Hejtman ve videích tepe „teplá místa“. Vadíme, tvrdí propuštění politici

Tomáš Hejtmánek
  8:55
Bývalý šéf Domova důchodců v Tmavém Dole na Trutnovsku Martin Kryštof Kubák i někdejší náměstkyně hejtmana Martina Berdychová (Východočeši) odmítají nařčení hejtmana Petra Kolety (ANO), že si připravili „teplá místečka“ pro sebe a své přátele. Politika má být také za koncem hradeckého Centra architektury.
Petr Koleta (ANO) byl zvolen hejtmanem Královéhradeckého kraje. (4. listopadu...

Petr Koleta (ANO) byl zvolen hejtmanem Královéhradeckého kraje. (4. listopadu 2024) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Martin Kryštof Kubák, odvolaný ředitel Domova sociální péče Tmavý Důl
Domov sociální péče v Tmavém Dole dokončil rekonstrukci dvou oddělení. (únor...
Domov sociální péče Tmavý Důl
Od března přibyly v zahradě Domova sociální péče Tmavý Důl také lamy, na...
16 fotografií

Hejtman Koleta zveřejnil na sociálních sítích několik videí, v nichž Berdychovou obvinil, že si domluvila manažerskou pozici v krajském Domově sociálních služeb v Chotělicích na Novobydžovsku.

O Kubákovi hejtman tvrdil, že místní šetření v Tmavém Dole potvrdilo špatnou personální situaci v domově. Už dříve pro iDNES.cz hejtman vysvětloval, že Kubák nesplnil úkoly, které mu zadal sociální odbor krajského úřadu. S tím však Kubák nesouhlasí.

Hejtman se zbavuje expolitiků v krajských organizacích. Je to čistka, říkají

„Jediný úkol od kraje zněl, abych zrušil pozici vedoucího kanceláře ředitele, kterou zastával Roman Toušek. Organizační změnu jsem provedl a pan Toušek dostal výpověď pro nadbytečnost,“ odmítl Martin Kryštof Kubák, že by nesplnil pokyny nadřízených. Jeho verzi potvrdili i úředníci kraje, podle nichž pozice vedoucího kanceláře ředitele nebyla systémová.

V domově přesto existovala řadu let a dosud ji nikdo nerozporoval. Skutečným důvodem je zřejmě to, že Toušek je předsedou ODS v Hronově a asistentem senátora Martina Červíčka (ODS). „Jak může stíhat být asistent a pracovat v Tmavém Dole,“ podivil se hejtman, který je současně starostou Hronova.

„Jednoznačně se ukazuje, že naše rozhodnutí bylo správné. Místo toho, aby bývalý ředitel a jeho náměstek situaci uklidňovali, snaží se ji vyhrocovat,“ řekl Koleta ve videu na svém facebooku.

Petr Koleta (ANO) byl zvolen hejtmanem Královéhradeckého kraje. (4. listopadu 2024)
Martin Kryštof Kubák, odvolaný ředitel Domova sociální péče Tmavý Důl
Domov sociální péče v Tmavém Dole dokončil rekonstrukci dvou oddělení. (únor 2025)
Domov sociální péče Tmavý Důl
16 fotografií

To však Kubák odmítá. Naopak na sociálních sítích několikrát vyzval bývalé kolegy ke klidu. Přesto z domova už několik zaměstnanců odešlo. Na podporu bývalého ředitele se ozvaly obce v okolí, a dokonce vznikla i petice, která čítá už téměř 200 podpisů.

12. srpna 2025

Hejtman v dřívějším rozhovoru pro MF DNES uvedl, že Kubák udělal z Touška svého zástupce, protože jsou přátelé. Kubák na to reagoval, že Roman Toušek byl jediným členem bývalého vedení domova, který po kauze předchozího ředitele Antonína Stanislava neodešel. Přátelství vzniklo až při pozdější spolupráci.

„Řekla si o teplé místečko“

Hejtman také prohlásil, že nebude tolerovat, aby si bývalí členové krajské rady zařizovali „teplá místečka“ v krajských organizacích. Myslel tím exnáměstkyni Martinu Berdychovou, která půl roku po volbách přijala místo projektové manažerky v Chotělicích.

„Zastupitelka Martina Berdychová je typický příklad, jak se politik chovat nemá. Jako bývalá náměstkyně přijde za ředitelem krajského zařízení s požadavkem na pracovní pozici. To prostě nejde,“ uvedl na facebooku Petr Koleta.

Berdychová však už dříve v rozhovoru pro iDNES.cz popsala, že místo jí bylo nabídnuto právě kvůli dřívějším zkušenostem, které získala coby náměstkyně pro sociální oblast. Své angažmá navíc konzultovala s představiteli kraje. Hejtman ve videu odmítl, že by nařídil její odvolání.

