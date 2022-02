Hoteliéři na Broumovsku se snaží přečkat zimu, část hospod omezila provoz

Zatímco v Krkonoších se i přes pandemická opatření zimní sezona rozjela a hotely jsou obsazené, malé Broumovsko se nachází v turistickém polospánku.

Část podnikatelů se snaží udržet restaurace a ubytování i přes zimu, ač je to za covidu obtížnější. Odešla část personálu a návštěvníci mění zažité chování.

„Ještě na podzim to vypadalo dobře. Naše týmy, které převzaly hotely v Adršpachu v ne dobré kondici, se už usazovaly, v říjnu jsme měli prodanou většinu silvestrovských pobytů za dobré peníze i na více dnů, ale pak se covid zhoršil,“ popisuje Jan Víšek, který v Agentuře pro rozvoj Broumovska spravuje šest hotelů s více než 300 lůžky.

„Byli jsme schopni fungovat do doby, kdy se mohli ubytovat hosté s testem. Jakmile však stát zavedl, že hosté musí být očkováni nebo po nemoci, mělo to katastrofální následky: přišli jsme o většinu rezervací na ubytování a propadla se návštěvnost v restauracích. K tomu bylo ošklivé počasí,“ posteskl si.

Když v listopadu zavřeli hotel Adršpach Garni, doufali, že vyjdou alespoň vánoční a silvestrovské pobyty. Jenže pokoje se prodávaly až na poslední chvíli a za výrazně nižší ceny. Navíc polovina všech hostů přelom roku slavila na pokojích s vlastními tousty a přineseným alkoholem.

Zavřeli i druhý hotel, personál propustili

„Začátkem ledna jsme tak museli přistoupit k uzavření hotelu Javor a propustit část personálu, který začátkem sezony asi znovu nenajdeme. Nic jiného nám nezbylo, protože vláda poněkud pokoutně zrušila program Antivirus s podporou na mzdy, ale nezrušila omezení. Museli jsme vykazovat pryč všechny neočkované hosty, kterých bylo značné množství, a mohli jsme zapomenout i na zahraniční vyjma některých Poláků. Těch však jezdí méně,“ neskrývá rozmrzelost Jan Víšek.

Přesto však rozjezdový rok hodnotí spíše pozitivně, protože firma udržela vyšší laťku služeb po celou sezonu, i když narážela na komplikace s personálem.

„Broumovsko zaznamenalo meziroční pokles návštěvnosti, ale naše hotely naopak dosáhly nárůstu obsazenosti,“ vyzdvihuje ředitel hotelů.

Nejisté kompenzace

Společnému podniku, který začal působit teprve od loňska a cílí na udržitelný rozvoj regionu, stát v první výzvě programu Covid - Nepokryté náklady kompenzace vyplatil, ale v druhé mu je zamítl, protože kvůli jiné činnosti dříve vykazoval nízké tržby. Společnosti hrozí, že bude muset přiznanou dotaci dokonce vrátit.

Další podnikatel z Broumovska potvrzuje loňský propad tržeb o 70 procent. Služby tak dotuje z jiné činnosti. „Musel bych se rozčilovat,“ odmítá rozhovor o kompenzacích.

Hotel Veba v Broumově, který patří textilce, od listopadu zavřel restauraci, ubytování i wellness. Hotel Střelnice v Teplicích nad Metují nabízí jen část pokojů. Restaurace Švejk v Meziměstí od ledna zkrátila provoz na dny od pátku do neděle.

Schází personál, restaurace otvírá na tři dny

Také restaurace Kovářova kobyla ve Zdoňově, která je i podle místních velkým tahákem, otvírá jen na prodloužený víkend.

„Restaurace je pro nás stěžejní, vedeme ji čtyři roky a vytvořili jsme si hlavně mezi Čechy velkou klientelu. Máme tu jen 25 míst a obsazenost hodně závisí na počasí. Největší zájem bývá o sobotách, když je hezky, v pátek i v neděli je to slabší,“ popisuje Kateřina Humplová, která se na rodinném podniku podílí s bratrem kuchařem.

Sourozenci převzali od loňského roku i čtyři apartmány s šestnácti lůžky v rekonstruovaném statku, kde jsou v nájmu. Otvírali s koncem lockdownu, v závěru roku už hosté s výjimkou silvestrovského pobytu příliš nejezdili.

Velká potíž je už řadu měsíců se sháněním personálu. „Nezažila jsem to za pětadvacet let, není šance sehnat kvalitního kuchaře, nejsou pomocné síly do kuchyně, největší problém je s číšníky a servírkami, kteří z gastronomie kvůli nejistotě odešli a nevracejí se, i když se už někde přidává. Kvůli tomu, že nemůžeme sehnat personál, musíme uzpůsobovat provoz, abychom to zvládli,“ říká podnikatelka, která dříve působila v Praze.

Modlí se za počasí, výplaty si nedávají

Na kompenzace Zdoňovští před rokem dosáhli, teď ani nevědí, zda taková možnost bude. Vláda je od ledna neprodloužila, avizovala předběžně tři miliardy korun za restrikce v listopadu a prosinci, dosud se o nich jedná.

