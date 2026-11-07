Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

OBRAZEM: Podzim na slunci hraje všemi barvami, hory se připravují na zimu

Autor:
Fotočlánek   10:50aktualizováno  11:05
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Podzim i díky slunečnému počasí hraje v těchto dnech všemi barvami. (6.... Podzim i díky slunečnému počasí hraje v těchto dnech všemi barvami. (6.... Podzim i díky slunečnému počasí hraje v těchto dnech všemi barvami. (6.... Podzim i díky slunečnému počasí hraje v těchto dnech všemi barvami. (6.... Podzim i díky slunečnému počasí hraje v těchto dnech všemi barvami. (6.... Podzim i díky slunečnému počasí hraje v těchto dnech všemi barvami. (6.... Podzim i díky slunečnému počasí hraje v těchto dnech všemi barvami. (6.... Podzim i díky slunečnému počasí hraje v těchto dnech všemi barvami. (6.... Podzim i díky slunečnému počasí hraje v těchto dnech všemi barvami. (6.... Podzim i díky slunečnému počasí hraje v těchto dnech všemi barvami. (6.... Podzim i díky slunečnému počasí hraje v těchto dnech všemi barvami. (6.... Podzim i díky slunečnému počasí hraje v těchto dnech všemi barvami. (6....
V Česku panuje v těchto dnech krásné počasí a podzim hraje všemi barvami. Nejen v Krkonoších se pilně připravují na zimu a nebe bez mraků dovolí při výletech impozantní výhledy. Třeba na nejvyšší českou horu. Slunečno má být až do neděle.

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

V Peci pod Sněžkou hořel hotel. Evakuovat se muselo 35 lidí, po příčině se pátrá

Požár střechy hotelu Hořec v Peci pod Sněžkou. (1. listopadu 2026)

V centru Pece pod Sněžkou na Trutnovsku v noci na neděli hořel hotel Hořec. K požáru hasiči vyjeli v 01:38, pod kontrolu oheň dostali v 09:00. Nyní rozebírají střešní konstrukci a vyhledávají a...

Sprejer v Hradci nepolevuje, starostu vesnice napadá dalšími nápisy

V Hradci Králové se objevily další nasprejované nápisy proti starostovi malé...

V Hradci Králové se objevily další hanlivé nápisy, které urážejí starostu nedalekého Stračova. Dosud neznámí vandalové tentokrát posprejovali lávku přes Labe, gymnázium J. K. Tyla i budovu nedalekého...

Majitel, který majitelem nebyl? Požár hotelu Hořec v Peci provázejí pochybnosti

Premium
Oheň zachvátil podkroví hotelu Hořec v Peci pod Sněžkou. (1. listopadu 2026)

Nedělní požár hotelu Hořec v Peci pod Sněžkou provázejí pochybnosti. Došlo k němu jen pár dní poté, co Krajský soud v Hradci Králové rozhodl o navrácení hotelu původním vlastníkům – dědicům známého...

Audit v KRNAP odhalil chybné účtování DPH. Jde o desítky milionů, řekl ministr

Tisková konference ministra životního prostředí Igora Červeného k situaci ve...

Audit v Krkonošském národním parku (KRNAP) podle ministra životního prostředí Igora Červeného (Motoristé) odhalil, že kvůli chybně účtovanému DPH za předchozího vedení je ohrožena až pětina rozpočtu...

Na Trutnovsku začala ražba tunelu Kamenný vrch, bude nejdelším na D11

Zahájení ražby tunelu Kamenný Vrch u Hajnice na úseku stavby dálnice D11...

U Výšinky na Trutnovsku na stavbě dálnice D11 z Jaroměře do Trutnova v úterý stavbaři začali razit tunel Kamenný vrch. Ražba by měla trvat zhruba rok. Stavba úseku D11 Jaroměř - Trutnov začala letos...

Referendum o větrných elektrárnách v Úpici není platné. Přišlo málo voličů

Pohled na dva větrníky u Radče z louky nad Studencem nedaleko Úpice....

Sobotní referendum o případné stavbě větrných elektráren v Úpici na Trutnovsku není platné, protože přišlo málo lidí. Katastr obce nespadá do státem vyhlášených akceleračních zón, které umožňují...

8. listopadu 2026  9:27

Krakonoš, který má dokonce city. Legendy vyšly prvně celé česky

Legendy o Krakonošovi od německého spisovatele Johanna Karla Augusta Musäuse...

Krakonoš netypicky coby zamilovaný, někdy přející, jindy škodící. Příběhy o vládci hor mají další přírůstek. Správa Krkonošského národního parku vydala Legendy o Krakonošovi. Soubor pěti příběhů...

