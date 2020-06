Virtuální realita ukáže Braunův Betlém v barvách a podobě z 18. století

Aplikace s rozšířenou realitou už slouží turistům v barokním hospitálu Kuks a v archeoparku ve Všestarech. Nyní posunuje na novou úroveň i návštěvu sousoší v barokním Betlému v Novém lese u Kuksu. Zájemci tak uvidí jeho původní podobu.

Aplikace ukazuje reliéfy Narození Páně, Příchod Tří králů a Vidění svatého Huberta v podobě, kterou desítky let nikdo neměl šanci vidět. Znovu v ní ožívá zbouraná nebeská klenba se sochou Anděla Gloria, která byla převezena do hospitální zahrady v Kuksu. Postavy žebráky, pastýře a sluhy, kterým chybí hlava, jsou opět kompletní.

Ale především celý Betlém hýří na displeji telefonu barvami. Stejně jako Braunovy sochy z cyklu Ctnosti a neřesti totiž byl původně polychromovaný.



Předcházela tomu velmi detailní historická rekonstrukce. „V geodetických mírách jsme získali absolutně přesný model s přesností na 0,2 milimetru. Výsledkem bylo obrovské množství dat. Když je dáte na jednu hromadu, tak je neotevře žádný počítač,“ sdělil ředitel firmy More.is.More Jiří Forejt.



Odborníci sousoší zmapovali laserový skenerem, důkladně prošli všechny dostupné historické prameny a naskenovali také věrnou repliku Betléma ze dřeva od dvorského řezbáře Leoše Pryšingera. „Z původního Betléma se do současnosti dochovalo zhruba 70 procent,“ potvrdil Pryšinger.



Z Betléma zbyly dvě třetiny. Model je přesný

Digitální rekonstrukce trvala několik měsíců. „Naše 3D grafička studovala, jakým způsobem Matyáš Bernard Braun pracoval a tvořil jiné sochy, aby mohla doplnit chybějící části Betléma,“ poznamenal produktový manažer společnosti Marek Bukovský.

Aplikaci Visit.More si uživatelé mohou zdarma stáhnout v AppStore nebo GooglePlay. Je určena pro mobilní telefony podporující operační systémy Android a iOS. Uživatel se v ní dočte také podrobné informace o historii Betléma i o jeho autorovi a může si podle libosti natáčet prostorový model slavného sousoší.

Kraj ukáže hrad Potštejn a kostel v Broumově

Královéhradecký kraj je prvním krajem u nás, který návštěvníkům nabízí bonus v podobě prohlídky optikou rozšířené reality.

„Naším cílem nebylo jen zdokumentovat současný stav Betlému, ale také přilákat pozornost veřejnosti k tomuto nádhernému dílu. Když se podíváme, kdo dnes nejvíce používá nejmodernější technologie, tak to nejsou teenageři, ale děti. Věříme, že se stanou průvodci rodičů a prarodičů po památkách a bude to pro ně impulz jít ven do přírody,“ uvedl hradecký hejtman Jiří Štěpán (ČSSD).

V dohledné době si lidé budou moci stáhnout aplikaci i při návštěvě dalších památek ve východních Čechách. „Finalizujeme rozšířenou realitu hradu Potštejn a interiér kostela svatého Vojtěcha v Broumově,“ poznamenal radní pro oblast cestovního ruchu Pavel Hečko (ČSSD).

Pryč jsou poustevny i fontány. Aspoň oprava bude

Betlém do pískovcových skal v Novém lese vytvořila dílna Matyáše Bernarda Brauna mezi lety 1718 až 1732 jako relaxační a meditativní zónu pro návštěvníky nedalekých kukských lázní.

Od roku 2002 je areál kulturní památkou, svého času byl zařazený mezi nejohroženější světové památky. Současná podoba je fragmentem původní galerie soch pod otevřeným nebem. Nedochovaly se fontány, dřevěné poustevny nebo vyhlídkový pavilon.

Některé sochy včetně Velkého křesťanského bojovníka byly převezeny do zahrady nedalekého hospitálu.

„Z Kuksu se do Betléma chodilo kolem třech dřevěných pousteven: sv. Františka, Antonína a Pavla. Ani jedna zde už nestojí, ale zachovaly se rytiny, takže víme, jak vypadaly. Před Betlémem byla nádrž s vodou, k poustevně sv. Antonína se třemi fontánami vedlo dřevěné potrubí,“ popsal znalec Braunova díla Leoš Pryšinger.

Betlém poškodily povětrnostní vlivy i vandalové, největší újmu utrpěl kolem roku 1780 při lámání kamene pro stavbu císařské pevnosti v Josefově a během prusko-rakouských válek.

Zástupci památkové péče, Královéhradeckého kraje, společnosti Revitalizace Kuks a samospráv před dvěma lety podepsali memorandum s cílem zachránit Braunův Betlém. Projekt za desítky milionů korun kromě odvodnění a očištění soch počítá s vybudováním nových cest, rekonstrukcí parkoviště i stavbou moderního informačního centra. Odbor kultury a památkové péče na krajském úřadě v květnu vydal závazné stanovisko.

„Máme první souhlas, že se tímto směrem můžeme vydat. Nyní bude následovat další projektová příprava, realizace může být otázkou následujících let. Záležet bude také na shodě v území, jsou zde poměrně složité majetkové vztahy,“ naznačil Jiří Štěpán. Okolní lesy vlastní stát, obec Hřibojedy i Dvůr Králové nad Labem.

Jako první mohli virtuálně cestovat v čase návštěvníci hospitálu v Kuksu. Kraj zde pilotní aplikaci představil loni v květnu. V chytrém telefonu či tabletu ukazuje honosnou zámeckou rezidenci, kapli nad pramenem a další dnes již neexistující stavby na bývalém lázeňském břehu. Stejně tak aplikace zobrazuje digitální rekonstrukci Šporkova panství z roku 1724 a zájemci si mohou naskenované sochy z Braunova souboru Ctnosti a neřesti libovolně natáčet a umístit je do skutečného prostředí.

Stejné vychytávky aplikace od loňského září přináší návštěvníkům muzea pravěku ve Všestarech na Královéhradecku. Přibližuje život v neolitické vesnici před sedmi až deseti tisíci lety, lidé se mohou vyfotit s 3D mamutem.