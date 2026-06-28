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Zákopy a tisíce vojáků. Chlum ukáže bojiště roku 1866 v rozšířené realitě

Tomáš Hejtmánek
  7:33
Poutavá novinka čeká od 3. července návštěvníky v dějišti největší bitvy na českém území. Muzeum války 1866 na Chlumu u Hradce Králové otevře ke 160. výročí střetu novou expozici a s ní představí mobilní aplikaci s prvky rozšířené reality, která provede blízkým i vzdálenějším okolím muzea.

Aplikace má formu interaktivního komiksu, který návštěvníkům představí válku ze čtyř různých pohledů. Část děje se odehraje přímo v muzeu, pro pokračování však musí vyrazit na samotné bojiště.

„Nechtěli jsme, aby zájemci přijeli jen do muzea, prohlédli si ho a odjeli. Naším cílem je připomenout místo v celé jeho atmosféře, aby se prošli a nasáli autentické reálie. Bojiště je obrovské, má cyklotrasy i naučné stezky, může jít i o pozoruhodný výlet po hezké krajině,“ říká náměstek ředitele pro výstavní činnost Stanislav Hrbatý z Muzea východních Čech v Hradci Králové.

Tabule v terénu zastarávají

Výletníci už v minulosti mohli putovat bojištěm a zastavovat se u několika typů informačních cedulí. Ty jsou i ve vzdálenějších obcích, třeba u cesty z hradecké části Svobodné Dvory do Chaloupek. Vznikaly v různých vlnách a podle Hrbatého jsou některé už překonané.

Velkou část jich zabírá mapa bojiště a informace v cizích jazycích. Muzeum by je chtělo sjednotit a modernizovat, tedy i zjednodušit text a podrobnosti nabídnout v elektronické podobě.

5. července 2015

„Lidé dnes tolik nečtou, takže je potřeba k tomu přistupovat jinak,“ poodhaluje plány Hrbatý. Obdobně slouží i aplikace, v níž si turisté zastavení načtou přes QR kód.

Vojáky uvidí v krajině

Žádná velká túra výletníky nečeká. Většina stanovišť je v okruhu 200 metrů od muzea. Jen dvě lokality jsou vzdálenější – křížek v sousedních Rozběřicích a les Svíb, který byl klíčovým momentem hradecké bitvy.

Na třech místech uživatelé okusí prvky rozšířené reality. Poprvé ji vyzkoušejí uvnitř muzea, kde se přes mobilní telefon budou moci podívat na popisy postav či skupin vojáků na velkém modelu bojiště. Podruhé se s rozšířenou realitou setkají při výstupu na rozhlednu. Přes aplikaci získají unikátní pohled do minulosti na postavení armád.

Muzeum na Chlumu odhalí novou expozici

Kolem komiksu postavilo muzeum i celou novou expozici. Veřejnosti ji představí u příležitosti 160. výročí bitvy 3. července v 15 hodin. Podrobnosti o muzeu jsou na webu.

Do bitvy, která se mezi Hradcem Králové a Sadovou uskutečnila 3. července 1866, se zapojilo přes 400 tisíc vojáků. Je tak největší polní bitvou všech dob na našem území a druhou největší bitvou 19. století.

Třetí uplatnění našla rozšířená realita v místě dělostřeleckých zákopů poblíž Baterie mrtvých.

„Tam návštěvníci uvidí postavení kanonů, i kde stáli vojáci, kteří je obsluhovali. Chtěli jsme ukázat, že to nebylo jedno dělo, ale úplná hradba. Když Rakušané začali střílet, Prusové narazili jako do zdi. Linie byla skoro neprůchodná,“ popisuje Stanislav Hrbatý.

Ukázky budou pouze statické. Autoři aplikace chtěli dosáhnout co nejúspornější datové náročnosti, aby výletníci nepotřebovali mobilní data.

„Rozšířená realita funguje jako nástavba, co vidíme. Měla by jim usnadnit orientaci v tom, co je před nimi. Největší částí aplikace je interaktivní komiks, kdy divák sleduje příběhy hlavních postav,“ doplňuje Lukáš Kolek ze společnosti Charles Games, která herní aplikaci pro muzeum vyvinula.

Anna, František, Vilém a Jan

Příběhem provázejí čtyři postavy – Anna a její syn František, kteří bydlí na bojišti, pruský kadet Vilém, jemuž doma vštípili, že jeho armáda je neporazitelná, a rakouský voják Jan. Ten na hradecké bojiště pochodoval od Olomouce. Ti vyprávějí své příběhy a pocity.

Bitevní scénu pořadatelé nazvali „Královéhradecká osmnáctka v bitvě na Chlumu 1866“. (1. července 2023)
Muzeum války 1866 na Chlumu nabídne mobilní aplikaci s rozšířenou realitou. Bude fungovat v nové expozici i v terénu.
Komiks na příbězích čtyř postav ukáže dopad prusko-rakouské bitvy z roku 1866 u Hradce Králové na vojáky i místní lidi.
Komiks na příbězích čtyř postav ukáže dopad prusko-rakouské bitvy z roku 1866 u Hradce Králové na vojáky i místní lidi.
47 fotografií

„Nejsou to reálné historické postavy, ale čerpají z autentických historických vzpomínek. Museli jsme je trochu zkompilovat, abychom vytvořili souvislý příběh. Chceme ukázat i život obyčejných lidí, které válka poznamenala. Nejprve kolem nich prošla samotná bitva, ale pak si to nesli ještě několik desetiletí. Krajina je poznamenaná dodnes,“ upozorňuje Hrbatý.

Aplikace bude ke stažení v Google Play a Apple App Storu. Odkazy jsou přímo na pokladně muzea. Úvod do příběhu se jim přehraje hned, ale pro pokračování musí vyrazit do expozice nebo do krajiny.

U zastavení naskenují telefonem speciální QR kód, který jim odemkne další část příběhu. Bez putování v terénu se nezobrazí.

„Pro nás je důležité, abychom návštěvníky z muzea dostali ven, a naopak turisté, kteří jedou okolo třeba na kole, aby se dozvěděli něco nového a přišli do muzea. Podmínkou to však není. Aplikaci si mohou načíst i venku,“ dodává Hrbatý.

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