Broumov vyhlíží čápy. Připravil pro ně vyšší sloup, aby letos ušetřili Madonu

Autor:
  16:55
Betonový sloup s hnízdem pro čápy se vrátil na historické náměstí v Broumově na Náchodsku. Radnice se tím chce vyhnout loňskému martyriu s mladým čapím párem, který si k hnízdění zvolil památkově chráněný barokní sloup. Když jim v červenci hnízdo shodili a nabídli náhradní, ptáci z náměstí k lítosti místních zmizeli.
V Broumově před Starou radnicí znovu vztyčili sloup s hnízdem pro čápy, tentokrát je o dva metry vyšší. Město doufá, že tím ochrání nedaleký mariánský sloup. (10. března 2026)

V Broumově odstranili čapí hnízdo z mariánského sloupu. (8. července 2025)
30 fotografií

Čápi se loni stali zcela neplánovanou atrakcí Mírového náměstí. Přilétli poněkud opožděně a nejspíš byli málo zkušení. Zoolog tehdy předpovídal, že vážný pokus o hnízdění může přijít až letos.

Náhradní sloup měl premiéru loni, pak ho vystřídal vánoční strom. S jarem je tu další výměna. Betonový sloup je tentokrát vyšší o dva metry, protože ho prodloužili o vrchní kovovou část. Tím by mohl být atraktivnější než barokní památka. Samotné hnízdo dostalo nyní novou vystýlku.

V Broumově před Starou radnicí znovu vztyčili sloup s hnízdem pro čápy, tentokrát je o dva metry vyšší. Město doufá, že tím ochrání nedaleký mariánský sloup. (10. března 2026)
30 fotografií

„Kdyby náhodou čáp přistál na náměstí, tak ať si radši vybere hnízdo než mariánský sloup. Na umístění sloupu s hnízdem máme platné stanovisko památkářů,“ uvedl broumovský místostarosta Kamil Slezák(TOP 09, Broumováci).

„Pokud jde o mariánský sloup, tam podle sdělení památkářů nemůžeme nic montovat, takže teď budeme doufat, že když čápi přiletí, vyberou si hnízdo. V případě, že by začali stavět na mariánském sloupu, musíme to okamžitě zlikvidovat,“ popsal.

Letošní přílet je časnější

Vztyčení sloupu se odehrálo narychlo 10. března. Místní znalkyně čápů akci s hnízdem urgovala, protože už se objevovaly zprávy o příletu těchto ptáků na jiná místa. Pár už je třeba v Bohuslavicích u Trutnova, samec přiletěl o deset dní dříve oproti loňsku.

Kvůli jarním prázdninám a dovoleným musela vypomoci v Broumově na náměstí dopravní firma, která vozí dřevo.

Čápi se zatím do Broumova nevrátili. „Na hnízdech v Broumově jsem zatím čápy neviděla. Lidé v Otovicích minulý týden zaznamenali čápa, ale mohl to být spíš jedinec na tahu do Polska. Zahlédla jsem v neděli čápa v Malém Poříčí, ale nevím, jak dlouho tam pobyl a zda byl domácí,“ říká amatérská ornitoložka, která čápy na Broumovsku sleduje.

8. července 2025

Podle jejích údajů první čáp loni přiletěl do Broumova 21. března, celkem bylo ve městě pět aktivních hnízd. Loňskou zvláštností bylo i hnízdo na jeřábu v uhelných skladech, jeřáb však už je složený.

„Teď už je sloup na náměstí vysoký pěkně, ale nemyslím si, že pár, který tam byl loni, by se vrátil. Těžko se to dá určit, neměli kroužky. Bylo tady víc čápů, kteří neměli žádné místo a zůstávali tu celou sezonu. Když se sem někteří vrátí, třeba hnízdo na náměstí využijí, protože je už postavené,“ odhaduje žena.

„Vyhlížím je, čekám na ně, hlavně na ty kroužkované. Podle chování se dá poznat, jestli jsou to domácí čápi, nebo noví. Ať se hlavně vrátí v pořádku,“ přeje si kvůli vyhrocené situaci na Blízkém východu.

25. června 2025

Loni od 5. června si čápi začali nosit větve do koruny Madony ze začátku 18. století, proti však byli památkáři. Než vydaná rozhodnutí památkové péče i ochrany přírody o sundání hnízda nabyla právní moci, utekl měsíc.

Teprve pak Technické služby přistavily jeřáb. Když jejich pracovník z plošiny zkontroloval, že na hnízdě není žádné vejce ani mládě, větve shodil dolů. V týž den čápům o třicet metrů vedle postavili betonový sloup. Odpoledne jeden z čápů ještě usedl na očištěné soše, ale vyhnalo ho, že nahoru pracovníci mířili na plošinách, aby ještě sochu obalili geotextilií. Pak už se čápi neobjevili.

11. června 2025
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.