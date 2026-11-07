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V Peci pod Sněžkou hořel hotel. Evakuovat se muselo 35 lidí, po příčině se pátrá
V centru Pece pod Sněžkou na Trutnovsku v noci na neděli hořel hotel Hořec. K požáru hasiči vyjeli v 01:38, pod kontrolu oheň dostali v 09:00. Nyní rozebírají střešní konstrukci a vyhledávají a...
Sprejer v Hradci nepolevuje, starostu vesnice napadá dalšími nápisy
V Hradci Králové se objevily další hanlivé nápisy, které urážejí starostu nedalekého Stračova. Dosud neznámí vandalové tentokrát posprejovali lávku přes Labe, gymnázium J. K. Tyla i budovu nedalekého...
Majitel, který majitelem nebyl? Požár hotelu Hořec v Peci provázejí pochybnosti
Nedělní požár hotelu Hořec v Peci pod Sněžkou provázejí pochybnosti. Došlo k němu jen pár dní poté, co Krajský soud v Hradci Králové rozhodl o navrácení hotelu původním vlastníkům – dědicům známého...
Audit v KRNAP odhalil chybné účtování DPH. Jde o desítky milionů, řekl ministr
Audit v Krkonošském národním parku (KRNAP) podle ministra životního prostředí Igora Červeného (Motoristé) odhalil, že kvůli chybně účtovanému DPH za předchozího vedení je ohrožena až pětina rozpočtu...
Na Trutnovsku začala ražba tunelu Kamenný vrch, bude nejdelším na D11
U Výšinky na Trutnovsku na stavbě dálnice D11 z Jaroměře do Trutnova v úterý stavbaři začali razit tunel Kamenný vrch. Ražba by měla trvat zhruba rok. Stavba úseku D11 Jaroměř - Trutnov začala letos...
Referendum o větrných elektrárnách v Úpici není platné. Přišlo málo voličů
Sobotní referendum o případné stavbě větrných elektráren v Úpici na Trutnovsku není platné, protože přišlo málo lidí. Katastr obce nespadá do státem vyhlášených akceleračních zón, které umožňují...
Krakonoš, který má dokonce city. Legendy vyšly prvně celé česky
Krakonoš netypicky coby zamilovaný, někdy přející, jindy škodící. Příběhy o vládci hor mají další přírůstek. Správa Krkonošského národního parku vydala Legendy o Krakonošovi. Soubor pěti příběhů...
Červená série Sigmy trvá dál. Sejk selhal, Čvančara pálil: Kdo rozdává, musí přijmout
Byla to zvláštní sekvence. Útočník hradeckých fotbalistů Tomáš Čvančara nejprve faulem dohrál olomouckého Syllu. O pár vteřin později si vyšlápl u autové čáry na Ghaliho, rovněž po odehrání míče. A...
Hradec Kr. - Olomouc 5:0, domácí vyloučení Sejka tvrdě potrestali
Fotbalisté Hradce Králové čtyřikrát z posledních pěti zápasů vyšli naprázdno, tentokrát však deklasovali Olomouc 5:0, když ve 39. minutě obdržel červenou kartu za úder loktem hostující Sejk. Domácí...
Chlapec spadl z mostu do ledového Labe, kvůli podchlazení skončil v nemocnici
Do Labe v centru Hradce Králové dnes odpoledne spadl z mostu mladík. Ze studené řeky se ho podařilo vytáhnout. Záchranáři ho převezli do fakultní nemocnice kvůli podchlazení. Okolnosti zjišťuje...
OBRAZEM: Podzim na slunci hraje všemi barvami, hory se připravují na zimu
V Česku panuje v těchto dnech krásné počasí a podzim hraje všemi barvami. Nejen v Krkonoších se pilně připravují na zimu a nebe bez mraků dovolí při výletech impozantní výhledy. Třeba na nejvyšší...
Sprejer v Hradci nepolevuje, starostu vesnice napadá dalšími nápisy
V Hradci Králové se objevily další hanlivé nápisy, které urážejí starostu nedalekého Stračova. Dosud neznámí vandalové tentokrát posprejovali lávku přes Labe, gymnázium J. K. Tyla i budovu nedalekého...
Fotbalové nadšení. Škoda, že nešlo střídat jak v hokeji, mrzí kouče mladíků Hradce
V létě si podobný, pro řadu z nich životní, zážitek při své cestě pohárovou Evropou vyzkoušeli hráči prvního mužstva hradeckého fotbalového klubu. Tým do 19 let za sebou má úspěšnou premiéru v...
Úspora za parkovné přijde řidičku draho. Kamerový vůz odhalil přelepenou značku
Řidička v Hradci Králové se snažila vyzrát na placení parkovného tím, že si přelepila jedno z písmen na registrační značce. Podvod však odhalilo kamerové auto, s nímž městská policie už rok...
Od 22. hodiny bude ticho! Areál festivalu Rock for People čelí anonymním výhrůžkám
Udání na stavební úřad a hygienu. Blokování klíčových investičních záměrů města. Referendum o využití letiště. Anebo milionové žaloby. To je jen krátký seznam výhrůžek, kterým od středy čelí Hradec...
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Kudlanka nábožná už doputovala až na okraj Labského dolu v Krkonoších
Celkem 23 hlášení o výskytu kudlanky nábožné obdržela Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) po veřejné výzvě. Rozšíření dravého teplomilného hmyzu, který býval typický pro jižní Moravu, je...
Čistka v KRNAPu povede k tlaku na správce, říká expert. Proč se šéf tak zajímá o dřevo?
Pokud jsou informace o reorganizaci Správy Krkonošského národního parku, se kterými přišel senátor Jan Sobotka (nestraník za STAN), pravdivé, státní organizaci čekají revoluční změny. Podle všeho ne...