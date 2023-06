Kontroverzní dům na Benešovce investor postaví, zastupitelé souhlasí

Končí tak několikaletý hlasitý spor o to, zda je projekt pro město výhodný. Právě kvůli údajné nevýhodnosti zástupci města smlouvy na podzim po dlouhé diskusi odmítli.

Proti záměru vystupovali zejména obyvatelé ze sousedního domu v Durychově ulici a také komise místní samosprávy (KMS), která poukazovala hlavně na prohloubení už existujícího deficitu parkovacích míst v lokalitě nebo na nedostatečné záruky investora, že v okolí provede některé úpravy, které mají zlepšit tamní dopravní situaci. Investor nakonec musel přistoupit na řadu podmínek města, s nimiž původně nepočítal.

„Od začátku jsme měli osm nebo devět souborů připomínek. Hodně věcí se zapracovalo, například propojka Benešovy a Durychovy ulice, u něčeho jsme ustoupili, třeba u vjezdu do domu z parkoviště u Harmonie. Kdybychom do toho nevstoupili, dům by dnes stál a propojka by nebyla. Myslím, že výsledek je přijatelný,“ řekla místopředsedkyně KMS Zuzana Benešová.

Bytový dům má vyrůst na místě vzrostlé náletové zeleně vedle parkoviště u bytového domu Harmonie I. Měl by mít sedm nadzemních a jedno podzemní podlaží. Dvě spodní patra mají s vjezdy z Durychovy ulice a z parkoviště u Harmonie sloužit parkování.

Účelově založená firma Durychova s.r.o. vlastní větší část pozemků pro stavbu, zbytek potřebuje získat směnou s městem. Druhá smlouva, kterou měli zastupitelé na konci května na stole, se týká spolupráce na úpravě okolí. Vyžaduje například to, aby radnice upravila územní studii, se kterou projekt nyní koliduje.

Investor zaplatí víc

„Jak je možné, že investorovi mají být směněny pozemky, které jsou podle platné registrované studie Lokalita U Milety určeny pro zeleň a veřejné prostranství? Bude se územní dokumentace ohýbat podle přání investora?“ podivil se na jednom z dřívějších zasedání zastupitelstva Miloš Krčál, který bydlí v sousedním domě.

Kvůli napojení objektu je třeba postavit propojku mezi Benešovkou a Durychovou ulicí, upravit křižovatku se Štolbovou ulicí a přesunout horkovod. Navíc se musí upravit parkoviště u Harmonie i stání v Durychově ulici. Provést se má také první etapa sousedního parku.

Ke všemu měl původně investor připravit dokumentaci a získat povolení. Postupně se však zavázal, že propojku, křižovatku a parkování v Durychově ulici za 9,5 milionu korun zaplatí sám. Na město má zbýt parkoviště, horkovod a park za zhruba 11,5 milionu. Navíc firma souhlasila, že městu převede práva k reklamacím objektů a zajistí i to, aby veřejné části jejích pozemků město užívalo bezplatně.

„Je to proto, aby majitel pozemku nemohl požadovat náhradu za jeho užívání formou veřejného prostranství,“ vysvětlil nejnovější ústupek vedoucí majetkového odboru města Jan Slavík.

„Podařilo se sblížit pohledy až na úroveň přijatelnosti projektu. Kdyby se to tak nesblížilo, byl bych proti, dnes se konstruktivně zdržím,“ reagoval na ústupky zastupitel a člen KMS Pavel Vacek (Piráti).

Připravil smlouvu, pak pro ni hlasoval

Pikantní na celé kauze je, že dva současní zastupitelé jsou v případu osobně zainteresováni. Radní Hradce Králové Arnošt Urban (HDK) byl coby právník investora autorem jedné ze smluv, jeho stranická kolegyně Romana Dürrerová pracuje v projekční kanceláři, která objekt připravuje. Oba sice střet zájmů hlásili, ale pro projekt hlasovali.

„Já tam ve skutečnosti žádný střet zájmů nemám, protože jsem najatá na inženýrskou činnost, která se bude vykonávat až nyní. Vycházím z asi tři roky starého případu pana Langera, kdy nám tajemnice magistrátu představila právní výklad, že střet zájmů neznamená, že by zastupitel neměl hlasovat,“ vysvětlila Dürrerová.

„Já jsem přesvědčený, že celá ta záležitost je pro město výhodná, takže nevím, proč bych neměl hlasovat. Smlouvu jsem připravoval ještě předtím, než jsem se stal zastupitelem,“ sdělil Urban. V té době však byli on i Dürrerová členy kontrolního výboru města.

Zatímco dříve to bylo výrazně ožehavé téma, současné zastupitele nechává možný střet zájmů chladnými. Nikoliv však bývalou zastupitelku a členku KMS Táňu Šormovou (KSČM). „Od začátku jsem to napadala, z mého pohledu je střet zájmů velmi výrazný. Přijde mně velice nesolidní a velmi nemorální, že stále zastupují investora a zároveň by měli hájit zájmy města. O té smlouvě vůbec neměli hlasovat,“ podotkla.