Dnes opoziční zastupitelka kraje raději sama odešla, aby zařízení nepoškodila.
„Kdybych nepodepsala dohodu, musel by pan ředitel zrušit evropský projekt za 8 milionů korun, protože jsem byla přijata na pozici manažera projektu. To by byla škoda,“ říká Martina Berdychová.
Zástupci Hnutí ANO vám zřejmě stále neodpustili, že jste jako jejich poslankyně v roce 2016 pomohla ODS sestavit krajskou koalici proti jejich vítězné kandidátce.
Ale tu koalici vytvořili i sociální demokraté a pan Štěpán, který se tehdy stal hejtmanem, je teď náměstek v koalici s ANO. To nevadí? Sociální demokracie tehdy iniciovala tu schůzku. Já byla postavená před hotovou věc. Říkala jsem, že jsem v pitomé situaci, protože jsem byla poslankyně za ANO, ale ANO se se mnou na ničem nedomlouvalo.
Místo aby kraj podporoval své organizace a zajímal se, co se v nich děje, tak si tady Koleta vyřizuje účet s Berdychovou.