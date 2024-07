Bouřka utrhla plachtu ze střechy, v Hradci napršelo do opravovaného bazénu

Šestitýdenní provozně-technologická odstávka v bazénu na Eliščině nábřeží začala v pondělí 8. července. Řemeslníci už začali s kompletní výměnou šikmé prosklené stěny, která se nachází nad galerií pro diváky, jenže do toho zasáhla středeční bouřka.

„Střecha je nyní rozebraná a zaplachtovaná, jenže část plachet se při bouřce odtrhla a došlo k průniku vody do areálu. Vidíte to tady na stropech, v noci tekla voda dolů do schodech. Už jsme to zlikvidovali, vysušili a vyčistili, co šlo,“ popisuje vedoucí plaveckého areálu Zdeněk Korda.

Vše se odehrálo asi během patnácti minut. Na střeše chyběly ještě i konstrukce, do kterých se budou skla usazovat. Silný vítr podebral asi dvanáctimetrovou plachtu, takže voda mohla dovnitř. Řemeslníci však bydlí v sousedním hotelu a přiběhli, aby plachtu znovu přichytili. Hned se v budově začalo se stíráním vody z dlažeb a vysoušením, déšť protekl až do přízemí.

V panelové konstrukci jsou však vysekané drážky pro kabely a voda s blátem jimi zatekla až do rozvaděče elektřiny. V části za rozvaděčem je nyní elektřina odpojená. Jelikož rozvaděče se pořizovaly loni a jsou v záruce, musí jejich stav posoudit dodavatelská firma.

Teď pracovníci bazénu nechají vyschnout promáčené zdi a počkají na odhad, na kolik peněz nenadálé opravy vyjdou.

„Škodu odhadujeme okolo 100 tisíc korun. Polovina se týká nových výmaleb, polovina oprav elektřiny. Není to tak výrazná škoda, to by se ještě muselo něco ukázat,“ řekla ředitelka Správy nemovitostí Hradce Králové Jaroslava Bernhardová.

Odstávka se těmito komplikacemi podle ředitelky neprodlouží, bazén obnoví provoz 14. srpna. Do té doby je možné se koupat v aquacentru v městských lázních a nebo na Flošně.

V bazénu se kromě zasklené střechy budou instalovat ještě nové výměníky na ohřev teplé vody, měnit se bude bazénová filtrace v dětském bazénku i generátory páry v parních kabinách. Plánované investice dosáhnou téměř 7 milionů korun bez daně.

Od středy do dnešního rána hasiči v Královéhradeckém kraji zasahovali u 110 událostí způsobených počasím. V Hradci Králové se rozvodnil potok v Plotištích, u Zlaté Olešnice na Trutnovsku evakuovali dětský tábor.