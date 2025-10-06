Bílý most ve Špindlerově Mlýně už je bezpečný, novinkou je kovové zábradlí

Tomáš Plecháč
  17:53
Krkonošský Špindlerův Mlýn po několika měsících oprav otevřel ikonický Bílý most. Bez velkých úprav sloužil 114 let, ale kvůli havarijnímu stavu byl hrozbou pro chodce. Pokud by nedošlo k celkové rekonstrukci, město by ho muselo zavřít. Obnovený most má nyní kovové zábradlí místo dřevěného, vizuálně se však téměř nezměnil.

Rekonstrukce za 11,3 milionu korun skončila po pěti měsících, většinu nákladů pokryla dotace. Most se otevřel o měsíc dříve, než byl původní plán. I nadále zůstane pouze pro pěší.

Dělníci sanovali nosnou konstrukci a betonové povrchy, vybudovali nové odvodnění povrchu izolace mostovky a opravili komunikaci v předpolí. V ní jsou po obou stranách v dlažbě letopočty 1911 a 2025 označující vznik mostu a jeho celkovou opravu.

Bílý most ve Špindlerově Mlýně po opravách znovu slouží. (6. října 2025)
Bílý most ve Špindlerově Mlýně po opravách znovu slouží. (6. října 2025)
Špindlerův Mlýn v Krkonoších (9. června 2021)
Trutnovský historik a ředitel okresního archivu Roman Reil nedávno při bádání v archivu objevil kompletní dokumentaci ke stavbě špindlerovského mostu podepsanou Franzem Visintim.
Bílý most ve Špindlerově Mlýně po opravách znovu slouží. (6. října 2025)
23 fotografií

„Most je technickou památkou, kompletně jsme rekonstruovali historické prvky, zůstala tam i původní ložiska, která jsme vyčistili,“ uvedl David Novák, majitel společnosti N+N Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, která rekonstrukci prováděla. Práce začaly letos v květnu.

Mostní oblouky opět září bílou barvou, pouze staré dřevěné zábradlí nahradilo kovové.

„Oblouky jsou víc bílé, jiné je zábradlí, jinak most vypadá stejně jako předtím. Je to symbol Špindlerova Mlýna, je na všech fotkách, chodíme přes most každý den do centra, děti z Bedřichova zase do školy,“ poznamenala paní Marie, která přihlížela slavnostnímu otevření. Opravené památce v pondělí také požehnal kněz.

Bílý most ve Špindlu byl hrozbou pro chodce, zábradlí bude po opravě kovové

Obloukovému mostu hrozilo zavření, nebezpečný byl dokonce už i pro chodce.

„Most byl skutečně v havarijním stavu, chybělo pár týdnů, možná dnů a museli bychom ho kompletně zavřít,“ upozornil starosta Špindlerova Mlýna Martin Jandura (nestraník, Špindlerův Mlýn – Město s vizí).

Ani auta zimní údržby už na most nesměla

Statici při podrobnější kontrole zjistili, že železobetonová konstrukce je v havarijním stavu. Minulou zimu na něj město proto nepustilo ani vozidla zimní údržby a muselo nechat vyztužit uhnilé dřevěné zábradlí.

Špindlerův Mlýn připravoval rekonstrukci několik let. První informace o tom, že je ve špatné kondici, se objevily už před pěti lety.

„Most se hýbal, byla narušená konstrukce, zatékalo do něj a vyskytla se koroze na mostovkách. Za celých více než sto let se most nikdy neopravoval, dělaly se pouze kosmetické úpravy,“ uvedla vedoucí odboru majetku na špindlerovské radnici Jiřina Staruchová.

Projektová dokumentace na rekonstrukci mostu ležela pár let v šuplíku, ale když konstrukce začala praskat, nebylo už na co čekat. S financováním projektu městu pomohla dotace z česko-polského programu Interreg, zaplatila čtyři pětiny nákladů.

„Jsem rád, že je špindlerovský most zase v pořádku. Přeci jen je to dominanta našeho města a už si to zasloužil,“ sdělil starosta Martin Jandura.

Proti vandalům zabraly piktogramy

Před rekonstrukcí most čelil vandalům. Portál iDNES.CZ informoval o tom, že čtyři metry vysoké oblouky přecházejí děti i dospělí, v noci opilci, dokonce také jezdci na horských kolech. Po umístění piktogramů překřížených stop incidenty ustaly.

Díky rekonstrukci se zmenšily nástavby oblouků a tím i plocha, na kterou lidé vyhledávající nebezpečnou zábavu mohou lézt. Most navíc hlídá kamera.

31. července 2024

Trutnovská firma Grossman v roce 1911 postavila Bílý most podle patentované metody rakouského inženýra Franze Visintiniho. Konstrukci tvoří příhradové nosníky ze železobetonu. Dělníci je sestavovali jako stavebnici.

Od roku 1829 tu stála dřevěná lávka, o 70 let později ji strhla největší povodeň v dějinách Krkonoš.

Od roku 1958 je most technickou památkou. Je téměř 28 metrů dlouhý a pět metrů široký, dvojice oblouků dosahuje v nejvyšším místě 3,65 metru. Po obou okrajích vedou chodníky.

Most je součástí špindlerovské pěší zóny, začíná u něj Harrachova cesta, jedna z nejstarších turistických stezek v Krkonoších. Loni v létě se před Bílý most vrátila restaurovaná litinová socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1868. Na promenádě podél Labe jsou od loňského roku nové lavičky a odpadkové koše, dějištěm kulturních akcí se stalo kruhové betonové pódium s konstrukcí z cortenové oceli.

28. listopadu 2021
Vstoupit do diskuse

