Na čerpání vody z rybníka si obyvatelé okrajové části Hradce Králové stěžují už roky. Tvrdí, že jim kvůli tomu klesá hladina vody ve studních.
Čerpání probíhá už od roku 2012. Vodu z rybníka používá k zavlažování okolních polí společnost Plotišťská zelenina. Když původní desetileté povolení v roce 2022 končilo, snažila se Komise místní samosprávy (KMS) Svobodné Dvory o zákaz čerpání, avšak neúspěšně. Místo toho úředníci možný odběr ještě navýšili z původních 1 200 kubíků ročně na 6 tisíc kubíků vody.
V rybníce je úbytek půl metru. Když bude mělký a bude teplo, akorát v něm budou hynout ryby.