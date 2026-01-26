Muž si v těžko přístupných skalách zranil kotník, šli pro něj záchranáři

Autor:
  11:09
Šestačtyřicetiletý muž spadl v neděli po poledni v obtížně přístupném terénu Broumovských stěn na Náchodsku a zranil se. Do skal za ním v mrazivém počasí vyrazili zdravotničtí záchranáři i hasiči. Ti se museli rozdělit do dvou průzkumných skupin, než jej našli asi 200 metrů od přístupové cesty.
Fotogalerie4

Hasiči a zdravotníci zasahovali u zraněného muže ve skalách nad Suchým Dolem na Náchodsku. (25. ledna 2026) | foto: HZS Královéhradeckého kraje

Nehoda se stala muži ve skalách nad Suchým Dolem před 13:00. Zdravotníci ho ošetřili už v lese, pak mu záchranáři pomohli dostat se k terénní šestikolce, která s ním dojela k sanitce.

„Muž utrpěl poranění kotníku. Po ošetření a fixaci končetiny ho posádka sanitou převezla do náchodské nemocnice,“ sdělila mluvčí krajských zdravotnických záchranářů Lucie Hanušová.

Hasiči a zdravotníci zasahovali u zraněného muže ve skalách nad Suchým Dolem na Náchodsku. (25. ledna 2026)
Hasiči a zdravotníci zasahovali u zraněného muže ve skalách nad Suchým Dolem na Náchodsku. (25. ledna 2026)
Hasiči a zdravotníci zasahovali u zraněného muže ve skalách nad Suchým Dolem na Náchodsku. (25. ledna 2026)
Body záchrany v CHKO Broumovsko
4 fotografie

Na místě byly tři jednotky hasičů. Zasahovali profesionální hasiči z Broumova a Velkého Poříčí a jednotka dobrovolných hasičů z Police nad Metují. Pomáhali také členové Skalní záchranné služby.

Ve skalních terénech je po oblevě stále dost sněhu, ale i ledu. V Broumovských stěnách je snadno dostupná pouze poutní kaple na Hvězdě, hřebenovka a rokle bývají mnohem náročnější. Hasiči varovali, že pohyb po namrzlých skalách i cestách může být velmi nebezpečný.

Žena ve skalách zapadla do pětimetrové průrvy, hasiči ji vytáhli na kladce

„Myslete, prosím, na základní pravidla bezpečnosti. Pohybujte se pouze po značených trasách, počítejte s ledem i tam, kde není na první pohled vidět, používejte vhodnou obuv s dobrou přilnavostí, případně nesmeky, a nepřeceňujte své schopnosti a fyzickou kondici,“ vyzvali krajští hasiči na Facebooku.

V oblasti skalních měst jsou podle nich umístěny takzvané rescue pointy – označená místa s jedinečným kódem (například NA 123), která slouží k přesné lokalizaci místa události při přivolání pomoci. „Při volání na tísňové linky vždy sdělte kód rescue pointu, výrazně tím zkrátíte čas dojezdu záchranných složek,“ dodali hasiči.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

Plzeň v prodloužení zlomila lídra. Kometa předvedla velký obrat, Liberec už je druhý

Plzeňští hokejisté slaví gól proti Pardubicím.

Souboj prvních dvou týmů tabulky ve 45. kole hokejové extraligy vyzněl lépe pro druhou Plzeň, která přetlačila vedoucí Pardubice 4:3 v prodloužení. Kometa otočila duel s Hradcem Králové (4:3), Třinec...

Prostitutku zardousil a posypal žíravinou, přesto vrah uspěl s žádostí o nižší trest

Muž u Krajského soudu v Hradci Králové čelí obžalobě z vraždy prostitutky. (6....

Za vraždu prostitutky v Hradci Králové z předloňského listopadu dnes Vrchní soud v Praze snížil Tomáši Suchánkovi trest z 18 let na 13,5 roku vězení. Obžaloba muže vinila ze zvlášť surové a trýznivé...

Ivanské jezero nedáme. Tisíce lidí už podepsaly petici proti zbourání hráze

Hráz Ivanského jezera potřebuje opravu. (26. července 2025)

Obyvatelé Rychnova nad Kněžnou se nechtějí vzdát oblíbeného výletního místa v lesoparku Včelný. Tamní Ivanské jezero, které existuje na Javornickém potoce již téměř 120 let, zvažuje Povodí Labe...

Shiffrinová už vyzkoušela černou sjezdovku, Špindl se chystá na rušný víkend

Americká závodnice Mikaela Shiffrinová ve Špindlerově Mlýně při tréninku před...

Už v sobotu se v krkonošském Špindlerově Mlýně po třech letech představí hvězdy současného lyžařského sportu. Na Světový pohár v alpském lyžování žen se chystá na 20 tisíc fanoušků a přes sto...

Muž si v těžko přístupných skalách zranil kotník, šli pro něj záchranáři

Hasiči a zdravotníci zasahovali u zraněného muže ve skalách nad Suchým Dolem na...

Šestačtyřicetiletý muž spadl v neděli po poledni v obtížně přístupném terénu Broumovských stěn na Náchodsku a zranil se. Do skal za ním v mrazivém počasí vyrazili zdravotničtí záchranáři i hasiči. Ti...

