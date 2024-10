Hackeři napadli web úřadu na Rychnovsku a požadovali výkupné, šetří to policie

Policie v tiskové zprávě uvedla pouze to, že jde o jeden z městských úřadů na Rychnovsku, jehož počítačový systém byl napaden dosud přesně nezjištěným způsobem. Podle informací serveru iDNES.cz se jedná o město Borohrádek.

„Mohu potvrdit, že jsme byli napadeni. Řešíme to s IT pracovníky, informovali jsme všechny instituce. Fungujeme v omezeném režimu. V tuto chvíli nevím, jak dlouho to potrvá,“ řekl iDNES.cz starosta Martin Moravec (nez.). Bližší podrobnosti uvést nechtěl vzhledem k vyšetřování policie.

„Na vnitřním serveru úřadu pachatel zašifroval jeho veškerá elektronická data a za jejich opětovné zprovoznění měl požadovat výkupné v nespecifikované výši. Pracovníci městského úřadu tak nemají přístup k elektronickým datům potřebným pro chod úřadu,“ sdělila mluvčí rychnovské policie Andrea Muzikantová s tím, že vzniklá škoda byla předběžně odhadnuta na 800 tisíc korun.

Kriminalisté už zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu neoprávněného přístupu k počítačovému systému a neoprávněného zásahu do počítačového systému nebo nosiče informací. V případě pravomocného odsouzení pachateli hrozí trest vězení až na čtyři roky.