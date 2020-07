Dálniční záchodky nad hroby u Hradce zřejmě nebudou. ŘSD plán přehodnotí

Příznivcům vojenské historie, archeologům a zástupcům Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 se s největší pravděpodobností podařilo stavbu odvrátit. Na případ jako první v červnu upozornila MF DNES.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) bylo připraveno vypustit plánovanou benzinku, snížit počet stání pro kamiony anebo instalovat například tabule s informacemi o bitvě z roku 1866, ale odpůrci odpočívadla na schůzce všechny kompromisní návrhy zamítli. Stala se však věc, se kterou možná ani nepočítali. Státní firma ustoupila.

„Na základě těchto odmítavých stanovisek a s ohledem na charakter dané lokality, kdy na relativně malém území padly desítky tisíc vojáků, se ŘSD pokusí pro dálniční odpočívku najít jinou lokalitu,“ říká mluvčí ŘSD Jan Studecký.

Podle Radka Balcárka, šéfa projektu vzpomínkových akcí Königgrätz 1866, však není pravda, že by odpůrci stavební plány pouze bořili.

„Z naší strany nikdy nevzešel požadavek, aby dálnice vedla jinudy. Měli jsme kolem toho debaty, zda do toho vstoupit, ale nakonec jsme uznali, že dopravní infrastruktura je v žalostném stavu a že pokrok nezastavíme. Snažili jsme se ŘSD vysvětlit, že naším kompromisem je to, že nebudeme bránit silnici,“ upozorňuje Balcárek.

Dálnice se má v exponovaném místě začít stavět za dva roky a celý úsek Plotiště - Sadová by měl být hotový v roce 2026. Nová komunikace má kopírovat současný tah z Hradce Králové na Jičín a odpočívadlo pro 25 osobních aut, 10 kamionů a čtyři autobusy mělo stát na současném poli u části obce Všestary - Lípa.

Právě tady se 3. července 1866 v bitvě soustředily rakouské dělostřelecké baterie a zálohy, aby se útokem na vyvýšeninu Chlumu



Odpočívadlo se buď zruší, anebo bude náhrada jinde

Odpůrci při jednání s ŘSD argumentovali zničením obrovského pietního místa a památkové zóny, kde se dodnes nacházejí masové hroby. Například starostka Máslojed Blanka Karešová (Za obnovu českého venkova) jedná jménem rodinné tradice.

„Vycházím z historie naší rodiny. Pradědeček tu bitvu prožil a základní myšlenkou je, že to pietní místo si zasluhuje odpovídající úctu. Pradědečkovi v té době bylo šest let a vzpomínal, že nikdy nezažil tolik hladu. Bitva myšlení lidí ovlivnila opravdu na celý život, na spoustu věcí se tak dokáží dívat racionálně,“ konstatuje Karešová, jež dodnes žije v domě, který stál již v době krvavého masakru - v někdejším Volfově statku.

„Zástupci ŘSD vysvětlili, proč je dálniční odpočívka navržena právě v lokalitě pod obcí Chlum, současně bylo deklarováno, že odpočívka bude přizpůsobena lokalitě. Tyto návrhy byly ze strany zástupců Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 i Muzea války 1866 odmítnuty s tím, že dané místo má velkou historickou hodnotu srovnatelnou s nejvýznamnějšími bojišti na území Evropy,“ doplňuje Studecký.

Z jeho vyjádření plyne, že kritické odpočívadlo pod Chlumem nevznikne: „ŘSD prověřuje možnost změny umístění odpočívky do jiné vhodné lokality. Při umístění odpočívek nezohledňuje ŘSD pouze technické normy, ale současně i to, aby odpočívka měla minimální dopad na obyvatele daného území. Teď tedy nelze jednoznačně odpovědět, zda se podaří odpočívku nahradit, nebo bude zcela zrušena.“

„Zatím si radostí jen povyskakujeme a ne moc vysoko. ŘSD snad pochopilo význam místa i to, že nejsme žádní křiklouni, kteří by se chtěli zviditelnit. Bojiště má asi 400 kilometrů čtverečných a nám jde jen o šestikilometrový úsek dálnice od Sadové do Všestar, kde v údolí došlo k obrovským ztrátám na životech. Kdyby jim odpočívadlo technicky vyšlo kdekoli jinde, nebudeme protestovat,“ zdůrazňuje Balcárek.

Odpočívka se měla řešit s celou stavbou, namítají

Také Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 raději vyčkává na potvrzení zpráv z Prahy o zrušení či přemístění stavby. Svědčí o tom páteční zasedání valné hromady, která projekt všemi hlasy odmítla.

„Dočkali jsme se ne zrovna korektního jednání. Myslím totiž, že i tyto doprovodné stavby by se měly ve stavebním řízení řešit spolu s tělesem dálnice. Pak se dostáváme do pozice vydírané strany, že to prostě být musí a nedá se s tím nic dělat,“ popisuje předsedkyně mikroregionu Jana Kuthanová.

„Území okolo Všestar a Rozběřic je neuvěřitelně bohaté na archeologické nálezy a odpočívadla jsou strašlivým zásahem do krajiny, navíc ve velké ploše,“ říká Miroslav Novák, vedoucí archeologického oddělení Muzea východních Čech.

Boj proti neetickému odpočívadlu končí vítězstvím jeho odpůrců. „Jsme spokojení, přestože oficiálně nám ještě nic nepřišlo. Odpočívadlo to sice mělo být malé, ale určitě bychom se nevyhli pokusům o prodej občerstvení na kolečkách. Z koleček by se však mohly stát nožičky, z nich dočasná stavba a do pěti let McDonald’s. Záchody by tam navíc nejspíš byly placené a dobře víme, jak to chodí. Než by někdo dal pětikorunu, raději půjde za strom,“ dodává Balcárek.