„Hlavně čekáme na sezonu. Modlíme se za počasí, protože když od ledna do března není dobrá předpověď na sníh nebo hezké počasí, penziony kolem Adršpachu jsou prázdné. Snažíme se vše udržet v chodu, protože jsme si udělali jméno a bylo by nám líto o ně přijít. Je to ale na úkor toho, že se hodně omezujeme, nemáme stálé zaměstnance a nebereme výplaty,“ pokračuje Kateřina Humplová.

Hosté si u nich rezervují pobyty na květen i červen, oproti loňsku je však zájem vlažnější. Ve zdoňovské Kovárně tak doufají, že hlavní sezonu zaplní, v ostatních měsících budou rádi za víkendy.

Adršpašské skály si teď projde sto lidí denně

Na Broumovsko cestuje oproti hlavní sezoně jen zlomek turistů. Adršpašské skály denně projde v průměru na sto výletníků, zima se na celkové návštěvnosti podílí pouze z pětiny.

Návštěvnost nejatraktivnějších cílů Adršpašské skály

2019 - 450 tisíc turistů

2020 - zhruba 280 tisíc

2021 - 230 tisíc Klášter v Broumově

(pouze prohlídková trasa, bez doprovodných akcí)

2019 – 34 776

2020 – 28 731

2021 – 17 331

(Zdroj: Adršpašské skály, Agentura pro rozvoj Broumovska)

„V porovnání s roky před covidem je návštěvnost přes zimu nižší. Převládají polští návštěvníci nad tuzemskými. Pokud je na horách dost sněhu, přijíždí do skalního města turistů méně,“ říká Kateřina Menšíková, která se v Adršpachu stará o cestovní ruch.

Loni sem přijelo jen 230 tisíc turistů, polovina v porovnání s rekordním rokem 2019.

Citelně loni ubylo výletníků i na prohlídkovém okruhu v benediktinském klášteře v Broumově. Ten celoročně otvírá už sedm let, polovina návštěvníků však přichází o prázdninách. V úspěšném roce 2017 jich tam zamířilo 42 tisíc, od té doby zájem klesal, až se propadl na loňských 17 tisíc.

„Zaznamenali jsme pokles českých i zahraničních návštěvníků. Bohužel se na něm podepsalo čtyřměsíční uzavření prohlídek kvůli covidové pandemii i následná zpřísňující epidemická opatření,“ poznamenala Kateřina Ostradecká ze Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov.

Noclehů jako před pandemií

Celková čísla návštěvnosti za loňský rok ještě na Broumovsku nemají k dispozici, ale kvůli restrikcím, které platily téměř do poloviny května, očekávají pokles. Za dva roky v pandemii přijíždí méně zahraničních turistů.

Cestovní ruch v kraji a na Broumovsku Počet příjezdů do kraje:

2019 - 1,4 milionu

2020 - 995 tisíc

2021 - 942 tisíc Počet přenocování v kraji:

2019 - 4,5 milionu

2020 - 3,4 milionu

2021 - 3 miliony

(Zdroj: ČSÚ) Počet noclehů na Broumovsku:

(údaje za 3. kvartál, který je nejvýznamnější)

2019 - 105 215

2020 - 129 110

2021 - 105 442

(Zdroj: Společnost pro destinační management Broumovska)

Broumovsko však zájem hostů v hlavní sezoně, která je klíčová, přitáhnout dokázalo.

„Srovnáme-li data o přenocování za letní sezonu od července do září, zjistíme, že celkový počet 105 tisíc přenocování v loňské hlavní sezoně je shodný s předpandemickým rokem 2019,“ říká ředitel Společnosti pro destinační management Broumovska David Duda.

Předloni v létě, kdy nebylo tak snadné vycestovat do zahraničí, přenocujících meziročně o téměř 23 procent dokonce přibylo.

Turisté však mění své návyky, citelně zkracují pobyty a domlouvají si je na poslední chvíli. Ubytovatelé z Broumovska tak loni zaznamenali vyšší počet rezervací na pobyty na jednu až tři noci, ty činily asi čtyřicet procent všech rezervací.

Hosté si sháněli noclehy jen čtrnáct dní před dovolenou, protože čekali, jak se vyvinou různá covidová omezení. Dříve přitom ubytovatelé už v červnu mívali zerezervovanou většinu sezony, teď se častěji potýkali se storny a složitým obsazením pobytů na poslední chvíli.

Broumovsko je nejmenší destinační oblastí v Královéhradeckém kraji, je tu 71 ubytovatelů s 3200 lůžky a 350 místy v kempech.

Jak se vyvine letošní sezona, se tu neodváží předpovídat. Hlavní je, aby zůstaly otevřené hranice a podniky bez restrikcí. Destinační společnost chce dosáhnout toho, aby návštěvnost dál neklesala. Může tomu přispět i nová Karta hosta Broumovsko, která ubytovaným návštěvníkům zajistí například vstup do Adršpašských skal či slevy v památkách a muzeích.