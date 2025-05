Bílý most ve Špindlu byl hrozbou pro chodce, zábradlí bude po opravě kovové

Bílý most Trutnovská firma Grossman postavila Bílý most podle patentované metody rakouského inženýra Franze Visintiniho .

Konstrukci tvoří příhradové nosníky ze železobetonu. Hotové je sestavovali jako stavebnici. Od roku 1829 tu stála dřevěná lávka , o 70 let později ji strhla největší povodeň v dějinách Krkonoš.

, o 70 let později ji strhla největší povodeň v dějinách Krkonoš. Od roku 1958 je most památkově chráněný .

Je téměř 28 metrů dlouhý a pět metrů široký , dvojice oblouků dosahuje v nejvyšším místě 3,65 metru. Po obou okrajích vedou chodníky, od vozovky oddělené zídkami. Most je součástí špindlerovské pěší zóny.

, dvojice oblouků dosahuje v nejvyšším místě 3,65 metru. Po obou okrajích vedou chodníky, od vozovky oddělené zídkami. Most je součástí špindlerovské pěší zóny. Začíná u něj Harrachova cesta, jedna z nejstarších turistických stezek v Krkonoších. Devítikilometrovou trasu k Labské boudě nechal v roce 1879 zřídit hrabě Jan Nepomuk František Harrach.