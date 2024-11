Střed bulváru září, jinak zmar. Hradec naváže na opravy nejdřív roku 2028

Když před deseti lety skončila revitalizace středu Benešovy třídy, odhadovalo tehdejší vedení Hradce Králové, že kompletní rekonstrukce bulváru bude hotová do roku 2020 a že každá ze čtyř etap vyjde na 150 až 200 milionů korun. Jaká je realita na konci roku 2024?

Další opravy jsou přinejmenším v mlze a náklady podstatně stouply. Podle současných odhadů by druhá až finální pátá etapa revitalizace mohly pokračovat v letech 2028 až 2031 a město předpokládá, že každá další fáze by mohla stát okolo 325 milionů korun, dohromady tedy 1,3 miliardy.

Na zhodnocení tristního stavu Benešovy třídy stačí jen krátká exkurze. Srovnání s nedávnou minulostí je také skličující, i když nelze popřít snahu o běžnou údržbu a nejnutnější opravy.

Rychlé chátrání železobetonového kolosu už místní nepřekvapuje. Na zavřené lávky, rampy, schodiště, kaluže pod zrezlými stříškami i strašlivý stav garáží si už stačili zvyknout a někteří si z toho umějí dělat legraci.

„Asi před rokem jsem nemohl odolat a šel se podívat na proslulé sídliště a ghetto Luník IX v Košicích. Někteří místní po mně chtěli za vstup zaplatit. To bychom tady za pár let také mohli zavést. Taková indiánská rezervace s turisty, kteří by se jezdili dívat na původní obyvatele,“ řekl Filip Miler, jemuž patří čtyřpokojový byt v části, která na opravy čeká dlouhé roky.

Zmizel i pomníček vraždy

Působivé entrée obstará podchod od supermarketu směrem k poliklinice. Je tu sedm světel, ale slabě svítí jen tři. Obnažených elektrických kabelů nebo odpadajícího betonu si už místní nevšímají.

Od polikliniky pokračujeme dál po pravé straně ulice. Hospoda u polorozpadlé rampy je dávno zavřená a stejně špatně dopadlo i sousední schodiště. Pod ním dokonce chybí i mramorová deska, která připomínala hradecký kriminalistický pomníček – dosud neobjasněnou vraždu Miloše Špalka z 22. dubna 1999.

Dojem vylepšují opravené schodiště, vandaly nedotčené zvonky i vchodové dveře nebo kancelář komise místní samosprávy, kde ve výloze provokativně visí vizualizace revitalizované Benešovy třídy.

Jenže jsou tu i přetékající plastové odpadkové koše, opuštěné obchody, další rozmlácené rampy i smutné pohledy hluboko do nitra prorezlé kostry, která ještě drží pohromadě infrastrukturu na povrchu.

Před deseti lety opravený Střed bulváru je však jiný svět, který velmi ostře kontrastuje s katastrofálním zbytkem. Světlo, fontána, architektonicky odvážná konstrukce, která spojuje obě strany ulice, park s lavičkami a spousta udržované zeleně s kvetoucími květinami.

Zbývajících 150 metrů je však opět spíš jen za trest, to samé se zrcadlí na druhé straně: zmar – krátká jiskra naděje – a opět dlouhý zmar.

Nové lávky i ovocný sad

I nejnutnější opravy bulváru město stojí miliony. Před půl rokem byla otevřena lávka u Kozlovky skoro za 111 milionů korun. Na dalších dvou se pracuje zrovna v těchto týdnech. Opravy ocelových lávek u supermarketu Billa a drogerie Teta vyjdou asi na tři miliony korun.

„Rezavějí už i poměrně nová schodiště, ale to by možná spravil nátěr. Teď se opravují dvě lávky. Myšlenka dobrá, ale informovanost nás místních je špatná. Město splnilo oznamovací povinnost. Na e-desce se měsíc předem objevilo oznámení o opravách i obchozí trasy, ale tím to pro radnici zhaslo. Zkrátka nám chybí informace a týká se to i celkové renovace,“ uvedl Roman Hylena, šéf Spolku pro rozvoj Moravského Předměstí.

Za vylepšení bulváru se dá považovat i velmi blízká akce zaměřená na zeleň. Radnice ze spolupráce s výzkumným ústavem v Holovousích vytěží výsadbu ovocného sadu mezi Benešovou třídou a ulicí Na potoce. Ještě na podzim tu má být na sto ovocných stromků i opravené chodníky.

Město potřebuje souhlas všech

Sliby staré deset let i garance oprav Benešovy třídy z billboardů některých politiků v roce 2018 jsou už dávno pryč. Nynější vedení radnice poučené ztroskotáním závazků předchozích vlád magistrátu raději už za žádné termíny neručí.

Současně se však nechává slyšet, že na třídu nezapomnělo a odhaduje, že nejbližší reálný termín obnovení revitalizace je v roce 2028, tedy 14 let po konci první a dosud poslední etapy oprav.

Jistot je málo: město podalo žádost o územní rozhodnutí. Když nenastanou jiné komplikace, projektová dokumentace ke stavebnímu povolení by se mohla začít chystat zhruba za jeden rok. Následuje soutěž na zhotovitele a po celou tu dobu současně kombinace šetření, vyhlížení dotačního titulu a usilování o úvěr.

Kdyby vše pokračovalo podle tohoto scénáře, oslavy by byly namístě. Jenže do hry vstupují jiné nepříznivé okolnosti, tedy zákony. Na Benešově třídě jsou nejen stovky vlastníků bytových jednotek, ale i ramp, parterů, předzahrádek a dalších objektů. A město shání jejich souhlasná stanoviska.

„Pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení potřebujeme jen 75 procent souhlasů vlastníků, ale pro vlastní realizaci jich potřebujeme sto procent. To může výrazně brzdit a komplikovat celý projekt. V ideálním případě by měl vzniknout zákon lex Benešovka, který by tu nepříjemnou situaci vyřešil. Vážně nevím, jestli je ještě někde v republice tak zamotaný problém. Snažíme se tlačit poslance, aby se na to podívali a ty právní předpisy se nějak narovnaly. V současné době to sice reálně bohužel nevypadá, nechceme však na to rezignovat,“ upozornil Lukáš Řádek (TOP 09), náměstek primátorky pro oblast rozvoje a investic.

Motivace, dotace i úvěry

Důležitou roli při získávání souhlasů může podle města hrát nejen komise místní samosprávy (KMS), ale hlavně jednotlivá společenství vlastníků jednotek (SVJ). V těchto minidružstvech město navrhlo jmenovat dva zástupce, kteří by byli pověřeni jednat s vlastníky bytů. Hradec dokonce pro SVJ, které dokáže získat stoprocentní souhlas, připravil motivační odměnu – rovných sto tisíc korun.

„Já bohužel z vlastní zkušenosti vím, jak některá SVJ fungují, takže podle mě tento plán půjde jen velmi obtížně zrealizovat,“ neskrývá skepsi Roman Hylena.

Před deseti lety se město domnívalo, že každá z následujících čtyř etap revitalizace bude stát maximálně 200 milionů korun. Teď již tato cena, nejen vinou pokračující degradace Benešovy třídy, stoupla až na 325 milionů, celkem tedy kolem 1,3 miliardy korun. Za další čtyři roky, kdy si Hradec slibuje začátek další vlny revitalizace, to může být jen víc.

„V roce 2028 mohou být trochu jiné možnosti. Část financování může být přes různé dotační tituly, ale počítáme i s úvěrem. Nakonec si chceme i ušetřit, protože je to obrovský dluh z minulosti,“ řekl Lukáš Řádek.