Kapela v Rychnově hrála z valníku, dixieland těšil seniory i pacienty

Kapela vyjela na valníku taženém koňmi z areálu rychnovského pivovaru, na cestě městem se zastavila na Starém náměstí, před budovou domova pro seniory i na největším zdejším sídlišti Mírová.

Nakonec mladí muzikanti zamířili do areálu Oblastní nemocnice v Rychnově nad Kněžnou.

„Organizujeme to pro radost lidem. Nouzový stav si žádá nouzovou kulturu. Myslíme, že lidi jsou nervozní a je potřeba je pobavit a ukázat jim, že svět je ještě v pořádku i přes to všechno, co se děje,“ říká organizátor Jan Dušek.

Aby povoz neohrožoval dopravu, doprovázeli ho městští strážníci. „Jsou to koně Petra Syrového ze Zámrsku, vůz nám půjčili manželé Horčičkovi z Lupenice. Na valníku jede týnišťská kapela Black Buřiňos. Hrají po městě za jízdy a na čtyřech místech se zastaví,“ doplňuje Dušek.

Organizátoři navázali na podobnou iniciativu Kulturu nezastavíš, kterou v Praze před několika dny uspořádali umělci okolo souboru Cirk La Putyka. Akrobaté projeli městem na pojízdné trampolíně, další umělci bavili Pražany ve vnitroblocích obytných domů.