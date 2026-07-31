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Blesk přerušil provoz vlaků v Hradci. Počasí zkomplikovalo dopravu i jinde

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  23:19
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Úder blesku přerušil v pátek večer asi na půl hodiny provoz vlaků v Hradci Králové. Bouřky a silný vítr komplikovaly dopravu i na dalších tratích v Česku. Vyplývá to z informací státní Správy železnic a dopravce České dráhy.

Kvůli pádu větví do trakčního vedení se krátce přerušil například i provoz u Kolína. Bouřky večer postupovaly hlavně přes Čechy.

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Vlaky v Hradci Králové přestaly jezdit kolem 21:00. „V Hradci Králové - hlavním nádraží došlo k poruše zabezpečovacího zařízení po úderu blesku,“ sdělil mluvčí Správy železnic pro mimořádné události Martin Kavka.

Podle webu drah se omezení dotklo dvou rychlíkových spojů a několika lokálních vlaků. Kavka uvedl, že ještě před 21:30 se provoz zase obnovil.

Už kolem 20:00 se objevily kvůli bouřkám potíže třeba v Mariánských Lázních na Chebsku, Pňovanech na Plzeňsku nebo Hvězdonicích na Benešovsku, a to kvůli pádům stromů a větví.

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Kvůli pádu větví do trakčního vedení byly problémy také u Kolína, kde proto vlaky jezdily jen po jedné koleji. I v těchto případech se ale provoz obnovil rychle. Po 20:30 už vlaky v těchto úsecích jezdily bez omezení.

„Bouřkový systém, který nad naše území postupuje z Bavorska, má podle dopplerovských měření v 900 metrech výšky rychlost proudění i přes 20 metrů za sekundu (72 kilometrů za hodinu, pozn. red.). Je pravděpodobné, že nárazy větru o této rychlosti, nebo lehce vyšší můžeme s jeho příchodem zaznamenat,“ sdělil na síti X před 21:00 Český hydrometeorologický ústav.

„Výrazné nárazy větru se vyskytují rovněž na pásmu bouřek, které postupuje přes Pardubicko a Královéhradecko k východu,“ doplnili meteorologové.

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