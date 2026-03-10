Odvolaný šéf KRNAP sklízí uznání, kritici kroku ministra se bojí slovenské cesty

Premium

Fotogalerie 27

Odvolaný šéf správy KRNAP Robin Böhnisch | foto: Martin Veselý, MAFRA

Tomáš Plecháč
Václav Janouš
,
  15:35
Ocenění práce Robina Böhnische na jedné straně, kritika ministra životního prostředí Igora Červeného (Motoristé sobě) na straně druhé. Takové reakce vyvolalo pondělní odvolání ředitele Správy Krkonošského národního parku. O tom, že Böhnisch figuruje na „Macinkově seznamu“ lidí, kteří budou „odejiti“, se spekulovalo několik týdnů.

Šéf resortu Igor Červený (Motoristé sobě) ještě v únorových Otázkách Václava Moravce tvrdil, že Böhnischovo odvolání nemá v plánu. Po necelém měsíci je vše jinak.

O konci šéfa parku informovala v pondělí večer Správa KRNAP v tiskové zprávě. Robin Böhnisch odjel do zahraničí a situaci nechce dál komentovat. Na dotazy redakce iDNES.cz ministr životního prostředí reagoval velmi úsporně. „Tuto situaci beru po jednání s panem ředitelem Böhnischem za uzavřenou záležitost. Nebudu ji dále komentovat,“ řekl v úterý ministr Červený.

Odborníci, kolegové i regionální politici hodnotí přínos odvolaného ředitele veskrze pozitivně. Vyzdvihují jeho znalost problematiky ochrany přírody i schopnost vést dialog.

Na Šumavě už se spekuluje o tom, že místo Hubeného by se do křesla ředitele mohl vrátit bývalý ředitel Jiří Mánek. Ten se ale dnes zabývá úplně jinou činností.

Vstoupit do diskuse

Druhá, ale šťastná. Maděrová o rivalitě s kamarádkou: Učí mě japonsky, já ji česky

Snowboardistka Zuzana Maděrová slaví druhé místo ve slalomu v závodě Světového...

Hned v cílovém prostoru se objaly a s úsměvem si blahopřály. Že Zuzana Maděrová právě prohrála s Cubaki Mikiovou už ve druhém finále závodu Světového poháru za sebou? Nevadí, stále jsou kamarádky. A...

7. března 2026  16:03

Stavba D11 u polské hranice má skluz, úsek u Královce otevřou na podzim

Budování dálničního mostu v Poříčí v Trutnově (11. února 2026)

Půl roku zbývá do zprovoznění koncového úseku dálnice D11 mezi Trutnovem a polskými hranicemi. První se otevře tříkilometrový úsek v Královci, který se v Lubawce napojí na už hotovou rychlostní...

7. března 2026  8:12

