Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Opravy Benešovy třídy začnou do dvou let, Hradec dal peníze na projekt

Autor:
  8:50
Královéhradečtí zastupitelé schválili na květnové schůzi 25 milionů korun na projektovou dokumentaci oprav chátrajícího železobetonového bulváru Benešovy třídy. V létě město projektanta vybere, do dvou let podle plánů radnice začnou práce.

Revitalizaci chce Hradec rozdělit do pěti etap, na začátku se zaměří na strašlivé ochozy, stříšky a rampy. K optimismu město svádí to, že už nemusí shánět stoprocentní souhlas všech majitelů. Právě to v posledních letech větší práce zablokovalo a na Benešově třídě se mohly uskutečnit pouze nejnutnější opravy závad, které už ohrožovaly zdraví.

Rekonstrukce hradecké Benešovy třídy
Zchátralou Benešovu třídu Hradec Králové plánuje opravit na etapy. (26. března 2026)
Rekonstrukce hradecké Benešovy třídy
Rekonstrukce hradecké Benešovy třídy
52 fotografií

„Po letech se konečně posouváme do fáze, kdy má Benešova třída reálnou šanci na regeneraci a revitalizaci. Město změnilo původní koncepci,“ představil plány Lukáš Řádek (TOP 09), náměstek primátorky pro oblast investic a rozvoje.

„Ukázalo, se, že letitá původní podoba projektové přípravy narážela na potřebu získat stoprocentní souhlas všech vlastníků bytových jednotek a struktur objektů. To se v praxi přes veškerou snahu ukázalo jako nereálné Nové řešení proto zachovává pochozí rampy podél domů, počítá se s jejich opravou, a zároveň umožňuje rekonstrukci všech částí, které nemusí být podmíněné souhlasem všech vlastníků,“ uvedl Řádek.

Záměr prošel zastupitelstvem 19. května, podle náměstka se může začít pracovat od nejhorších míst a podle finančních možností města: „Bezprostředně zahájíme výběr projektanta první části oprav. Máme mnohem realističtější a proveditelnější cestu, jak konečně začít opravovat.“

Plán představí

Vedení Hradce chce představit plány s Benešovou třídou veřejnosti 10. června v 17 hodin v kulturním středisku Médium.

Město už drží čistopis studie, hlavní podklad pro projektanta, vizualizace budoucího stavu od týmu kolem architekta Pavla Zadrobílka a také klíčovou podporu komise místní samosprávy (KMS).

Po havarijních rampách či schodištích by měly přijít na řadu demolice původních garáží a výstavba nových s vyšším počtem parkovacích míst. Přibýt má i více zeleně v podobě zelených střech a menších parků. Počítá se také s úpravami silnic, křižovatek a chodníků.

Nové lávky se mění v kluziště. Neznalí chodci za mrazu na roštech padají

„Mám radost z architektonické kvality upraveného návrhu rekonstrukce, který se od původního významně posunul. V letě plánujeme vyhlásit výběrové řízení na projektanta oprav, který bude mít za úkol připravit etapy rekonstrukce tak, aby odpovídaly technickým potřebám lokality i možnostem města,“ uvedl náměstek primátorky pro oblast urbanismu a architektury Adam Záruba (Změna).

„Stav Benešovy třídy je žalostný a dlouhodobě neodpovídá tomu, jak významný prostor to pro Hradec je. I my jsme zpočátku tápali, jakým směrem se při rekonstrukci vydat. Nyní cestu, postupnou, ale především realistickou, máme,“ potvrdila primátorka Pavlína Springerová (HDK).

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

OBRAZEM: Vypuštěná Labská přehrada v Krkonoších nabízí neobyčejné scenérie

Vypuštěná Labská přehrada v Krkonoších (18. května 2026).

Labskou vodní nádrž ve Špindlerově Mlýně začali na začátku května vypouštět. Vodohospodáři z Povodí Labe toto známé krkonošské vodní dílo připravují na těžbu sedimentů. Kolemjdoucí se díky tomu mohou...

Marokánka po těžbě se změní v oázu přírody i adrenalinu. Za třicet let

V pískovně Marokánka II se bude těžit jistě přes dvacet let, pak by se tu dalo...

Nová jezera, písčité pláže, tratě pro bikery, ráj chráněných druhů rostlin a živočichů uprostřed lesa, a přesto kousek od Hradce Králové. U Krňovic nevznikne jen malá oáza, ale obrovská lokalita,...

Soutěž na nové náměstí a bytový dům v Hradci vyhráli architekti z Barcelony

Vítězný návrh mezinárodní architektonicko-urbanistické soutěže na nové náměstí...

Vítězem mezinárodní architektonicko-urbanistické soutěže na nové náměstí a bytový dům ve čtvrti Kukleny v Hradci Králové je sdružení španělských architektonických kanceláří Mach Office a Arame...

Zloděj ukradl polovinu aleje, zmizely i dvoumetrové hrušně

Z aleje mezi Studnicí a Zblovem na Náchodsku přes noc někdo ukradl deset...

V noci na pondělí kdosi rozkradl alej stromů na Náchodsku. Od silnice mezi Studnicí a Zblovem zmizelo deset z 19 stromků, které místní zasázeli loni v listopadu. Některé byly i dvoumetrové. Zabývá se...

Nedvěd odchází z FC Hradec Králové, většinovým majitelem je miliardář Tomek

Manažer českých fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd na nominační tiskové...

Bývalý reprezentant Pavel Nedvěd odchází ze společnosti Fotbal HK 1905, která na konci minulého roku odkoupila od města 89 procent akcií královéhradeckého klubu. Spolu s ním končí i další dosavadní...

