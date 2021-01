Postavit kameru a natočit koncert nás neláká, říká šéf sboru Boni pueri

Boni pueri jsou rok co rok zvyklí na desítky koncertů po České republice a několik zahraničních turné. Když se však kluci vraceli v prosinci 2019 z více než úspěšného turné po Japonsku a pro další sestavy vezli opětovné pozvání, nikdo netušil, že si na další cesty počkají.

„Japonsko je pro Boni pueri i pro mě osobně srdcovou záležitostí. Vždyť tam jezdíme koncertovat už celých dvacet let. Je to úžasná země, na koncertech potkáváme velmi vzdělané posluchače a naši kluci dokonce několikrát vyprodali tokijskou katedrálu, na což jsme velmi pyšní,“ vypráví ředitel Boni pueri Pavel Horák.

„Roušky jsou v Asii běžným jevem, jakmile je někdo jen trochu nachlazen, chová se vůči ostatním velmi ohleduplně. Jen o pár týdnů později, kdy jsme se vrátili domů, byla i tato země zasažena koronavirovou epidemií. Při turné už vrcholily přípravy na letní olympijské hry v Tokiu, všude jsme potkávali billboardy a maskoty, Japonci olympiádou žili. Určitě si bravurně poradí při přípravě her, které odpovědně odložili, a v létě se olympiáda uskuteční,“ myslí si Horák.

Co přinesl loňský rok hradeckým zpěvákům? Zahájili vyprodaným Kongresovým centrem Aldis, kde vystoupila všechna oddělení. Ladil se nový repertoár pro turné do Izraele, které se mělo uskutečnit v březnu, v měsíci, kdy začaly první vládní restrikce. Když sbor už zkoušet podle nařízení vlády nesměl, přišlo pozvání od sultanátu Omán k vystoupení ve slavné Royal Opera House.

„Byl to rok velkých změn a zvratů. Od první chvíle jsme ale nikdy nezapochybovali, že naši kluci vše zvládnou a ať se děje cokoli, začneme zase v plné síle, stejně tak velkou oporou nám byli jejich rodiče. Velkou devizou je také stabilní tým Boni pueri, sbormistři, učitelé hry na hudební nástroje, hlasaři, produkční, administrativní pracovníci, ti všichni odvedli ohromný kus práce,“ říká ředitel hradeckého sboru.

„Měli jsme nasmlouvané desítky koncertů, které byly přesunuty nebo nakonec, když se situace nelepšila, zrušeny. A přestože zprávy, které se týkaly kulturních akcí v České republice, byly neradostné, oslovili nás překvapivě zahraniční partneři, kteří jsou přesvědčeni, že kultura se zastavit nesmí,“ dodal Pavel Horák.

Boni pueri turné do Izraele museli zrušit stejně jako koncerty na konci listopadu v Ománu a turné po Jižní Koreji. Avizované celorepublikové turné Vánoce s Boni pueri, kde měli být hosty Michaela Gemrotová a David Deyl, už vládní opatření zastavila úplně.

„Nechceme se vidět jen naplocho“

„To jsou věci, se kterými nemůžete dělat nic. Pomoci jsme si museli sami, žádný z vládních covid programů se na nás nevztahoval. Jediným subjektem, který nám pomohl, bylo město Hradec Králové. Dokázali jsme se perfektně připravit, a i když jsme nemohli zkoušet prezenčně, od samého začátku jsme používali online výuku, i když ta, jak je zřejmé, nemůže ve zpěvu klasickou hodinu nahradit,“ říká Horák.

„Víme, že byl tlak na to, a spousta těles tak činila, aby se přešlo na streamované koncerty a vystoupení. Když chcete udělat opravdu kvalitní záznam, něco to stojí. A postavit někam na jedno místo kameru, natočit koncert a pak to sdílet, to nás opravdu nelákalo. Spousta našich přátel, kteří se v klasické hudbě léta pohybují, nám potvrdila, že se na záznamy koncertů nedívá. Je to pochopitelné, ten proces, kdy se člověk naladí, slavnostně se oblékne, vyrazí na koncert a může si ho naplno osobně prožít, je neoddiskutovatelný. Jak říkali naši kluci v přípravkách, nechceme se vidět jen naplocho,“ uvádí Horák.

Odlehčení přišlo na letním soustředění, kde se repertoár piloval od rána do večera.

„Možnost zase zpívat společně byla jedinečná. Nejlepší parta se tvoří při společné práci. Dirigent Marek Štilec, který v Boni pueri přijal místo hlavního sbormistra, sbormistr koncertních sestav Jan Jiráček a spousta dalších kantorů připravili se zpěváky silný repertoár, se kterým sopranisté a altisté vyjeli na koncertní zájezd na Slovensko a do Rakouska, koncertní sbor odzpíval krásné vyprodané koncerty v milevské bazilice i v České Skalici a k nezapomenutelným zážitkům patřil koncert v konventní zahradě Strahovského kláštera, odkud je ten nejkrásnější pohled na Prahu,“ uvádí ředitel.

Byl to měsíc, kdy se sbor naplno vrátil k muzice. „Byli jsme nadšeni. A stejně tak a s nadějí hledíme s našimi kluky do roku 2021. Věříme, že děláme dobré věci, podílíme se na výchově a kultivaci další generace. Jen ten, kdo pracoval s dětmi, ví, jak je to náročné. A v chlapeckém sboru, kdy začínáte s ohledem na mutaci chlapců pořád znovu, ale nesmíte nikdy ustrnout, kdy musíte pracovat s maximální otevřeností, neboť kluci jsou přímí a nelze je zarovnat do nějakých typových škatulek, ale najít pro ně pochopení, i pro jejich klukoviny, to platí dvojnásob,“ dodal ředitel tělesa.

Boni pueri i nadále přijímají nové kluky od čtyř do čtrnácti let, kteří si rádi zpívají. Nabídku zpívat a cestovat s ostatními v této době ve škole dostat nemohou, stačí však kdykoli napsat e-mail nebo vyplnit elektronickou přihlášku na webu Boni pueri a domluvit si schůzku.

Boni pueri jsou v plných přípravách koncertní činnosti pro následující dva roky. V letošním roce by se měly uskutečnit odložené koncerty, které agentury velmi korektně přesunuly. Připravují se také nové videoklipy, které tato turné budou provázet. Boni pueri mají situaci v době koronavirové epidemie složitou o to víc, že se musí řídit nařízeními jak pro kulturu, tak školství. Věří, že štěstí přeje připraveným.