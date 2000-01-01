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V Hradci Králové odstartoval pětidenní svátek vzduchoplavby Balonové nebe 2026. Dorazily týmy z pěti zemí, hromadnému startu 51 balonů ve středu přihlížely stovky diváků.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Další hromadný start 51 balonů a noční hořáková show bude v pátek, akce trvá do neděle. Balonové fiesty na východě Čech se účastní posádky z Česka, Slovenska, Polska, Nizozemska a Švédska. Startů z Hradce Králové bude letos celkem šest a jeden speciální z letiště v Jaroměři-Josefově.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Akce je jedním vrcholů Královských slavností 2026. Organizátoři z pořádající společnosti Fly Marketing zvou k sledování velkolepé podívané, která navazuje na loňskou rekordní akci.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Loňský vzlet 81 balonů se zapsaldo České knihy rekordů. Letos jich bylo o třicet méně, přesto se na louce za Kauflandem opět bylo na co dívat.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Organizátoři prosí chovatele hospodářských zvířat na Hradecku a Jaroměřsku, aby měli svá zvířata v době letů zajištěna. „Některá zvířata, hlavně koně, jsou citlivá na hluk hořáků, balon lze však řídit jen po směru větru a je možné, že se dostane do blízkosti výběhu koní,“ uvedl ředitel fiesty Balonové nebe David Línek. Pořadatelé budou před každým hromadným letem na Facebook i web umisťovat předpokládané trajektorie letů.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Ráno budou balony ve vzduchu od 7:00 do 9:00, k večeru od 17:30 do 19:30. Přes den balony z důvodu termiky nelétají. Hromadný vzlet balonů je skvělá příležitost pro amatérské i profesionální fotografy.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
A nejvýznamnější okamžiky fiesty? Akce nabídne pestrý program pro soutěžní piloty i diváky. Zahajovací hromadný start 51 balonů byl z louky v ulici Akademika Bedrny. Cílem ranních soutěžních letů v pátek, v sobotu a v neděli bude co nejvíce se přiblížit hradecké Bílé věži. Startovat se nebude hromadně z jednoho místa, ale místo startu si posádka vybere tak, aby splnila zadání. Bude to podívaná, při které budou balony k vidění přímo nad městem.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Mimořádný zážitek to byl opět hlavně pro děti. „Hele, koukej, už se nafukuje další. A tamhle je jeden červený,“ vřeštěly děti a na louce plné nafukujících se nebeských korábů nebyly k zastavení.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Jediný start mimo Hradec Králové se uskuteční dnes v 17:30 z letiště v Jaroměři-Josefově u příležitosti 900 let první písemné zmínky o městě. Piloti zde budou bojovat o pohár starosty v divácky atraktivní disciplíně Hon na lišku.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Páteční hlavní program od 16:00 bude vrcholem fiesty. Na louce v ulici Akademika Bedrny vystoupí kapely Heebie-Jeebies a Brass Avenue. Bude zde občerstvení, upoutané lety pro děti a v 18:00 hromadný start všech zúčastněných balonů. Páteční program završí ve 21:30 noční hořáková show Balonové žárovky. Je to unikátní podívaná, při které svítící balony za doprovodu hudby vytvoří na ploše neopakovatelnou atmosféru.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Upoutaný let, kdy balon bezpečně vystoupá na pevných lanech kousek nad zem, je pro děti do 13 let a zároveň výhradně pro děti s výškou nad 120 cm, aby dobře a bezpečně viděly přes vysoký okraj koše. Ani ty nejmenší však o zážitek nepřijdou, ve fotokoutku mohou prozkoumat koš zblízka, osahat si techniku a vyfotit se na památku.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Hromadný vzlet z louky měl spád. V jednu chvíli se desítky balónů začaly nafukovat, za pár minut už se první odlepily od země. Dělo se toho tolik, že příchozí kolikrát ani nestíhali vše sledovat.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
„Jsem unešená, to nebe s mraky je mnohem lepší, než kdyby bylo vymeteno. Je skvělé, že to celé takhle funguje, že letí společně, že se nesrazí,“ glosovala divačka Ilona, která dorazila se skupinkou přátel a pak pokračovala na Královské slavnosti do města.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Balony hrály všemi barvami, povedlo se počasí, zážitek umocňovaly mraky. Nechyběl červený balon s písmenem G, které má město Hradec Králové ve znaku.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Pořadatelé upozorňují, že všechny lety a program jsou závislé na aktuálních meteorologických podmínkách. Změny, potvrzení startů či případné náhradní časy zveřejňují na webových stránkách balonovenebe.cz a na Facebooku Balonové nebe. Parkování aut na louce ani v jejím bezprostředním okolí nebude možné.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
A pokud máte balonů málo, přidáváme ohlédnutí za loňskými balonářskými zážitky, kdy Hradec Králové slavil 800 let první zmínky o městě. Vydařil se hned úvod hradecké fiesty, 3. září 2025 se totiž do vzduchu dostalo 81 posádek, nejvíc v tuzemské historii.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Také se startovalo z obrovské louky za hradeckým Kauflandem, ale kvůli chráněným modráskům byla plocha zmenšena páskami. Některé týmy proto startovaly z nedalekých ploch v širším centru Hradce.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Pořadatelům před rokem skvěle vyšlo počasí. Teplý a prosluněný podvečer působil pořád prázdninově a posádky nastupovaly do košů jen v tričkách a se slunečními brýlemi.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Jak loni potvrdil za agenturu Dobrý den její komisař Luděk Rafaj, jde o novou položku v České knize rekordů.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
„Rekord jsme chtěli odlétat právě už v první den fiesty, účastnil se ho komisař pro české rekordy, který balony fyzicky spočítal a odvezl si listinu. Rekord držíme s 81 balony,“ popsal tehdy mluvčí fiesty Slávek Ruta.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Balony se tehdy začaly rychle a vcelku koordinovaně nafukovat a za pár minut byla většina ve vzduchu. Velký úspěch měl balon ve tvaru a barvách plného půllitru piva. Jiný zase vypadal jako reklama na Tatranky.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Když loni balony v podvečer stoupaly nad královéhradeckou část Věkoše, děti byly u vytržení. „Hele, tamhle letí další a tamhle další,“ ozývalo se ze všech stran. „Je to bomba,“ hlásilo jedno z dětí.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
„Startovali jsme jako jedni z posledních, zůstali jsme takhle asi tři balony. Všichni nám najednou frnkli,“ vyprávěl tehdy fotograf Martin Veselý. Vítr vál jen kolem 4 m/s, jenže přesně podle předpovědi foukalo směrem na východ, takže balony se vůbec nedostaly nad historický střed Hradce.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
„Z Hradce jsme doletěli do Černilova, kde jsme bez problémů přistáli do měkkého,“ řekl fotograf. Směr na Libřice a Černilov pořadatelé přímo předpovídali. Vzdušnou čarou tak posádka překonala kolem deseti kilometrů.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Před rokem společně z jednoho místa odstartovalo nejvíce horkovzdušných balonů v historii České republiky. Společný let posádek z Česka, Slovenska, Rumunska, Litvy, Nizozemska, Německa, Chorvatska a Maďarska trval tehdy nad Hradcem asi hodinu.
Autor: Martin Veselý, MAFRA