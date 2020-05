Muž se přiznal, že načerno tábořil v rokli u Adršpachu. Dostal pokutu

Ochranáři se o nelegálním tábořišti nad Spáleným mlýnem poblíž Adršpachu dozvěděli 27. dubna a v týž den také kemp zlikvidovali.

I když se tábořiště v národní přírodní rezervaci čas od času objevují, toto bylo neobvykle rozsáhlé. Navíc v něm kdosi rozšiřoval přilehlou jeskyni, čímž ji poničil.

Správci Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Broumovsko odvezli z rokle šest pytlů nejrůznějšího tábornického a horolezeckého vybavení. Dali také vědět, že se o své věci mohou přihlásit majitelé, ale zároveň jim hrozí až stotisícová pokuta podle zákona o ochraně přírody a krajiny.

Už v posledním dubnovém týdnu, kdy se zpráva o tábořišti dostala do médií, se ochranářům telefonicky přihlásil muž, který připustil, že kemp navštěvoval. V pondělí 4. května pak přišel přímo na úřad a pokutu s ochranáři vyřešil.

„Je to místní člověk. Popsal nám, nakolik tábořiště využíval, tedy že do této lokality vstupoval, tábořil tam a rozdělával oheň. Popřel ale, že by nějak upravoval jeskyni. Rozhodli jsme se to řešit blokovou pokutou, pán souhlasil a zaplatil. Proti protokolu jsme mu vydali část věcí, protože je dokázal podrobně popsat,“ uvedla vedoucí Správy CHKO Broumovsko Hana Heinzelová.



Výši pokuty ochranáři nesdělili, protože to není veřejná informace. Blokově ale mohli uložit sankci maximálně do výše 10 tisíc korun. „Přihlédli jsme k okolnostem,“ řekla Heinzelová.

Podle ní muž uznal, že mu například patřila plachta natažená nad pláckem. Vysvětloval, že na místo chodil, protože má rád přírodu a dělá mu dobře pobyt venku.

„Asi mu to i pomáhá v těžkostech, kterými prošel. Má prý rád sport, je to i horolezec, ale kemp pro něj nebyl nástupním místem k lezení. Oceňuji, že se na rovinu přihlásil po odvysílání televizní reportáže a rozhodl se tomu čelit. Většinou slýcháme kličkování, když třeba někoho zastihneme s obytným přívěsem v přírodě,“ poznamenala Heinzelová.



Ochranáři dříve uvedli, že táborníci poškodili patrně jeskyni Starou kancelář, avšak jde o jinou jeskyni, kde si někdo rozšiřoval místo pro spaní a vytěžil zevnitř množství pískovce.

Deníku to potvrdil přímo pokutovaný muž. „Ano, byl jsem se přihlásit. Absolutně ale odmítám informace některých médií, že se jednalo o jeskyni zvanou Stará kancelář, kde probíhaly i archeologické práce. Ta leží ve vedlejší rokli,“ upřesnil muž.



Český horolezecký svaz se začátkem května zase ohradil proti tomu, aby se načerno budované tábořiště spojovalo s horolezci.



„Oblastní vrcholová komise Broumovsko se distancuje od aktivit spojených s nelegálním tábořištěm v rokli Nad Spáleným mlýnem v Adršpachu. Jeskyně nebyla upravována ani využívána lezci, jakákoli souvislost s lezeckou komunitou je zavádějící,“ uvedl předseda komise Zbyšek Česenek.

Strážci ochrany přírody se teď opakovaně vracejí kontrolovat zrušené tábořiště. Soudí, že se v kempu střídalo více lidí. Nikoho dalšího však neznají. Věci tak zatím zůstávají uschované na Správě CHKO Broumovsko.

V místě se našla lucerna, svíčky, úvazky používané možná pro slackline, plachta, deníček a pokyny pro návštěvníky, zavěšené tábornické symboly, nádobí, pánve i moderní termosky.

Uvnitř jeskyně bylo ležení, spacáky, matrace pro bouldering, karimatky, dvě ohniště, pilka, sekera, kladívko a další nářadí, vak se žonglovacími potřebami i věcmi pro ohňovou show, kamínka, trubky, koště a další.