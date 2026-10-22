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Z bytu šlehaly plameny, šest lidí se nadýchalo kouře. Dům má problémovou minulost

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  11:51
Rozsáhlý požár zasáhl bytový dům na předměstí Broumova na Náchodsku ve středu dopoledne. Když dorazili první hasiči, z oken jednoho z bytů šlehaly plameny. Z domu zachránili čtyři lidi, další se evakuovali sami už předtím. Šest z obyvatel se nadýchalo zplodin hoření. Škoda se odhaduje na 1,5 milionu korun.

Hořelo ve druhém podlaží, na tísňovou linku to oznamovatel zavolal v 9:40. Operační důstojník hasičů k požáru poslal pět jednotek i s výškovou technikou.

„Prvotní činnost jednotek byla zaměřena na záchranu ohrožených osob. Hasiči dvě osoby zachránili pomocí nastavovacího žebříku a dvě osoby vyvedli z objektu pomocí vyváděcích masek. Další čtyři osoby se z budovy před hrozícím nebezpečím samovolně evakuovaly,“ uvedli krajští hasiči.

V Olivětíně na okraji Broumova hořelo v bytovém domě. (21. října 2026)
V Olivětíně na okraji Broumova hořelo v bytovém domě. (21. října 2026)
V Olivětíně na okraji Broumova hořelo v bytovém domě. (21. října 2026)
V Olivětíně na okraji Broumova hořelo v bytovém domě. (21. října 2026)
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„Sanita do náchodské nemocnice převezla dva dospělé a dva nezletilé. Vyvázli bez popálenin, nadýchali se kouře. Vrtulník se vrátil zpět na základnu prázdný,“ řekla mluvčí krajských zdravotnických záchranářů Lucie Hanušová. Další dva lidi, co se také nadýchali kouře, ošetřili na místě.

Požár hasiči lokalizovali v 10:48 a zcela jej zlikvidovali ve 12:24. Uchráněné hodnoty hasiči vyčíslili na 20 milionů korun.

Hasiči odebrali vzorky, teprve se bude konat výslech zachráněné svědkyně. Hasiči na tom spolupracují s policií. „Příčina požáru je zatím v šetření,“ sdělil ve čtvrtek mluvčí hasičů Radek Mencl.

Zasahovali profesionální hasiči z Broumova a Velkého Poříčí, dále dobrovolné jednotky z Broumova, Meziměstí a Police nad Metují.

Dům do roku 2011 patřil městu, které jej i s dalším chátrajícím domem, dluhem a některými nájemníky odprodalo místnímu stavebnímu podnikateli. Rozruch vzbudilo, když na konci roku 2016 majitel asi dvaceti sociálně slabým rodinám neprodloužil nájemní smlouvy, aby mohl dům renovovat.

V roce 2017 se radnice pokoušela dům zahrnout do šíře vymezené bezdoplatkové zóny, ale neuspěla. V roce 2019 v rámci boje proti „kočovníkům za dávkami“ vedení města za starosty Jaroslava Bitnara (Volba pro Broumov) bezdoplatkovou zónu vyhlásilo na jiných konkrétních adresách. Nájemníci tam pak nemohli čerpat doplatek na bydlení, jen příspěvek.

Ústavní soud však konstatoval v roce 2021, že bezdoplatkové zóny jsou neústavní. Dům v Soukenické ulici nyní vlastní jiní majitelé.

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