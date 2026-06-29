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Méně pušek a eráru, víc příběhů, emocí, osudů. Válečné muzeum u Hradce otvírá

Tomáš Hejtmánek
  17:59
Muzeum války 1866 na Chlumu u Hradce Králové představilo novou expozici. Místo vitrín s dobovými artefakty nabídne interaktivní prvky a příběhy. Muzeum se po téměř tříleté přestavbě otevře 3. července k výročí 160 let bitvy u Hradce. Představí největší polní bitvu v českých dějinách a připomene i důvody a následky celé prusko-rakouské války, která ovlivnila další vývoj v Evropě.
Pruský voják pálí v lese Svíb, ukazuje Muzeum války 1866 na Chlumu. (29. června 2026)
Muzeum války 1866 na Chlumu
Část expozice věnovaná jezdecké srážce u Střezetic (29. června 2026)
Munice z bitvy u Hradce Králové v Muzeu války 1866 na Chlumu (29. června 2026)
Muzeum války 1866 na Chlumu staví na příbězích několika postav inspirovaných skutečností. (29. června 2026)
18 fotografií

Expozice sleduje moderní trendy evropského muzejnictví. Na návštěvníky čeká jen omezený počet objektů, o to více se soustředí na příběhy, které válka napsala.

Hned v úvodu lidé shlédnou krátký film, který je přenese ze současnosti do roku 1866 a představí čtyři hlavní hrdiny, jejichž pohledem mohou návštěvníci historické události sledovat. Jde o Annu a jejího syna Františka, kteří bydlí v prostoru bojiště, pruského kadeta Viléma, jemuž doma vštípili, že jeho armáda je neporazitelná, a rakouského vojáka Jana. Ten na hradecké bojiště pochodoval od Olomouce.

Čtveřici hrdinů potkávají návštěvníci nejen na panelech v jednotlivých sálech, ale také v mobilní aplikaci, která je významnou součástí expozice. Rozšiřuje psané texty a příběhy hrdinů vypráví prostřednictvím interaktivního komiksu. V sálech jsou QR kódy, díky nimž si návštěvníci otevřou konkrétní kapitolu příběhu.

Vitríny už by nezaujaly

„Svět muzejnictví se proměňuje. Dnes už nikoho nezajímá muzeum plné vitrín, mnoho lidí nezajímají ani originální exponáty. Lidé dnes chtějí příběh. Chtějí být součástí nějaké dějinné situace, představit si to. My jim zde chceme poskytnout aha efekt, zážitek, emoci,“ vysvětluje ředitel Muzea východních Čech v Hradci Králové Petr Grulich.

Expozice se zaměřuje na klíčové okamžiky války a samotné bitvy. V jednotlivých sálech se tak divák ocitá třeba uprostřed lesa Svíbu, který byl pro vývoj bitvy zásadní, nebo v bitvě u Střezetic, kde se odehrál největší jezdecký střet 19. století. Sálu dominuje kromě jezdce na koni také replika obrazu přes celou stěnu, do něhož je zakomponováno několik obrazovek. Na nich se výřez z obrazu mění v popisy vybraných postav.

„Kolegům se podařilo zjistit, kdo je na obraze zachycený, díky čemuž mu přidáváme další rozměr. V expozici jsou dva ikonické obrazy, které se vztahují k bitvě u Hradce Králové. Oba vznikly na zakázku na konci 19. století a jejich originály jsou ve Vídni. Jeden jsme umístili u vchodu a věnuje se Baterii mrtvých, druhý je právě v sále jezdecké srážky u Střezetic,“ popisuje vedoucí Muzea války 1866 Jan Hrubecký.

Zákopy a tisíce vojáků. Chlum ukáže bojiště roku 1866 v rozšířené realitě

I přes výraznou redukci exponátů zůstal v muzeu velký model bojiště. Ten je navíc díky mobilní aplikaci obohacený o rozšířenou realitu. Návštěvníci přes svůj telefon vidí popisky vybraných postav či objektů. Model doplňuje projekce, která přibližuje geopolitickou situaci před válkou. Vedle je také dotykový panel, který nabízí zájemcům podrobnější informace.

Světnice s raněnými, pohřbívání na polích

Další místnost se věnuje následkům bojů. Lidé nahlédnou do světnice, kde se místní obyvatelé starali o raněné vojáky, vedle je výjev pohřbívání padlých na polích.

„Často hovoříme o velkých dějinách, které měnily mapu Evropy, ale zapomínáme na jednotlivé lidské osudy, ať už vojáků, nebo lidí, kteří se ocitli na bitevním poli. Moderní muzejnictví chce historii přiblížit srozumitelně, poutavě a především lidsky,“ říká náměstek hradeckého hejtmana pro kulturu a cestovní ruch Jiří Štěpán (Hlas samospráv).

„Návštěvníci zde nebudou o tomto válečném konfliktu pouze číst, ale budou moci historické události doslova prožít. Díky promyšlenému propojení autentických příběhů, interaktivních prvků, moderních digitálních technologií a silné atmosféry osloví expozice odborníky, rodiny s dětmi i ty, kteří se o historii běžně nezajímají,“ věří náměstek Štěpán.

S aplikací do terénu

Aplikace zavede návštěvníky i do okolí muzea. Několik zastavení je přímo na centrálním bojišti, další v sousedních Rozběřicích a ve Svíbu. Na rozhledně a u Baterie mrtvých je navíc obohacená o rozšířenou realitu, kde lidé uvidí postavení vojáků v terénu.

Původní provizorní expozice z roku 2010 se uzavřela v říjnu 2023. Její přestavbu využilo muzeum také k opravám a modernizaci budovy. Stavbaři sanovali špatnou hydroizolaci objektu a vybavili interiéry klimatizací.

Výrazně se proměnily také dispozice. Prostor velké vstupní haly s pokladnou je rozdělený do několika částí. Nově je pokladna v někdejším domku správce bojiště a obsluhuje vedle muzea i rozhlednu. Navazuje na ni přístavba s návštěvnickým zázemím, kde si výletníci mohou koupit drobné občerstvení.

Přestavba přišla na necelých 20 milionů korun včetně daně, z toho 12 milionů získalo muzeum z evropských fondů. Expozici vybudovala společnost Capacity Expo, která vytvořila třeba přírodovědnou expozici pražského Národního muzea nebo interaktivní expozici k napoleonským válkám na zámku Slavkov. On-line nadstavbu vytvořilo herní studio Charles Games.

Muzeum a rozhledna se veřejnosti otevřou od 3. července každý den kromě pondělí od 10 do 18 hodin. Základní vstupné do muzea je 100 korun, na rozhlednu 50 korun, děti a mládež do 19 let má vstup zdarma, senioři a studenti zaplatí 60, respektive 30 korun.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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