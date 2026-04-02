Hned na začátku se opravy zaměří na stav ramp a schodišť, ochozů a stříšek, které nahánějí hrůzu. Navázat by měla demolice podzemních garáží a stavba nových. Možné řešení načrtla studie, kterou si město nechalo zpracovat loni na sklonku léta.
Nový koncept zcela mění směr, kterým se radnice dosud ubírala, pryč je hlavní překážka v podobě souhlasných podpisů. Dokument bude hotov v polovině dubna.
Stačí jen krátká exkurze po Benešově třídě i v jejím podzemí, aby si každý udělal představu, jak náročné to bude. Na druhou stranu možná překvapí, jak málo je třeba k polidštění železobetonového bulváru, který mířil k pověsti vyloučené lokality a ghetta.
Soustavě podchodů pod kruhovou křižovatkou místní neřeknou jinak než vajíčko. Vkusné, byť vandalem poničené graffiti od gruzínské performerky Tiny Chertove v kombinaci s údržbářskou prací technických služeb udělaly své. Podchod už není ponurou chodbou k rychlému překonání bulváru.
Vandal v Hradci přetřel graffiti gruzínské autorky, asi mu vadila dotace
Benešovu třídu polidšťují i další maličkosti: díla umělců-sprejerů na trafostanicích, desítky vysázených ovocných stromků a nová hřiště za paneláky nebo obyčejný dětský den pod patronátem Spolku pro rozvoj Moravského Předměstí.
Přibyly tu však i viditelné prvky, které stály miliony: ocelové lávky a schodiště. Zcela jiný svět a kontrast, který bije do očí, skýtá před 11 lety opravený prosvětlený střed bulváru s fontánou, architektonicky odvážnou konstrukcí, která spojuje obě strany ulice, parkem s lavičkami a spoustou udržované zeleně.
Kostra drží silou vůle
Jenže ohyzdných či nebezpečných míst je na někdejším socialistickém bulváru nepřeberně. Místní už si odvykli kontrolovat pohledem konstrukce ramp a železných výztuží, které stále ještě drží infrastrukturu na povrchu. A dobře dělají.
Pohled do nitra prorezlé a prožrané kostry je výmluvný. U veterinární ordinace se už celá konstrukce hroutí. Přestože nájezdová rampa se viditelně láme a zvolna se vlastní vahou propadá k podzemním garážím, čas od času na ni vjede i dodávka zásobování.
Zavřené schodiště na druhé straně ulice s trčícím torzem bývalé pivnice už je koloritem. Hned vedle už několik let chybí i mramorová deska, která připomínala hradecký kriminalistický pomníček – neobjasněnou vraždu Miloše Špalka z 22. dubna 1999.
„Parkovat potmě? Ani za nic!“
Zatímco vjezd do podzemních garáží pod opraveným úsekem třídy je jen na čip a už dávno nenahání hrůzu, připomínají zbývající garáže obrázky z věznic v rozvojových či autoritářských zemích.
Šero, mříže, skřípající posuvná vrata, zápach, nepořádek, kaluže a rez. A protože v garážích stojí nahusto podpěrné sloupy, někteří si je dovybavili provizorním molitanovým obalem proti odření plechů. Doživotí si tu podle letitých vrstev prachu kroutí i několik aut.
Ostudná místa Hradce Králové: socialistická Hvězda a Benešův bulvár straší dál
„Teď ve dne se tu parkovat nebojím. Ale po setmění ani za nic a auto raději nechám stát pár minut od domu na ulici. Dělají to tak i chlapi z baráku. Visí tu sice kamery, protože tady řádili zloději, ale různá verbež se schází dál,“ řekla Monika Karlíková, když vycházela z podzemních garáží.
„Bydlím tu 25 let a chátrání pozoruju denně. Přitom by stačilo docela málo a hned by to vypadalo lépe,“ dívá se Anna Kobzová vyčítavě na hromadu žulových kostek, kterou tu před lety zapomněli dlaždiči, i na polámané lavičky.
„Na tu rampu ani nechoďte, ať se nepropadnete. Čekám, že se to brzo stane,“ ukazuje na hroutící se železnou konstrukci nad veterinární ošetřovnou.
Změna za dva roky
Město se domnívá, že nalezlo řešení oprav, na kterých si láme zuby už od října roku 2014 a dokončené revitalizace střední části Benešovy třídy. Pro začátek půjde o konstrukce v hrozném stavu, rampy, schodiště, ochozy a stříšky.
„Právě ty obyvatele trápí nejvíce – jsou často ve špatném technickém stavu a snižují kvalitu bydlení. Pokud se podaří studii schválit, můžeme spustit projektovou přípravu prakticky okamžitě. Naší ambicí je začít s prvními úpravami do dvou let,“ řekl náměstek primátorky pro oblast městských investic Lukáš Řádek (TOP 09). Navázat by měly demolice původních garáží a výstavba nových.
„Tato investice by měla přinést i zvýšení počtu parkovacích míst. Nové garáže neznamenají jen více míst, umožní nám také vytvořit zelené střechy a menší parky, které zlepší mikroklima a nabídnou lidem příjemné prostředí přímo u jejich domovů,“ doplnil Lukáš Řádek.
Podle něj bude následovat i dopravní infrastruktura včetně možných úprav křižovatky, silnic a chodníků.
Tápali jsme, přiznává primátorka
Primátorka Pavlína Springerová (HDK) přiznává, že i současná koalice se zpočátku vydala po špatné stopě. Domnívá se však, že změny k lepšímu budou brzo vidět.
„Benešova třída je srdcem Moravského Předměstí a místem, kde žijí tisíce lidí. Její stav je ale chronicky žalostný a dlouhodobě neodpovídá tomu, jak významný prostor to pro Hradec je. I my jsme zpočátku tápali, jakým směrem se při rekonstrukci vydat. Nyní cestu, která je postupná, ale především realistická, máme. Neslibujeme nereálné projekty a ve spolupráci s místními obyvateli přicházíme s řešením, které je proveditelné a které přinese viditelné změny v nejbližších letech,“ upozornila primátorka.
„Město s námi konzultovalo návrh řešení a novou strategii. Rozdělení projektu do několika fází vidíme jako rozumné a proveditelné. Pokud se navíc vedle řady oprav podaří k nám dostat i více zeleně, bude to jedině dobře,“ uvedla Zuzana Benešová, předsedkyně komise místní samosprávy Moravské Předměstí – sever.