8. listopadu 2026  7:51

Červená série Sigmy trvá dál. Sejk selhal, Čvančara pálil: Kdo rozdává, musí přijmout

Václav Sejk z Olomouce opouští hřiště po udělené červené kartě ve 39. minutě...

Byla to zvláštní sekvence. Útočník hradeckých fotbalistů Tomáš Čvančara nejprve faulem dohrál olomouckého Syllu. O pár vteřin později si vyšlápl u autové čáry na Ghaliho, rovněž po odehrání míče. A...

7. listopadu 2026  19:06

Hradec Kr. - Olomouc 5:0, domácí vyloučení Sejka tvrdě potrestali

Sestřih zápasu
Tomáš Čvančara z Hradce Králové slaví v 57. minutě utkání proti Olomouci svůj...

Fotbalisté Hradce Králové čtyřikrát z posledních pěti zápasů vyšli naprázdno, tentokrát však deklasovali Olomouc 5:0, když ve 39. minutě obdržel červenou kartu za úder loktem hostující Sejk. Domácí...

7. listopadu 2026,  aktualizováno  17:28

Chlapec spadl z mostu do ledového Labe, kvůli podchlazení skončil v nemocnici

Z Pražského mostu v Hradci Králové spadl do Labe nezletilý chlapec. (6....

Do Labe v centru Hradce Králové dnes odpoledne spadl z mostu mladík. Ze studené řeky se ho podařilo vytáhnout. Záchranáři ho převezli do fakultní nemocnice kvůli podchlazení. Okolnosti zjišťuje...

6. listopadu 2026  17:25,  aktualizováno  7. 11. 12:36

OBRAZEM: Podzim na slunci hraje všemi barvami, hory se připravují na zimu

Podzim i díky slunečnému počasí hraje v těchto dnech všemi barvami. (6....

V Česku panuje v těchto dnech krásné počasí a podzim hraje všemi barvami. Nejen v Krkonoších se pilně připravují na zimu a nebe bez mraků dovolí při výletech impozantní výhledy. Třeba na nejvyšší...

7. listopadu 2026  10:50,  aktualizováno  11:05

Sprejer v Hradci nepolevuje, starostu vesnice napadá dalšími nápisy

V Hradci Králové se objevily další nasprejované nápisy proti starostovi malé...

V Hradci Králové se objevily další hanlivé nápisy, které urážejí starostu nedalekého Stračova. Dosud neznámí vandalové tentokrát posprejovali lávku přes Labe, gymnázium J. K. Tyla i budovu nedalekého...

6. listopadu 2026  12:44

Fotbalové nadšení. Škoda, že nešlo střídat jak v hokeji, mrzí kouče mladíků Hradce

Marek Kulič jako prvoligový trenér

V létě si podobný, pro řadu z nich životní, zážitek při své cestě pohárovou Evropou vyzkoušeli hráči prvního mužstva hradeckého fotbalového klubu. Tým do 19 let za sebou má úspěšnou premiéru v...

6. listopadu 2026  12:02

Úspora za parkovné přijde řidičku draho. Kamerový vůz odhalil přelepenou značku

Řidička v Hradci Králové měla na autě pozměněnou registrační značku, odhalil ji...

Řidička v Hradci Králové se snažila vyzrát na placení parkovného tím, že si přelepila jedno z písmen na registrační značce. Podvod však odhalilo kamerové auto, s nímž městská policie už rok...

6. listopadu 2026  10:44

Od 22. hodiny bude ticho! Areál festivalu Rock for People čelí anonymním výhrůžkám

Premium
Fanoušci Iron Maiden na hradeckém letišti (14. června 2026)

Udání na stavební úřad a hygienu. Blokování klíčových investičních záměrů města. Referendum o využití letiště. Anebo milionové žaloby. To je jen krátký seznam výhrůžek, kterým od středy čelí Hradec...

5. listopadu 2026  15:47

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Kudlanka nábožná už doputovala až na okraj Labského dolu v Krkonoších

Kudlanka nábožná, Suchý Důl (Horní Maršov)

Celkem 23 hlášení o výskytu kudlanky nábožné obdržela Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) po veřejné výzvě. Rozšíření dravého teplomilného hmyzu, který býval typický pro jižní Moravu, je...

5. listopadu 2026  10:30

Čistka v KRNAPu povede k tlaku na správce, říká expert. Proč se šéf tak zajímá o dřevo?

Premium
Ředitel Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Petr Moravec

Pokud jsou informace o reorganizaci Správy Krkonošského národního parku, se kterými přišel senátor Jan Sobotka (nestraník za STAN), pravdivé, státní organizaci čekají revoluční změny. Podle všeho ne...

4. listopadu 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×