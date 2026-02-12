Ze sousoší odnesl dva anděly, dalšímu ulomil hlavu. Policie pátrá po zloději

Autor:
  11:17
Neznámý zloděj ukradl sochy andělů z památného sousoší v Broumově na Náchodsku. Dvě pískovcové sošky zmizely zcela, další přišla o hlavu. Policie požádala o pomoc ty, kdo si v místě všimli pohybu aut nebo nakládání těžkých břemen.
Ze sousoší Kalvárie ve Velké Vsi v Broumově zmizeli dva andělé, další nemá...

Ze sousoší Kalvárie ve Velké Vsi v Broumově zmizeli dva andělé, další nemá hlavu. | foto: Policie ČR

Ze sousoší Kalvárie ve Velké Vsi v Broumově zmizeli dva andělé, další nemá...
Ze sousoší Kalvárie ve Velké Vsi v Broumově zmizeli dva andělé, další nemá...
Ze sousoší Kalvárie ve Velké Vsi v Broumově zmizeli dva andělé, další nemá...
Opravené sousoší Kalvárie ve Velké Vsi v Broumově (2018)
6 fotografií

K poškození sousoší Kalvárie ve Velké Vsi na okraji Broumova došlo v noci na pondělí 2. února krátce před druhou hodinou ranní.

„Pachatel se zaměřil na pískovcové prvky historického sousoší. Odcizil dvě sochy andělů výšky asi 50 až 70 centimetrů. Třetí socha byla dekapitována – pachatel odlomil její hlavu,“ sdělila mluvčí náchodské policie Karolína Macháčková.

Předběžná škoda na kulturním dědictví činí podle policie 70 tisíc korun, historická hodnota je nevyčíslitelná. Policisté již zahájili úkony trestního řízení pro možné spáchání přečinu krádeže.

„Žádáme občany, kteří se v inkriminovanou dobu pohybovali v okolí památky, všimli si podezřelých osob nebo mají záznamy z palubních kamer automobilů, aby kontaktovali linku 158. Každý detail, například pohyb neznámého vozidla či manipulace s těžkými předměty, může být pro objasnění zásadní,“ požádala mluvčí.

Pachateli hrozí až dvouletý trest vězení.

Ze sousoší Kalvárie ve Velké Vsi v Broumově zmizeli dva andělé, další nemá hlavu.
Ze sousoší Kalvárie ve Velké Vsi v Broumově zmizeli dva andělé, další nemá hlavu.
Ze sousoší Kalvárie ve Velké Vsi v Broumově zmizeli dva andělé, další nemá hlavu.
Ze sousoší Kalvárie ve Velké Vsi v Broumově zmizeli dva andělé, další nemá hlavu.
6 fotografií

Sloup se sousoším Kalvárie stojící vedle statku při silnici na Otovice je kulturní památkou od roku 2015. Reliéf zpodobňuje sv. Jiří bojujícího s drakem, pod ukřižovaným Kristem je socha Marie Magdalény, Panny Marie a Jana Evangelisty. K sousoší vede kamenné schodiště.

Dílo vytesal místní sochař roku 1866. Je výrazem zbožnosti manželů Kahlerových, kříž měl ochraňovat hospodářství. Odborníci hodnotí sousoší jako historizující práci z druhé půli 19. století. Sloup se sochami v roce 2016 nechalo restaurovat sdružení Omnium, andílci přibyli na sloupcích dva roky nato.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

OBRAZEM: Mráz čaruje v Adršpachu a nikde nikdo. Na led se hodí nesmeky

Adršpašské skály v zimě (20. ledna 2026)

Zima, sníh a led čarují ve skalním městě v Adršpachu na Náchodsku. Tmavé pískovcové věže ční do stometrové výšky, dole bublá průzračná Metuje. Návštěvníci teď mají šanci zažít přírodu v tichu....

Lidí málo a pizza za tři stovky. Zimní pouť na Sněžku nadchne i provětrá peněženku

Premium
Polská bouda s meteorologickou stanicí na Sněžce (9. února 2026)

Ikonické stavby obalené sněhem, inverze a výhledy skryté v mlze, ale hlavně o poznání méně turistů než v létě. Zimní návštěva Sněžky má své kouzlo. Z vrcholu si návštěvníci kromě zážitků mohou odnést...

Nastávající matce selhalo srdce, zachránili ji i dítě. Teď Lucinku dojatě chovali

Lékař Ondřej Mrňávek se zachráněnou holčičkou

Žena z Hradce Králové sedm měsíců po unikátním zákroku přinesla ukázat záchranářům usměvavou dceru. V pokročilém těhotenství matce selhalo srdce a zachraňoval ji celý tým zdravotníků. Zástava srdce u...

Trať po srážce vlaku s náklaďákem v Železnici stála, policie vyšetřuje nedbalost

Nehoda nákladního vozidla s vlakem v obci Železnice (5. února 2026)

V Železnici na Jičínsku se ve čtvrtek po 17. hodině na přejezdu srazil osobní vlak s nákladním autem. Jedna náprava vlaku vykolejila, kamion skončil na boku. Při nehodě se zranilo pět lidí. Škoda je...

Kostru mořského ještěra vyjmuli na Sahaře do obvazů, k vidění je ve Dvoře

Kostra plesiosaura ve dvorské Galerii minerálů

Měří devět metrů, váží 150 kilogramů a je stará více než 70 milionů let. Galerie minerálů ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku vystavila téměř kompletní kostru pravěkého plesiosaura. Její majitel...

