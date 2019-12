Modlím se, aby pršelo, říká baštýř Hýsek, který pečuje o hradecké rybníky

Baštýř je definován jako starší rybář lovec, který řídí výlov a jehož domovem je bašta, dům na hrázi rybníka. Také Městské lesy Hradec Králové mají svého baštýře.

Dvaatřicetiletý Jan Hýsek se jím stal v pouhých 26 letech. Zatímco věkem tomu neodpovídá, bydliště sedí. Hýsek žije s rodinou v hájence u hráze novohradeckého rybníku Datlík.



„Zpočátku jsem pořádně nevěděl, do čeho jdu. Díky zkušeným kolegům dnes už snad chyby nedělám. V průměru nám však chybí okolo půl metru vody, rybníky jsou na pomyslném nejnižším bodu,“ říká.

Baštýřem městských lesů jste se stal na jaře 2013. Jak se lišily vaše představy od pozdějších zkušeností?

Ve škole vás něco naučí, ale jiná věc je praxe, kterou člověk získává zkušenosti. S nimi se dá předcházet problémům, jež mohou nastat. Práce je pro mě po letech snazší, protože jsem si rybníky stačil osahat. Už vím, které ryby nasadit a kam, kde musím více krmit, jak je který rybník úživný.



Co pro vás bylo v praxi nejtěžší?

Samozřejmě začátky. Nevěděl jsem, do čeho jdu, ale musím poděkovat kolegům s dlouholetými zkušenostmi, kteří mi poradili a pomohli. Věděli třeba, že v některých rybnících voda před výlovem klesá delší dobu než jinde. Možná jsem na začátku dělal z nervozity nějaké chyby, dnes, myslím, je už nedělám. Tím neříkám, že se něco nemůže pokazit, ale to se může stát komukoli při jakékoli činnosti.

Jak se na rybnících projevuje dlouhodobé sucho?

Stejně jako jinde, i u nás je problém s nedostatkem vody. Rybníky jsou na pomyslném nejnižším bodu, v průměru nám chybí okolo půl metru vody. Ani po deštích, kdy se zdálo, že se situace zlepší, nejsou doplněné do provozního stavu. Největší problém pro nás je, že do sádek teče minimum vody. Máme tam puštěnou provzdušňovací techniku, která spotřebovává elektřinu, což nám samozřejmě zvedá náklady. Musíme se modlit, aby zapršelo.

Může se při výlovu něco pokazit?

To také souvisí s počasím. Letošní podzim byl nadprůměrně teplý a když je v rybníku málo protékající vody, musí se s rybou zacházet velmi opatrně, aby se kvůli nedostatku kyslíku neudusila. Když svítilo slunce a bylo kolem 15 až 20 stupňů Celsia, museli jsme spěchat, abychom je dostali z rybníků co nejrychleji.

Zažíváte nějaké dramatičtější situace?

Ani ne, někdy se však může stát, že ryby nejsou v úplně dobré kondici, a tak jsme kvůli spěchu s vylovením ve stresu. Snažíme se být co nejrychlejší a víte, jak to je: Čím víc se člověk snaží, tím méně mu to jde.

Kolik rybářů potřebujete mít při výlovech k ruce?

Většinou nás je okolo dvanácti. Když se strojí rybník (příprava na výlov den předem, pozn. red.), chodíme ve třech až čtyřech. Jsou to vesměs kluci, kteří se mnou pracují roky. Všichni vědí, co mají dělat, a o to je všechno jednodušší. Dá se říci, že polovinu věcí jim už ani nemusím říkat.

Jak dopadl poslední velký výlov na rybníku Výskyt?

Podle očekávání, vylovili jsme okolo 30 metráků tržního kapra. To odpovídá jarní násadě, takže jsme to očekávali. Průměrná hmotnost ryb byla 2,8 až 3 kilogramy. Letošní rok se nám celkově vydařil. Jsme spokojeni s počtem ryb i jejich váhou. Do vánočního prodeje jsme připravili okolo 130 metráků ryb, což prodáme.

Kolik rybníků máte na starosti?

Starám se o dvanáct rybníků. Na některých, které jsou v přírodních rezervacích, ani nehospodaříme. Příkladem je třeba Jáma. Rybníky mám na starosti jenom já, avšak mám k ruce jednoho brigádníka, který mi pomáhá třeba se sekáním porostů na hrázích.

Věnujete se výhradně rybníkům?

Mám částečně na starosti i obory se zvěří nebo výkup zvěřiny.

Jste spíš manažer, nebo rybář?

Spíše rybář. Samozřejmě řeším s vedením firmy nákupy násady, ale také strategii reklamy prodeje našich produktů. Velmi se nám osvědčil prodej poukázek hradeckým firmám, za které si jejich zaměstnanci mohou ryby pořídit. Většinou jde o kapra do váhy 2,5 kilogramu včetně zpracování a tašky. Lidem to hradí zaměstnavatel a pokud chtějí rybu větší, doplatí si zbytek. Tady se nám strategie vyvedla, zatím se uplatnilo až 1200 poukázek. Produkci z našich rybníků jsme schopni prodat sami.

Jaká je pracovní doba baštýře?

To je velice jednoduché. Na pracovišti bychom měli být určitý počet hodin, ale co se týká mých odpracovaných hodin, ani nechci vědět, kolik jich je. Jsou dny, kdy ráno vyjíždím o půl sedmé a domů se vrátím v šest večer. Stejně to za mě nikdo neudělá, tak si to raději odbudu. Řekl bych, že moje pracovní doba je klouzavá. Když je potřeba, jsem v práci déle, ale jsou dny, kdy jsem doma dříve. Takových je ale málo. Člověk musí dělat práci srdcem a nekoukat jen na výplatní pásku. Kdo se motá okolo rybníků, musí k tomu mít vztah. Kdo nemá vztah k přírodě, dělat to nemůže.

V jakém stavu je soustava lesních rybníků na Novém Hradci Králové? Nechystáte její rozšíření?

V posledních deseti letech se podařilo naše rybníky průběžně odbahnit. Některé z nich by to už zase potřebovaly, například Datlík. Výhledově chceme ještě nějaký rybník vybudovat.

Kde by mohl být?

Jeden rybník plánujeme mezi retenční nádrží Cesta myslivců a Biřičkou. Pokud vím, chystá se novela zákona, po které by se rybníky do dvou hektarů mohly budovat bez stavebního povolení. Důvodem je sucho a snaha zadržet co nejvíce vody v krajině. Myslím si, že je to naprosto v pořádku, protože rybníky se vždy budovaly nejen pro chov ryb, ale také kvůli hospodaření s vodou. Je to nezbytně nutné pro jakýkoli ekosystém.