Benešovka vyhlíží salámovou metodu, oprava bulváru po částech ušetří čas

Tomáš Hejtmánek
  10:00
Dlouhých 11 let uplynulo od dokončení první etapy revitalizace Benešovy třídy v Hradci Králové. Na pokračování největší bulvár v kraji čeká marně. Hradec si nyní nechává rozporcovat studii oprav, přestavba po částech by měla ušetřit čas i peníze. Zatím se jen flikuje.

Radnici se dosud nepodařilo projít ani územním řízením. Chybí souhlasy stovek majitelů nemovitostí. Na slibech o rekonstrukci Benešovky si vylámalo zuby několik předchozích garnitur.

Současná to zkouší jinak. Vedení města zadalo autorům původního vítězného návrhu zpracování studie, která má celkovou rekonstrukci odšpuntovat.

Železobetonový komplex hradecké Benešovy třídy má před sebou čtyři etapy oprav. (30. října 2024)
Od povedené obnovy středu Benešovy třídy uplynulo deset let. (30. října 2024)
Neutěšená zákoutí chátrající Benešovy třídy (30. října 2024)
Neutěšená zákoutí chátrající Benešovy třídy (30. října 2024)
32 fotografií

„Platná legislativa vyžaduje pro realizaci stavby souhlas od 100 procent vlastníků, což je vzhledem k počtu bytů, kde se neustále mění majitelé, nereálné. Zadali jsme proto prověření změny postupu. Projekt chceme rozdělit, abychom mohli s rekonstrukcí začít,“ vysvětluje náměstek hradecké primátorky pro investice Lukáš Řádek (TOP 09).

Zbývající čtyři etapy chce radnice naporcovat na více malých úseků, pro něž půjde snáz získat povolení úřadů. Zvlášť se mají připravovat části, kde město souhlas místních vůbec nepotřebuje. Opravy, s nimiž musí souhlasit majitelé bytů, se mají dělit podle jednotlivých domů, aby bylo snazší si podpisy opatřit. Zvlášť se mají opravovat lávky a stříšky, garáže, chodníky nebo komunikace.

„Radnice s námi o tom už hovořila. Jsme rádi, že se s Benešovkou vůbec něco dělá, že to neusnulo,“ říká jeden z předsedů zdejších společenství vlastníků jednotek (SVJ) Rudolf Ježek.

Střed bulváru září, jinak zmar. Hradec naváže na opravy nejdřív roku 2028

S novým postupem souhlasí i zástupci Komise místní samosprávy (KMS) Moravské Předměstí – sever, kam Benešova třída spadá. Město s jejími členy i zástupci SVJ o záměru jednalo. „Mělo by se jít po panelácích, tam je větší šance,“ souhlasí předsedkyně KMS Zuzana Benešová.

Dosavadní přípravy uvázly ve fázi územního řízení. Společnost Valbek podala za město žádost o územní rozhodnutí, ale ani to není vyřízené. Komplikací jsou nutné přeložky inženýrských sítí, které se stále nepodařilo dohodnout. Město má v ruce jen původní architektonický návrh a územní dokumentaci.

Projekt ještě zjednoduší

Zakázku na zpracování nové studie zadala rada architektovi Pavlu Zadrobílkovi z ateliéru Žárovka architekti, který se podílel na původním návrhu. Ideová studie se uskutečnila už v roce 2007, přesto je podle architekta návrh stále aktuální.

„Ze tří účastníků soutěže byl náš návrh tehdy nejméně invazivní vůči současnému prostředí. Ukazuje se, že i tuto variantu musíme redukovat. Nová studie navrhne nejen rozdělení na části, ale v zóně styku s bytovými domy dojde ke zjednodušení, tak aby nebyly potřeba souhlasy všech vlastníků. To znamená, že některé části budeme redukovat,“ vysvětluje Zadrobílek.

Studie vyjde město na 435 tisíc korun bez daně, radnice ji zadala napřímo. „Pan architekt má nejlepší informace, protože dělal předchozí studii. Přišlo nám nejlogičtější, aby redukci provedl on. Pokud by se s tím měl seznamovat někdo další, bylo by to dražší,“ říká náměstek primátorky pro rozvoj města a územní plánování Adam Záruba (Změna).

Studie má být hotova v únoru. Ještě během příštího roku chce na základě doporučeného postupu město vypsat zakázky na zpracování dokumentací pro jednotlivé části, které půjde realizovat bez souhlasů místních a na které bude mít město finance.

„Bude-li zadána dokumentace v roce 2026, v roce 2027 můžeme žádat o povolení a v roce 2028 zahájit realizaci. Může to být výrazně rychlejší a levnější cesta, než kdybychom pokračovali v komplexní rekonstrukci,“ míní Řádek.

Hradec chce zahodit plány na opravu zchátralého bulváru a začít znovu

Náklady na celkovou opravu bulváru se nyní odhadují na 1,3 miliardy korun. Časem však porostou. Město už předloni postavilo novou lávku u Kozlovky za 11 milionů, technické služby vloni opravovaly dvě další lávky asi za 3 miliony. Podle radnice se běžná údržba bude dělat i nadále.

„Náklady se pohybují v milionech ročně, letos jsme opravovali třeba parkoviště u polikliniky,“ připomíná ředitel technických služeb Tomáš Pospíšil.

V havarijním stavu je rampa u polikliniky. Radnice musí rozhodnout, zda ji nechá opravit, nebo strhnout bez náhrady. Dost možná, že rampa zmizí do doby, než revitalizace dorazí do této části bulváru. Potíže jsou už i v místě první etapy. Do nových podzemních garáží roky zatéká. Radnice neuspěla s reklamací a opravy jsou v nedohlednu.

„Reklamace nevyšla, protože už uběhla záruční lhůta. V garážích sákne spodní voda a zatéká svrchu. Rekonstrukce bude náročná a drahá,“ varuje náměstek primátorky pro majetek Pavel Vrbický (Piráti).

