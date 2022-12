Jesličky celé z papíru. V bývalém kravíně v Radči vystavují na 85 betlémů

Na 85 papírových betlémů je do konce roku k vidění v Muzeu Chalupění v Radči u Úpice na Trutnovsku. Pocházejí ze sbírky Miroslava Kopeckého, jenž sestavování betlémů a papírových modelů věnoval deset let svého života. Nejstarší jsou z 80. let minulého století.