Opravy Benešovy třídy začnou do dvou let, Hradec dal peníze na projekt

Rekonstrukce hradecké Benešovy třídy

Královéhradečtí zastupitelé schválili na květnové schůzi 25 milionů korun na projektovou dokumentaci oprav chátrajícího železobetonového bulváru Benešovy třídy. V létě město projektanta vybere, do...

26. května 2026  8:50

Nedvěd odchází z FC Hradec Králové, většinovým majitelem je miliardář Tomek

Manažer českých fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd na nominační tiskové...

Bývalý reprezentant Pavel Nedvěd odchází ze společnosti Fotbal HK 1905, která na konci minulého roku odkoupila od města 89 procent akcií královéhradeckého klubu. Spolu s ním končí i další dosavadní...

25. května 2026  12:30

Policie pročesává lesy, hledá zmateného seniora. Poznávacím prvkem je jeho kolo

Policie na Hradecku pátrá po dvaaosmdesátiletém Miloslavu Bergerovi.

Policie už od soboty pátrá po dvaaosmdesátiletém muži z Hradce Králové. Trpí počínající demencí, je zmatený a nemá u sebe mobil. Policisté se nyní zaměřují na oblast mezi Hradcem a Týništěm nad...

25. května 2026  12:21

Domu hrůzy se báli i terénní pracovníci, Hradec byty obnoví pro lékaře

Dům se zničenými interiéry na hradecké třídě Československé armády (12. května...

Z domu v centru Hradce Králové je vybydlená ruina. Postarala se o to jediná rodina. Město sice zvažovalo, že dům prodá a zapomene, nakonec však převážily stavitelské plány. Do zdevastovaného objektu...

25. května 2026  10:57

V Adršpachu spadl ze skály horolezec, záchranáři se k němu dostávali z vrtulníku

Záchranáři zasahovali u zraněné polské turistky na okruhu v Adršpachu. (3....

Broumovští záchranáři v nedělních odpoledních hodinách zasahovali v Adršpachu, kde ze skály spadl horolezec. Sedmapadesátiletý muž se zřítil z výšky přibližně 15 metrů a utrpěl poranění zad a pánve....

24. května 2026  17:07,  aktualizováno  17:11

Sparta - Hradec 2:1, domácí se rozloučili vítěznou otočkou. Rozhodly střely z dálky

Hradecký obránce Jakub Uhrinčať se snaží zastavit sparťanského útočníka Lukáše...

V zápase závěrečného kola na Letné o nic nešlo, o umístění v tabulce fotbalové ligy bylo rozhodnuto už před ním. Přesto duel druhé Sparty se čtvrtým Hradcem Králové nabídl zajímavou podívanou....

24. května 2026  13:07,  aktualizováno  16:50

Marokánka po těžbě se změní v oázu přírody i adrenalinu. Za třicet let

V pískovně Marokánka II se bude těžit jistě přes dvacet let, pak by se tu dalo...

Nová jezera, písčité pláže, tratě pro bikery, ráj chráněných druhů rostlin a živočichů uprostřed lesa, a přesto kousek od Hradce Králové. U Krňovic nevznikne jen malá oáza, ale obrovská lokalita,...

24. května 2026  7:21

Hradec Králové jde proti vládě. Obává se o regionální studia a schválil protestní nótu

Premium
Demonstrace na podporu médíí „Ruce pryč od médií“ se uskutečnila v Hradci...

Dvakrát se tento týden postavilo proti proudu vedení Hradce Králové. Poprvé v neděli, když před magistrátem vyvěsilo duhovou vlajku jako symbol solidarity s LGBTQ+ komunitou. A podruhé v úterý, kdy...

23. května 2026

Mám šamanské zasvěcení, medituji, duchovno je základ, říká elitní pilot

Pilot Flying Bulls Aerobatics Team Jan Rudzinskyj má za sebou i kariéru DJe,...

Patří k absolutní světové letecké špičce. Podstupuje extrémní přetížení, která by běžného člověka poslala do bezvědomí. Jenže když Jan Rudzinskyj svlékne kombinézu, odletí na celé týdny meditovat do...

23. května 2026

Chodí k nám i po půlnoci. Chirurg z hor o specifikách úrazů lyžařů a snowboardistů

Premium
Chirurg Ondřej Myšík

Od doby, kdy začal pracovat jako lékař, nelyžuje. Přesto úrazový chirurg Ondřej Myšík přichází s lyžaři a dalšími návštěvníky Krkonoš do kontaktu denně. Od roku 2018 působí na chirurgickém oddělení...

22. května 2026

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Největší hradecké slabině je konec. Do Evropy půjdou fotbalisté s hybridem

Královéhradecký fotbalový stadion dostává v létě 2026 nový trávník.

O víkendu si fotbalisté Hradce Králové definitivně zajistili čtvrté místo v letošním ligovém ročníku, nyní se klub blíží ke stejné příčce v důležitém vybavení stadionu. Malšovická aréna totiž začala...

22. května 2026  18:49

Za pokus o vraždu sekáčkem v hradeckém OC Futurum obžalovali cizince

Královéhradecké obchodní centrum Futurum, ve kterém podle policie útočník...

Cizince, který v lednu útočil v královéhradeckém obchodním centru Futurum, státní zástupkyně obžalovala z pokusu o vraždu a dalších činů. Případ tak míří k soudu. Třiatřicetiletý muž podle policie...

18. května 2026  8:24,  aktualizováno  22. 5. 17:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.