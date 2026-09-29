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Rozřezané hadice a mrtvá ryba u dveří. Obyvatelé se přou kvůli zavlažování pole

Tomáš Hejtmánek
  13:00

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Bohdanecký rybník ve Svobodných Dvorech na okraji Hradce Králové. | foto: Martin Veselý, MAFRA

V takřka občanské nepokoje se proměnil spor o čerpání vody z rybníka na okraji Hradce Králové. Když místní neuspěli u úřadů, vzali spravedlnost do vlastních rukou a zemědělcům poškodili hadice i čerpací agregát. Lidé se bojí o vodu ve studních i o budoucnost Bohdaneckého rybníka, který je zelenou oázou vyprahlých Svobodných Dvorů.

Na čerpání vody z rybníka si obyvatelé okrajové části Hradce Králové stěžují už roky. Tvrdí, že jim kvůli tomu klesá hladina vody ve studních.

Čerpání probíhá už od roku 2012. Vodu z rybníka používá k zavlažování okolních polí společnost Plotišťská zelenina. Když původní desetileté povolení v roce 2022 končilo, snažila se Komise místní samosprávy (KMS) Svobodné Dvory o zákaz čerpání, avšak neúspěšně. Místo toho úředníci možný odběr ještě navýšili z původních 1 200 kubíků ročně na 6 tisíc kubíků vody.

V rybníce je úbytek půl metru. Když bude mělký a bude teplo, akorát v něm budou hynout ryby.

Michal Ahnerybář a předseda zahrádkářů

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