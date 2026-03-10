Odvolaný šéf KRNAP sklízí uznání, kritici kroku ministra se bojí slovenské cesty

Šéf resortu Igor Červený (Motoristé sobě) ještě v únorových Otázkách Václava Moravce tvrdil, že Böhnischovo odvolání nemá v plánu. Po necelém měsíci je vše jinak.
O konci šéfa parku informovala v pondělí večer Správa KRNAP v tiskové zprávě. Robin Böhnisch odjel do zahraničí a situaci nechce dál komentovat. Na dotazy redakce iDNES.cz ministr životního prostředí reagoval velmi úsporně. „Tuto situaci beru po jednání s panem ředitelem Böhnischem za uzavřenou záležitost. Nebudu ji dále komentovat,“ řekl v úterý ministr Červený.
Odborníci, kolegové i regionální politici hodnotí přínos odvolaného ředitele veskrze pozitivně. Vyzdvihují jeho znalost problematiky ochrany přírody i schopnost vést dialog.
Na Šumavě už se spekuluje o tom, že místo Hubeného by se do křesla ředitele mohl vrátit bývalý ředitel Jiří Mánek. Ten se ale dnes zabývá úplně jinou činností.