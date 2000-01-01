náhledy
V Česku panuje v těchto dnech krásné počasí a podzim hraje všemi barvami. Nejen v Krkonoších se pilně připravují na zimu a nebe bez mraků dovolí při výletech impozantní výhledy. Třeba na nejvyšší českou horu Sněžku. Slunečno má být až do neděle.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Krkonošské louky jsou v listopadu stále vhodné pro pastvu. Krávy pasoucí se mezi horskými boudami vytvářejí nezaměnitelnou kulisu.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Procházky nebo projížďky na kole okolo řek nemají díky podzimním barvám chybu. Pravý podzim na vás dýchne třeba u řeky Orlice v Hradci Králové.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Některé výhledy jsou ikonické v každé roční době. Jedním z nich je určitě pohled na soutok Labe a Orlice v Hradci Králové.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Hřebeny Krkonoš letos v létě navštívilo více turistů než v předchozích dvou letech. Návštěvnost v období od července do září dosáhla přibližně 518 tisíc průchodů na sledovaných měřicích místech. Letošní léto bylo třetím nejsilnějším od zahájení systematického měření v roce 2012.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Trendem posledních sezon na horách je pokračující prodlužování turistického období do podzimních a jarních měsíců. Zatímco tradičně býval hlavním vrcholem letní návštěvnosti červenec a srpen, stále významnější roli hraje také září.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Slunečný víkend vybízí k výletům do přírody i za památkami. Nenechte si ujít například atmosféru listopadového Kuksu.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Fotograf iDNES.cz při focení podzimních motivů zachytil prolétávající Airbus A350-1041 z Manchesteru.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Dominantní oranžová i různé odstíny hnědé. Ani na hladině řeky se podzimní barvy nikdy neomrzí.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Přes den je venku docela příjemně, ale ty noci! Česko má za sebou několik mrazivých nocí v řadě. Na mnoha místech klesá teplota v noci a časně ráno hluboko pod nulu.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Řidiči musí každé ráno seškrabávat z aut námrazu. I v dalších dnech budou noční teploty klesat většinou pod nulu, nejvíce tam, kde se uklidní vítr a zůstane jasná obloha. Přes den je však na slunci pořád docela příjemně.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Krkonošská střediska se intenzivně připravují na zimu. Největší novinkou je postupné propojení Medvědína a Svatého Petra ve Špindlerově Mlýně. „Další střediska investují do zasněžování a modernizace techniky, aby nabídla co nejlepší podmínky pro zimní sporty,“ říká Eva Šulcová z destinační společnosti Krkonoše.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
SkiResort Černá hora - Pec pokračuje v investicích do technologií a vybavení. Akumulační nádrž vybudovaná v loňském roce umožní zasněžit více kilometrů sjezdovek už na začátku zimy. Do techniky resort letos investuje 70 milionů korun.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Sezonu SkiResort zahájí 5. prosince 2026 v Panorama Parku na Černé hoře. Prostor určený začínajícím lyžařům i nelyžařům nabízí zastřešený pojízdný koberec, svahy pro bobování a zázemí.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Na lyžařskou sezonu se připravují také v Mladých Bukách, kde měli přes léto uskladněnou hromadu sněhu.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Oblíbeným víkendovým tipem na výlet je Stezka v korunách stromů v Janských Lázních.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Vycházky okolo řek lze jenom doporučit. Takto to vypadalo v sobotu ráno u Kamenného mostu v Hradci Králové.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Orlické hory jsou v těchto dnech rájem pro fotografy. V Neratově, kde vznikl tento snímek, jsou pro turisty u poutního kostela k dispozici dvě nové útulny.
Autor: Martin Veselý, MAFRA