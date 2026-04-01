Kolony před hranicí v Náchodě se ve středu dopoledne netvořily. Případnou benzinovou přeshraniční turistiku však mohou komplikovat dopravní omezení na hlavním tahu v Náchodě, kde se staví nová křižovatka pro napojení obchvatu a přeložky.
Polsko v úterý zavedlo maximální ceny pohonných hmot, hodnoty se však záhy měnily. Polské ministerstvo energetiky už v úterý odpoledne oznámilo nové maximální ceny pro středu 1. dubna. Natural 95 tak dnes stojí nejvýš 6,21 zlotého za litr, benzin 98 je za 6,81 zlotého a nafta 7,66 zlotého.
Vláda také od pondělka snížila sazbu DPH na pohonné hmoty z 23 procent na osm a do 30. června umožňuje zredukovat spotřební daň. Balíček opatření má zmírnit dopady konfliktu na Blízkém východě na ceny paliv.
Po přepočtu kurzem prodeje České spořitelny (5,86 Kč/zlotý) to znamená maximálně kolem 36,39 koruny za litr u nejprodávanějšího benzinu a 44,88 koruny u nafty.
Jednotlivá auta, žádné davy
Situace v blízkém pohraničí si zatím jen pomalu všímají i řidiči z Náchodska. U nejlevnější pumpy Tank Ono na Vysokově před Náchodem se Natural 95 dnes prodává za 38,90 korun, Natural 98 za 41,90 a nafta za 46,90 korun. Tradičně drahý Orlen v centru Náchoda má Natural 95 za 40,90 korun a naftu za 47,90 korun.
Na hraničním přechodu, kde jsou na polské straně hned tři benzinky, však dopoledne panoval absolutní klid. Ač nejpříznivější cenu pod stanoveným stropem – 35,86 korun za litr u Naturalu 95 – má pumpa hned na vjezdu do Polska, Češi tam skoro nezastavují, jen kamiony. Naproti v Orlenu – s cenou také pod stropem, a to 36,10 korun, se českých řidičů protočí nejvíc. Jde však o jednotlivá auta, žádné davy.
„Takhle je to tady celé dopoledne, jen pár aut z Čech, fronty žádné,“ potvrzuje pokladní na kase Orlenu.
Ceny v Polsku
na vybraných čerpacích stanicích u hranic na Náchodsku:
(v závorce je přepočet na koruny)
Ceny v ČR:
„Speciálně kvůli benzinu jsem nepřijel, ale potřeboval jsem do náchodského Kauflandu a vzal jsem to s nákupem. Rozdíl je jen dvě tři koruny,“ říká Ladislav Henyš z Nového Města nad Metují, který tankoval Natural 95. Ani mezi pumpami příliš nevybíral.
„Když je tu benzin levnější, tak naberu“
Během deseti minut se tu vystřídá asi pět aut většinou s penzisty, kteří vyrazili na velký nákup. „Tohle je náhoda. Když je tu benzin levnější, tak naberu, protože u nás na to lidově řečeno se*ou,“ uleví si senior u Orlenu.
Vít Lelek z Červeného Kostelce se do Orlenu na hranici nyní vrátil poprvé asi po čtyřech letech, kdy se to tu naposled víc vyplatilo. Z té doby má i jejich kartu. „Každých čtrnáct dnů jezdíme do polského Lidlu, takže teď byla příležitost. Mně se to vyplatí na litru asi o 6 korun,“ tvrdí.
Klid panuje i na dalších třech čerpacích stanicích, které jsou podél hlavního tahu do lázeňského městečka Kudowa Zdrój. Značka Shell drží cenový strop 6,21 zlotého za litr Naturalu 95 na obou svých pumpách, shodně se toho drží i benzinka BP a K.
Právě sem přijela Eva Ptáčková z nedaleké České Čermné, aby natankovala naftu. „Mám to za rohem, přijela jsem spíš pro cigára. Dlouho tu byla nafta drahá, stála přes 8 zlotých. Teď se chystám na Moravu a chybělo mi čtvrt nádrže, takže mnoho neuspořím. Moc se mi ale nelíbí, že nafta bublala, tak jsem zvědavá, jestli to bude v pořádku,“ říká řidička.
Hlavně Němci, Čechů pomálu
Dojet si natankovat do sousedního Polska se vyplatí i Liberečanům. Zatímco na českých čerpacích stanicích v okolí krajského města lidé zaplatí za litr benzinu zhruba 42 korun, v Polsku se cena pohybuje až o šest korun levněji. S podobným rozdílem nakoupí řidiči za hranicemi i naftu, která se tam pohybuje okolo 44 korun za litr.
Ceny v Polsku
na vybraných čerpacích stanicích u hranic na Liberecku:
(v závorce je přepočet na koruny)
Ceny v ČR:
I přes cenový rozdíl ale na tamní benzinky zatím nevyrazilo více Čechů než obvykle. U obchodu Biedronka nedaleko Hrádku nad Nisou sice stojí hned několik českých aut, avšak k pumpám po levé i pravé straně nemíří.
„Teď palivo zlevnilo a jezdí více cizinců, ale výrazný nárůst to není. Navíc jde spíše o Němce, Češi jezdí sporadicky,“ potvrdila obsluha čerpací stanice PCH v Porajówě.
Obdobně je na tom i nedaleká benzinka KDM, kde litr benzinu vyjde přibližně na 36,33 korun. Tamní obsluha sice umí mluvit i česky, moc zákazníků, kterým by to mohla předvést, ale nemají: „Češi sem jezdí akorát pro cigarety, jezdí víc Němců.“
Benzinky zejí prázdnotou
V tu chvíli u stojanů tankovalo rovnou pět německých řidičů. Podobný scénář se opakoval také na dalších čerpacích stanicích poblíž německé hranice. Některé benzinky byly dokonce úplně prázdné.
Češi, kteří bydlí v příhraničí, tradičně navštěvují Polsko hlavně kvůli běžným nákupům potravin. Často vyráží do města Bogatynia, do kterého trvá cesta z Frýdlantu nebo Hrádku nad Nisou jen pár minut. Na tamní čerpací stanici Orlen proto běžně obsluhují i české zákazníky.
„Češi tvoří necelou třetinu našich zákazníků. Teď je to tu navíc i trochu levnější než v Česku. Myslím, že rozdíl je hlavně u dieselu,“ popsal zaměstnanec čerpací stanice.
V tu chvíli od stojanů odjížděla dvě auta s českou poznávací značkou, během následujících patnácti minut ale žádné další české auto nedorazilo. Litr nafty tam lidé přitom pořídí zhruba za 44,18 korun, litr benzinu pak za 36,09 korun.