Na Broumovsku žije rekordních až 27 vlků, ukazuje letošní sčítání

Na záběrech se k mělké tůni sbíhá hned pět vlčat, postupně jich je sedm. Hrají si, brodí se vodou, pak některá z mláďat očichávají fotopast, anebo dokonce zkoušejí krabičku rozkousat.
Do letošního mapování vlka obecného na Broumovsku se od 23. do 25. ledna zapojily organizace Hnutí Duha Šelmy, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK), Mendelova univerzita v Brně a správa polského Národního parku (NP) Góry Stolowe.
„Smyslem bylo zmapovat během několika dnů co největší území s cílem odhadu počtu vlků, kteří se tuto zimu pohybují v oblasti od Rýchor přes Vraní hory a Broumovskou vrchovinu až po NP Góry Stolowe a Novoměstsko,“ sdělil expert na velké šelmy z Mendelovy univerzity v Brně a odborný garant projektu Hnutí Duha Šelmy Miroslav Kutal.
Loni v lednu při monitoringu vlků na Broumovsku a okolí ochranáři zaznamenali minimálně 11 těchto zvířat, což byl druhý nejnižší zjištěný počet od prvního ročníku mapování vlka obecného v oblasti.
„Za vzrůstem jejich počtu stojí potvrzená reprodukce všech tří smeček v loňském roce, minimálně sedm vlčat u každé z nich, ale také výborné podmínky pro stopování a pokrytí všech navržených tras,“ uvedl zoolog správy chráněné krajinné oblasti Broumovsko Petr Kafka z AOPK.
Za tři dny ochranáři prošli 30 tras o celkové délce 443 kilometrů, nejvíce od začátku mapování. Zaznamenali 89 věrohodných pobytových znaků vlků a potvrdili jejich výskyt ve všech třech známých teritoriích zasahujících do Broumovské vrchoviny.
V teritoriu smečky zasahující do Vraních a Jestřebích hor, na Hraniční hřbet a do Adršpašsko-teplických skal pozorovatelé zaznamenali stopy nejvýše devíti vlků. V teritoriu druhé smečky, která zasahuje do Javořích hor, bylo nejméně osm stopních drah. V teritoriu třetí smečky zasahující Broumovské stěny a polské Góry Stolowe byli na české straně zaznamenáni čtyři vlci a na polské straně až šest jedinců.
„Záznamy z fotopastí v NP Góry Stolowe však potvrzují v této zimě opakovaně smečku devíti jedinců,“ sdělil koordinátor Vlčích a Rysích hlídek na Broumovsku Jan Koranda.
Podle něj v okolí Nového Města nad Metují nebyl letos výskyt vlků při mapování potvrzen. Záznam z fotopasti ze začátku února však prokázal výskyt dvou vlků.
V době mapování byli další dva vlci zaznamenáni v Rýchorách na Trutnovsku a dva u Královce. Pravděpodobně spadají do teritoria východokrkonošské smečky, uvedli ochranáři.
Trvalý výskyt vlka obecného byl v Královéhradeckém kraji po dlouhé době zaznamenán v roce 2015 u Adršpachu na Broumovsku v okrese Náchod.
V současnosti jsou stabilní populace vlků v kraji kromě Broumovska také v Orlických horách a Krkonoších. Z letošního sčítání vlka obecného v Orlických horách vyplynulo, že v tomto regionu se pohybuje ve dvou přeshraničních smečkách 13 až 18 vlků. Těžiště výskytu vlka obecného v Orlických horách je v sousedním Polsku.