26. ledna 2026  11:09

Trubač o návratu do Hradce: Změnu jsem potřeboval. A čekám větší ambice

Daniel Trubač je zpátky ve fotbalovém Hradci Králové. (14. ledna 2026)

Pro Daniela Trubače, rodáka z Opočna, jde o fotbalový návrat domů. Po událostech, které ho nedávno mohly zavát úplně jinam. Hlavně na začátku loňského podzimu totiž jeho jméno už téměř viselo na...

26. ledna 2026  10:13

Plzeň v prodloužení zlomila lídra. Kometa předvedla velký obrat, Liberec už je druhý

Plzeňští hokejisté slaví gól proti Pardubicím.

Souboj prvních dvou týmů tabulky ve 45. kole hokejové extraligy vyzněl lépe pro druhou Plzeň, která přetlačila vedoucí Pardubice 4:3 v prodloužení. Kometa otočila duel s Hradcem Králové (4:3), Třinec...

25. ledna 2026  14:50,  aktualizováno  20:24

Miluju to tady! Nikde jinde to nezažijete, zářila Dubovská po slalomu ve Špindlu

Martina Dubovská dorazila do cíle slalomu ve Špindlerově Mlýně s krásným...

Dlouho ji trápily problémy se zády, načas musela dokonce elitní seriál opustit. Do Světového poháru se vrátila až na konci prosince. Po nevydařené minulé sezoně navíc přišla o body, a tak startovala...

25. ledna 2026  14:50

Glóbus pro královnu. Shiffrinová ovládla slalom ve Špindlu a slaví triumf v disciplíně

Mikaela Shiffrinová (uprostřed) se raduje z triumfu ve slalomu ve Špindlerově...

Americká lyžařka Mikaela Shiffrinová podeváté v kariéře ovládla pořadí Světového poháru ve slalomu. Malý glóbus si zajistila vítězstvím v závodě ve Špindlerově Mlýně.

25. ledna 2026  13:18,  aktualizováno  13:23

OBRAZEM: Famózní lyžařky a velký mejdan. Špindl žije světovým pohárem

Světový pohár v alpském lyžování žen ve Špindlerově Mlýně (24. ledna 2026).

Jak vypadal první den světového poháru v alpském lyžování ve Špindlerově Mlýně? Obří slalom vyhrála Švédka Sara Hectorová, takřka zaplněné tribuny ve Svatém Petru nejvíc fandily americké hvězdě...

25. ledna 2026  11:37

Architekti v bývalé koželužně navrhnou náměstí i dům. Možná vrátí věžičku

Zbytky někdejší koželužny v Kuklenách (11. listopadu 2021)

Hradec Králové vyhlásil další architektonickou soutěž. Konečně se dostalo na území s pozůstatky někdejší koželužny v Kuklenách. Hlavní podmínkou soutěže je dům s dostupnými družstevními byty, jichž...

25. ledna 2026  7:37

SP v alpském lyžování Špindlerův Mlýn 2026: program, výsledky, vstupenky

Sara Hectorová na trati obřího slalomu v Semmeringu

Po třech letech se do Špindlerova Mlýna vrací Světový pohár alpských lyžařek. V sobotu 24. ledna se jel obří slalom, o den později je na programu slalom. Pro závodnice zaměřené na technické...

23. ledna 2026  9:55,  aktualizováno  24. 1. 15:07

Obří slalom ve Špindlu ovládla Hectorová, Shiffrinová třetí, Češky skončily v 1. kole

Obří slalom na Světovém poháru ve Špindlerově Mlýně vyhrála švédská lyžařka...

Obří slalom na Světovém poháru ve Špindlerově Mlýně vyhrála švédská lyžařka Sara Hectorová. Olympijská šampionka potvrdila vedení po prvním kole a vyhrála o 18 setin sekundy před Američankou Paulou...

24. ledna 2026  14:41

Mikaelo, dej to! Tisíce diváků fandí ve Špindlu nejlepším lyžařkám světa

Mikaela Schiffrinová v obřím slalomu ve Špindlerově Mlýně (24. ledna 2026)

V krkonošském Špindlerově Mlýně znovu po třech letech vyrazily na trať nejlepší lyžařky světa. Světový pohár v alpském lyžování žen odstartoval obřím slalomem. Ve Svatém Petru se tisíce fanoušků baví...

24. ledna 2026  13:48

Zraněné koleno, hledání lyží. Jelínkovou ale ve Špindlu těšili fanoušci: Hukot

Adriana Jelínková v 1. kole obřího slalomu ve Špindlerově Mlýně.

Jakmile zastavila v cíli obřího slalomu ve Špindlerově Mlýně, nejprve zakroutila hlavou, pak se ale usmála. Nešlo jinak. I přes nepostup do druhého kola a čtyřicáté místo fanoušci Adrianu Jelínkovou...

24. ledna 2026  12:54

Šest operací, roky boje. A nyní olympijské překvapení. S tím Labaštová nepočítala

Alena Labaštová trénuje před závody Světového poháru ve Špindlerově Mlýně.

Když po pátečním tréninku před Světovým pohárem alpských lyžařek ve Špindlerově Mlýně procházela novinářskou mixzónou, celá zářila. „Jsem ráda, že to vidím na vlastní oči,“ usmála se Alena Labaštová....

24. ledna 2026  8:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.