Je to nová totalita, politická čistka, míní bývalá náměstkyně hejtmana Berdychová

Ředitel domova Jan Vrbický okolnosti jejich schůzky ohledně angažmá političky nechtěl komentovat. „Bylo mu řečeno, že to se mnou musí ukončit, nebo mu musí být jasné, kdo jmenuje a odvolává ředitele,“ vykreslila setkání Martina Berdychová.

Vadil také Kudrnáč

Politický motiv nejspíš stojí i za dalším krokem rady Královéhradeckého kraje, která v červenci rozhodla o zrušení Centra architektury, jež bylo součástí krajské Galerie moderního umění v Hradci Králové.

Centrum pomáhalo obcím s architektonickou stránkou veřejných soutěží a kultivací veřejného prostoru. Jenže v jeho čele stál opoziční politik z Náchoda, lídr tamních Zelených Michal Kudrnáč.

Advokát ve střetu zájmů nebyl, řekla komora k prodeji pozemků v Náchodě

Ten je trnem v oku koaličním sociálním demokratům, kteří pod hlavičkou Hlasu samospráv utvořili krajskou vládu s ANO, SPD a s podporou komunistů.

„Myslím, že moje osoba je hlavním důvodem ukončení činnosti centra. Kdybych tam nebyl já, možná by pokračovalo,“ soudí Kudrnáč. Podle zákulisních informací mělo být jeho jméno jedním z důvodů, proč v posledních volbách nepokračovala koalice SOCDEM se Zelenými.

Hejtmanství rozhodnutí zdůvodnilo, že činnost centra neodpovídá nové koncepci galerie. Sám Koleta už dříve řekl, že architektonické soutěže stavby jen prodražují a prodlužují a veřejné peníze by se měly investovat efektivněji.

„Současné vedení kraje se neztotožňuje s myšlenkou, že by krajská organizace měla provozovat výdělečnou činnost v oblasti poradenství spojeného s architekturou,“ uvedl mluvčí kraje Dan Lechmann.

Vedení galerie i obce si přitom činnost centra pochvalovaly. Za dva roky existence má centrum za sebou 19 veřejných akcí, hlavně přednášky, workshopy a konference. Po Praze bylo teprve druhým v Česku a inspirovat se do Hradce přijížděli odborníci z jiných regionů.

„Centrum architektury mělo našlápnuto stát se důležitým hybatelem kvalitního urbanismu a architektury v kraji. Je smutné, že krajská koalice místo smysluplného rozvoje raději škrtá a ruší. Právě promyšlené plánování a spolupráce s odborníky jsou klíčem ke kultivovanému a udržitelnému prostředí,“ kritizoval krok kraje bývalý zastupitel Martin Hanousek (Zelení).

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Měděná matrice slavné mapy se našla po 233 letech, údajně byla pod podlahou

Psal se rok 1792, když se ve Vídni tiskly mapy královéhradecké diecéze. Slavná Mappa Dioeceseos Reginaehradecensis významného malíře Venuta by nikdy nevznikla, nebýt ručně rytých měděných desek. Ty...

Na dálnici u Jaroměře vzplála cisterna převážející saze. Žár ji roztavil na kaši

Požár cisterny ve středu večer zablokoval 104. kilometr dálnice D11 směrem na Jaroměř. Vozidlo převážející saze vzplálo pravděpodobně kvůli závadě na pneumatice zadního kola. Hasiči požár po hodině...

Muži šlo na ulici o život. Nechtěl dát mladíkovi cigaretu, ten ho zmlátil boxerem

Dvaačtyřicetiletý muž téměř přišel o život při útoku v Žacléři na Trutnovsku. Podle policie šel pouze v noci po chodníku a odmítl dát cigaretu pětadvacetiletému muži, který se jí dožadoval. Začali se...

Spor nejen hudební. Škola zve na Michala Davida, Hradec na Tata Bojs a drony

Ve vyřizování účtů mezi hradeckou koalicí a opozicí se proměnila režie posledního prázdninového dne, který měl být diváckým vrcholem oslav 800 let města. Důvodem střetu se stal nedělní koncert...

Drony v Hradci si nedalo ujít 20 tisíc lidí, náměstí odpovídalo ohňostrojem

Dvě velké audiovizuální show si v neděli večer konkurovaly v Hradci Králové. Drony a koncert kapely Tata Bojs na letišti pořádalo město, vystoupení Michala Davida a ohňostroj na náměstí zorganizovaly...

