Ze sousoší odnesl dva anděly, dalšímu ulomil hlavu. Policie pátrá po zloději

K poškození sousoší Kalvárie ve Velké Vsi na okraji Broumova došlo v noci na pondělí 2. února krátce před druhou hodinou ranní.
„Pachatel se zaměřil na pískovcové prvky historického sousoší. Odcizil dvě sochy andělů výšky asi 50 až 70 centimetrů. Třetí socha byla dekapitována – pachatel odlomil její hlavu,“ sdělila mluvčí náchodské policie Karolína Macháčková.
Předběžná škoda na kulturním dědictví činí podle policie 70 tisíc korun, historická hodnota je nevyčíslitelná. Policisté již zahájili úkony trestního řízení pro možné spáchání přečinu krádeže.
„Žádáme občany, kteří se v inkriminovanou dobu pohybovali v okolí památky, všimli si podezřelých osob nebo mají záznamy z palubních kamer automobilů, aby kontaktovali linku 158. Každý detail, například pohyb neznámého vozidla či manipulace s těžkými předměty, může být pro objasnění zásadní,“ požádala mluvčí.
Pachateli hrozí až dvouletý trest vězení.
Sloup se sousoším Kalvárie stojící vedle statku při silnici na Otovice je kulturní památkou od roku 2015. Reliéf zpodobňuje sv. Jiří bojujícího s drakem, pod ukřižovaným Kristem je socha Marie Magdalény, Panny Marie a Jana Evangelisty. K sousoší vede kamenné schodiště.
Dílo vytesal místní sochař roku 1866. Je výrazem zbožnosti manželů Kahlerových, kříž měl ochraňovat hospodářství. Odborníci hodnotí sousoší jako historizující práci z druhé půli 19. století. Sloup se sochami v roce 2016 nechalo restaurovat sdružení Omnium, andílci přibyli na sloupcích dva roky nato.
