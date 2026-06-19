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Klášter v Broumově si obstará vlastní prohlídky, s agenturou se rozchází

Štěpánka Tůmová
  14:44
Benediktini z Broumova ode dneška začali s pořádáním vlastních prohlídek kláštera. Důvodem je podle nich finanční spor s dosavadním provozovatelem. Barokní komplex, který je národní kulturní památkou, si ročně prohlédne kolem 60 tisíc turistů.
Broumov s benediktinským klášterem

Broumov s benediktinským klášterem | foto: Archiv Agentury pro rozvoj Broumovska

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Průvodcovské prohlídky nově převzala Benediktinská hospodářská správa (BHS) Břevnov. Dosud je přitom provozovala společnost Klášter Broumov servisní. Ta patří Agentuře pro rozvoj Broumovska (APRB) založené podnikatelem a filantropem Janem Školníkem.

Drolí se tak letité spojenectví. Agentura, která prohlídky zajišťovala čtrnáct let, se vzdát nechce. Prohlídky však dočasně přerušila nejen v klášteře, ale i v dřevěném hřbitovním kostelíku sv. Panny Marie.

„S ukončením prohlídek nesouhlasíme. Myslíme si, že naše smlouva je dál platná. Doufám v dohodu,“ uvedl ve středu ředitel agentury Ondřej Kopecký. Podle něj je záležitost v rukou právních zástupců.

Podle zástupců kláštera servisní společnost přes opakované upomínky neuhradila platby za provozování prohlídkových okruhů. Výpovědi se snažila zabránit tím, že se obrátila na náchodský okresní soud a žádala o předběžné opatření, aby opatství umožnilo dál firmě provozovat prohlídkové okruhy jako dosud.

„Soud tomuto návrhu nevyhověl. V této souvislosti se opatství rozhodlo i k nabídnutí zaměstnání stávajícím průvodcům. Prohlídkový okruh bude veden novou trasou s novým obsahem,“ sdělil ředitel Benediktinské hospodářské správy Břevnov Petr Bláha.

Jedna zpožděná platba, tvrdí

Šéf agentury tvrdí, že se organizace někdy opozdila s platbami. Naposledy se to stalo s poslední platbou v zimě, kdy je to v klášteře s návštěvností i penězi horší než v sezoně. „Překvapilo nás, že Benediktinské opatství nám poslalo výpověď z prohlídkových okruhů,“ řekl Kopecký.

Opatství dalo výpověď z nájmu, agentura však namítá, že to nelze, protože u prohlídek jde o službu. Soud se podle agentury přiklonil k tomu, že o výpověď z nájmu jít nemůže.

„Naší snahou je, aby se nic z toho návštěvníků kláštera nedotklo,“ poznamenal Kopecký. O dohodu se agentura podle jeho slov dál snaží.

Spojenectví vydrželo 22 let

Barokní klášter se vrátil benediktinům v roce 1990. Členové řádu jej dosud neosídlili a spravují areál z arciopatství v pražském Břevnově. Agentura se už v roce 2004 s benediktiny dohodla, že se bude starat o otevření nepřístupné zahrady. Časem se náplň značně rozšířila.

Broumovský klášter tak nabízí turistické prohlídky, stylové ubytování, kulturní a vzdělávací akce.

Areál otvírá celoročně. K vidění je kostel sv. Vojtěcha a refektář s vystavenou kopií Turínského plátna. V nabídce jsou noční prohlídky nebo prohlídky od sklepa po půdu.

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Ceněná klášterní knihovna je kvůli špatnému stavu podlahy a nábytku už dva roky zakonzervována a čeká na opravu. Do budoucna by se tam prohlídky mohly konat, ale v omezenější míře. V areálu působí i městské Muzeum Broumovska.

Agentura odstěhuje kanceláře

APRB ve středu zveřejnila, že přestěhuje své kanceláře z bývalého klášterního gymnázia na Mírové náměstí. Zázemí začne fungovat nejdříve na podzim. Agentura teprve oslovuje město, zda by nabídlo volné prostory.

V klášteře dál zůstávají ostatní aktivity napojené na agenturu: Galerie Dům, Dětská galerie Lapidárium a vzdělávací centrum provozované Vzdělávacím a kulturním centrem Broumov. Dál funguje i Dům hostů a rezidence pro umělce.

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Jednání s Benediktinským opatstvím sv. Václava v Broumově trvají už řadu měsíců. Agentura z dosavadního vývoje odhaduje, že opatství má jiné představy o budoucím využití areálu, což vlastníkovi neupírá. Odkazuje však na to, že má dlouhodobé smlouvy až do roku 2042.

„Investovali jsme“

APRB se odvolává i na to, že přispěla k úspěšné revitalizaci asi pětiny kláštera. Pomohla získat evropskou dotaci 248,5 milionu korun, projekt programově připravovala a poté i naplňovala.

Broumov s benediktinským klášterem
Skladatel Aleš Březina v broumovském klášteře spolupracuje s norskou umělkyní Therese Aune.
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48 fotografií

„Na revitalizaci následně navázaly další investice soukromých investorů a partnerů APRB do rozvoje ubytovacích, stravovacích a administrativních služeb v celkové výši přesahující 54 milionů korun, které sloužily k vybudování zázemí a vdechnutí nového života celému komplexu,“ uvedli zástupci agentury.

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Podtýkají, že víc než deset let investují vlastní zdroje i granty do podpory kultury, vzdělávání, propagace kláštera a regionu. Podpora sem plynula od města, kraje i ministerstva kultury.

„Pokud si benediktini přejí ukončit smlouvy daleko před jejich vypršením a převzít správu kláštera do vlastních rukou dříve, jsme připraveni o tom jednat. Musí se tak ale stát za podmínek, které budou férové vůči všem, kteří se na obnově a rozvoji kláštera podíleli a v dobré víře do něj investovali obrovské penzum svého vlastního času a energie, ale též finančních prostředků,“ vysvětlil Kopecký.

Co klášter zamýšlí a zda se změny dotknou dalších činností agentury v klášteře, nechal oslovený břevnovský arciopat Petr Prokop Siostrzonek bez odpovědi. Nevyjádřil se ani Petr Bláha z BHS Břevnov.

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V klášteře při revitalizaci zakončené v roce 2015 vzniklo nové nahrávací studio, koncertní sály a učebny. Opravami prošly rozlehlé chodby, veškeré rozvody a na tři stovky dveří.

V obnovené zahradě stojí nový multifunkční sál Dřevník, opravený je domek kuchaře, zahradníka, Galerie Dům, kašna památník opata Jakuba Chmela i historický kuželník.

Agentura podniká řadu činností, angažuje se například v pořádání hudebního festivalu Za poklady Broumovska, podílí se na Broumovských diskusích, stojí za vznikem autorských divadelních představení, zabývá se projekty na zadržování vody v krajině.

Z její iniciativy se Broumov pokusil získat titul Evropského hlavního města kultury 2028. Město se vyšvihlo v červnu 2023 až do finále, kde však uspěly České Budějovice.

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