Hejtman ve videích tepe „teplá místa“. Vadíme, tvrdí propuštění politici

Bývalý šéf Domova důchodců v Tmavém Dole na Trutnovsku Martin Kryštof Kubák i někdejší náměstkyně hejtmana Martina Berdychová (Východočeši) odmítají nařčení hejtmana Petra Kolety (ANO), že si...

4. září 2025  8:55

Gladiator Race rozhýbe hradeckou Marokánku, závodníky čeká šplh i plazení

Metro.cz

Po prestižních závodech Ironman 70.3 Hradec Králové zve organizátor Sportvisio na populární překážkové klání Gladiator Race, který se uskuteční v sobotu u hradeckého písníku Marokánka.

3. září 2025  14:12

Posprejoval šedesát metrů stěny obchodu, škoda 200 tisíc. Policie hledá vandala i svědky

Policisté pátrají po neznámém sprejerovi, který ve druhé půlce srpna pomaloval plášť prodejny Möbelix v obchodní zóně na okraji Hradce Králové. Nápis je v délce 60 metrů, na výšku má skoro dva metry....

3. září 2025  12:44

Hradec chce rekord, vzlétne 80 balonů. Louka s modráskem to snad přečká

Až do soboty se v Hradci Králové zabydleli balonáři z celé Evropy. Dnes krátce před 18:00 by nad Hradec mělo vzlétnout minimálně 80 horkovzdušných balonů. A protože tolik balonů ještě nikdy současně...

3. září 2025  9:15

Nová pádla i plachta. Expedice Monoxylon opět vypluje na moře v pravěkém člunu

Experimentální archeolog Radomír Tichý a jeho tým složený z vědců a dalších nadšenců oznámil, že už popáté vyrazí v replice pravěkého člunu po Egejském moři, aby přinesli detailnější poznatky o...

2. září 2025  16:12

Hradec podal trestní oznámení na exředitele školy, odhalil podezřelé nákupy

Podezřelé účetní pohyby zjistili auditoři královéhradecké radnice při kontrole Základní a mateřské školy Nový Hradec Králové. V účetnictví školy se našly položky, které s chodem školy nesouvisí....

2. září 2025  11:17

Muž na Jičínsku sliboval lidem fotovoltaiku, na zálohách vybral miliony

Na boomu fotovoltaiky na Jičínsku se nejspíš chtěl přiživit pětatřicetiletý muž se svou firmou. Podle policie nasliboval desítkám lidí, že jim instaluje fotovoltaické elektrárny na domy, ale skončilo...

2. září 2025  10:08

Muži šlo na ulici o život. Nechtěl dát mladíkovi cigaretu, ten ho zmlátil boxerem

Dvaačtyřicetiletý muž téměř přišel o život při útoku v Žacléři na Trutnovsku. Podle policie šel pouze v noci po chodníku a odmítl dát cigaretu pětadvacetiletému muži, který se jí dožadoval. Začali se...

1. září 2025  16:30

Drony v Hradci si nedalo ujít 20 tisíc lidí, náměstí odpovídalo ohňostrojem

Dvě velké audiovizuální show si v neděli večer konkurovaly v Hradci Králové. Drony a koncert kapely Tata Bojs na letišti pořádalo město, vystoupení Michala Davida a ohňostroj na náměstí zorganizovaly...

1. září 2025  14:16

Virtuální měnou platí 1 800 lidí. Hradec zhodnotí, zda to obchodům pomáhá

V barbershopu, na výuce angličtiny, na lekcích kytary nebo při nákupu zdravé obuvi mohou až polovinu nákladů ušetřit obyvatelé Hradce Králové. Umožňuje to projekt Corrency, do kterého se již zapojil...

1. září 2025  11:16

Pronájem obchodní prostory, 75 m2 -…
Pronájem obchodní prostory, 75 m2 -…

Havlíčkova, Jaroměř - Jakubské Předměstí, okres Náchod
10 000 Kč/měsíc

Více z nabídky 3 898 nemovitostí

Měděná matrice slavné mapy se našla po 233 letech, údajně byla pod podlahou

Psal se rok 1792, když se ve Vídni tiskly mapy královéhradecké diecéze. Slavná Mappa Dioeceseos Reginaehradecensis významného malíře Venuta by nikdy nevznikla, nebýt ručně rytých měděných desek. Ty...

31. srpna 2025

Před 100 lety se narodil scenárista slavných Světáků či Starců na chmelu

Jeho filmy znají celé generace. Muzikál Starci na chmelu či komedie Světáci patří ke zlatému fondu české kinematografie. Scenárista Vratislav Blažek, který se nebál ani odvážných experimentů, by se...

31. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.