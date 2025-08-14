Je to nová totalita, politická čistka, míní bývalá náměstkyně hejtmana Berdychová

Martina Berdychová (Východočeši) skládá slib krajské zastupitelky na ustavujícím zasedání zastupitelstva Královéhradeckého kraje. (4. listopadu 2024) | foto: archiv Martiny Berdychové

Tomáš Hejtmánek
  16:00
Bývalá náměstkyně hradeckého hejtmana Martina Berdychová z hnutí Východočeši, která byla dříve i poslankyní za ANO, pro iDNES.cz otevřeně hovoří o politickém vyřizování účtů v Královéhradeckém kraji. Poté, co se hejtman Petr Koleta (ANO) dozvěděl, že získala místo v krajském Domově sociální péče Chotělice na Novobydžovsku, nařídil její propuštění.

Dnes opoziční zastupitelka kraje raději sama odešla, aby zařízení nepoškodila.

„Kdybych nepodepsala dohodu, musel by pan ředitel zrušit evropský projekt za 8 milionů korun, protože jsem byla přijata na pozici manažera projektu. To by byla škoda,“ říká Martina Berdychová.

Zástupci Hnutí ANO vám zřejmě stále neodpustili, že jste jako jejich poslankyně v roce 2016 pomohla ODS sestavit krajskou koalici proti jejich vítězné kandidátce.
Ale tu koalici vytvořili i sociální demokraté a pan Štěpán, který se tehdy stal hejtmanem, je teď náměstek v koalici s ANO. To nevadí? Sociální demokracie tehdy iniciovala tu schůzku. Já byla postavená před hotovou věc. Říkala jsem, že jsem v pitomé situaci, protože jsem byla poslankyně za ANO, ale ANO se se mnou na ničem nedomlouvalo.

Místo aby kraj podporoval své organizace a zajímal se, co se v nich děje, tak si tady Koleta vyřizuje účet s Berdychovou.

