosti jsou stabilní populace vlků v kraji kromě Broumovska také v Orlických horách a Krkonoších. Z letošního sčítání vlka obecného v Orlických horách vyplynulo, že v tomto regionu se pohybuje ve dvou přeshraničních smečkách 13 až 18 vlků. Těžiště výskytu vlka obecného v Orlických horách je v sousedním Polsku.