Muzeum krajky povede místní radní, jeho úkol je UNESCO i více návštěvníků

Muzeum krajky ve Vamberku povede Vladimír Sodomka.

Budoucnost Muzea krajky ve Vamberku dostává jasnější obrysy. Od 1. dubna ho povede Vladimír Sodomka, který je v současnosti radním Vamberka pro kulturu. Už na podzim Královéhradecký kraj rozhodl o...

12. února 2026  8:59

Rum, vaječňák i podivné odměny. Kontrola účetnictví školy odhalila milionové škody

Premium
Základní škola a mateřská škola na Novém Hradci Králové

Loňská hloubková kontrola hospodaření v Základní a Mateřské škole Nový Hradec Králové nejspíš ukazuje na systematické zneužívání. V účetnictví se objevily položky jako: sto lahví rumu a vaječného...

11. února 2026  14:26

Ubližoval mimořádně brutálně. Muž z Náchodska je podezřelý z týrání přítelkyně

Domácí násilí (ilustrační foto)

Vážný případ domácího násilí řeší kriminalisté na Náchodsku. Jednatřicetiletý muž je podezřelý z týrání partnerky. Podle vyšetřovatelů byla vystavena psychickému tlaku a surovému zacházení z jeho...

11. února 2026  10:15

První mládě po 12 letech. Ve dvorské zoo slaví přírůstek ohrožené žirafy

Malému samci žirafy síťované říkají chovatelé zatím Lenny. (2. února 2026)

V Safari Parku Dvůr Králové nad Labem se po dvanácti letech narodilo mládě žirafy síťované, které jsou ve volné přírodě ohroženým druhem. Na svět přišlo 28. ledna a je to samec. Za poslední rok se v...

10. února 2026  16:45

Poslanec Doksanský z ANO rezignoval na místo ve školské komisi Hradce

Hradecký zastupitel Denis Doksanský (bezp. za ANO) (24. října 2022)

Opoziční zastupitel Hradce Králové a poslanec Denis Doksanský (ANO) v pondělí rezignoval na místo v komisi městské rady pro výchovu a vzdělávání. Potvrdila to mluvčí radnice Kateřina Rohlíčková....

10. února 2026  15:34

Lidí málo a pizza za tři stovky. Zimní pouť na Sněžku nadchne i provětrá peněženku

Premium
Polská bouda s meteorologickou stanicí na Sněžce (9. února 2026)

Ikonické stavby obalené sněhem, inverze a výhledy skryté v mlze, ale hlavně o poznání méně turistů než v létě. Zimní návštěva Sněžky má své kouzlo. Z vrcholu si návštěvníci kromě zážitků mohou odnést...

10. února 2026  15:28

Sparta, moje druhá rodina. Vedoucí týmu o touze po titulu, profirežimu i utopencích

Adéla Pivoňková, bývalá fotbalistka, dnes vedoucí A-týmu žen Sparty.

Na obou kolenou má dodneška šlic. Dvakrát utržený stehenní úpon, dvakrát prasklá čéška... I kvůli zranění musela zabalit sen, že si jednou zahraje za svou milovanou Barcelonu. Ale jak říká její...

10. února 2026  13:48

Senátor v Hradci obhajuje křeslo s Kubou v zádech, soupeřem je i exprimátor

Zastupitelé Hradce Králové se sešli v Adalbertinu na ustavujícím zasedání. (24....

Do letošních senátních voleb na Královéhradecku zasáhne nové hnutí jihočeského hejtmana Martina Kuby Naše Česko. V jeho barvách chce senátní křeslo obhajovat Jan Holásek. Soupeřem mu bude hradecký...

10. února 2026  10:58

Památka na autora hymny půjde k zemi, k opravě Škroupova domu se nikdo nehlásil

Škroupův dům v obci Osice

Letité snahy o záchranu památečního Škroupova domu v Osicích na Hradecku jsou u konce. Kvůli vysokým nákladům na dříve plánovanou přestavbu objektu nechá Královéhradecký kraj kulturní dům...

9. února 2026  17:04

Z uren vysypal popel, poničil hroby i márnici. Policie pátrá po vandalovi

Poškozený hrob v Číbuzi

Márnici a hroby poničil neznámý vandal v Číbuzi na Královéhradecku. Na hřbitově se našly i vysypané urny a poškozené náhrobky. Policisté incident prověřují, také požádali o pomoc veřejnost.

9. února 2026  16:14

Studenti jako „rukojmí“ i plakát ANO u školy. Kdo je poslanec Doksanský

Premium
Na přelomu listopadu a prosince 2025 se poslanec Denis Doksanský (ANO) účastnil...

V Hradci Králové je léta známou figurou, ale teprve po parlamentních volbách se o Denisi Doksanském coby poslanci hnutí ANO začalo mluvit i za hranicemi regionu. Blýskl se v několika debatách,...

9. února 2026  16:10

Při požáru chalupy zemřel člověk, zásah hasičům komplikovala zaplněná půda

Požár chalupy v Rampuši (6. února 2026)

V pátek vpodvečer shořela roubenka v Rampuši v Orlických horách. Když hasiči přijeli, ze střechy se valil kouř. Násilím se museli dostat dovnitř, pak ve střeše prořezávali otvory. Na požářišti...

9. února 2026  11:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.