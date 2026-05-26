Opravy Benešovy třídy začnou do dvou let, Hradec dal peníze na projekt

Revitalizaci chce Hradec rozdělit do pěti etap, na začátku se zaměří na strašlivé ochozy, stříšky a rampy. K optimismu město svádí to, že už nemusí shánět stoprocentní souhlas všech majitelů. Právě to v posledních letech větší práce zablokovalo a na Benešově třídě se mohly uskutečnit pouze nejnutnější opravy závad, které už ohrožovaly zdraví.
„Po letech se konečně posouváme do fáze, kdy má Benešova třída reálnou šanci na regeneraci a revitalizaci. Město změnilo původní koncepci,“ představil plány Lukáš Řádek (TOP 09), náměstek primátorky pro oblast investic a rozvoje.
„Ukázalo, se, že letitá původní podoba projektové přípravy narážela na potřebu získat stoprocentní souhlas všech vlastníků bytových jednotek a struktur objektů. To se v praxi přes veškerou snahu ukázalo jako nereálné Nové řešení proto zachovává pochozí rampy podél domů, počítá se s jejich opravou, a zároveň umožňuje rekonstrukci všech částí, které nemusí být podmíněné souhlasem všech vlastníků,“ uvedl Řádek.
Záměr prošel zastupitelstvem 19. května, podle náměstka se může začít pracovat od nejhorších míst a podle finančních možností města: „Bezprostředně zahájíme výběr projektanta první části oprav. Máme mnohem realističtější a proveditelnější cestu, jak konečně začít opravovat.“
Plán představí
Vedení Hradce chce představit plány s Benešovou třídou veřejnosti 10. června v 17 hodin v kulturním středisku Médium.
Město už drží čistopis studie, hlavní podklad pro projektanta, vizualizace budoucího stavu od týmu kolem architekta Pavla Zadrobílka a také klíčovou podporu komise místní samosprávy (KMS).
Po havarijních rampách či schodištích by měly přijít na řadu demolice původních garáží a výstavba nových s vyšším počtem parkovacích míst. Přibýt má i více zeleně v podobě zelených střech a menších parků. Počítá se také s úpravami silnic, křižovatek a chodníků.
„Mám radost z architektonické kvality upraveného návrhu rekonstrukce, který se od původního významně posunul. V letě plánujeme vyhlásit výběrové řízení na projektanta oprav, který bude mít za úkol připravit etapy rekonstrukce tak, aby odpovídaly technickým potřebám lokality i možnostem města,“ uvedl náměstek primátorky pro oblast urbanismu a architektury Adam Záruba (Změna).
„Stav Benešovy třídy je žalostný a dlouhodobě neodpovídá tomu, jak významný prostor to pro Hradec je. I my jsme zpočátku tápali, jakým směrem se při rekonstrukci vydat. Nyní cestu, postupnou, ale především realistickou, máme,“ potvrdila primátorka Pavlína Springerová (HDK).