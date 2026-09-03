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Hradec - Panathinaikos 1:2 po prodl., krutý konec po penaltě v závěru prodloužení
Bojovali, jenže neproměňovali šance. A tak bude královéhradecké fotbalisty vyřazení v závěrečném předkole Konferenční ligy hodně mrzet. S řeckým Panathinaikosem srovnali v nastavení minulý týden...
Pětice lezců uvázla v noci v Adršpašských skalách. Jeden zůstal viset na laně
Náročnou noční záchranu pětice lidí mají za sebou hasiči v Adršpachu. Tři ženy a dva muži strávili na skalním útvaru Milenci více než deset hodin. Jedna z osob při pokusu o slanění zůstala viset...
Obří shelf cloud se převalil krajem, setmělo se i zabouřilo. Lidé úkaz fotili
Fotogenické mračno přinesla studená fronta, která v pondělí postupovala republikou na severovýchod. Takzvaný shelf cloud na čele fronty zachytil v Hradci Králové teenager, jenž se věnuje „lovu...
Zbrojovka - Hradec Kr. 1:0, o třetí výhře v řadě rozhodl Vašulín, domácí jsou druzí
Fotbalisté Zbrojovky porazili v domácí dohrávce 4. kola první ligy Hradec Králové 1:0. Po hodině hry rozhodl bývalý hráč východočeského týmu Daniel Vašulín. Brněnský nováček po návratu mezi elitu...
OBRAZEM: Koukej, už se nafukuje! Nad Hradec Králové vzlétly desítky balonů
V Hradci Králové odstartoval pětidenní svátek vzduchoplavby Balonové nebe 2026. Dorazily týmy z pěti zemí, hromadnému startu 51 balonů ve středu přihlížely stovky diváků.
OBRAZEM: Koukej, už se nafukuje! Nad Hradec Králové vzlétly desítky balonů
V Hradci Králové odstartoval pětidenní svátek vzduchoplavby Balonové nebe 2026. Dorazily týmy z pěti zemí, hromadnému startu 51 balonů ve středu přihlížely stovky diváků.
Ať rondely zůstanou zachované, je shoda z jednání. Řeší se vedení silnice
Dvě kruhové neolitické stavby objevené v hradecké městské části Kukleny jsou archeologicky velmi cenné a měly by být zachovány pro další generace. Shodli se na tom účastníci středečního jednání v...
Zbrojovka - Hradec Kr. 1:0, o třetí výhře v řadě rozhodl Vašulín, domácí jsou druzí
Fotbalisté Zbrojovky porazili v domácí dohrávce 4. kola první ligy Hradec Králové 1:0. Po hodině hry rozhodl bývalý hráč východočeského týmu Daniel Vašulín. Brněnský nováček po návratu mezi elitu...
Čekání na Václava pozvalo Chýlkovou i Sokola, budou hry velké i komorní
Podzimní přehlídka Čekání na Václava sevřená státotvornými daty 28. září až 28. října v Klicperově divadle v Hradci Králové nabídne patnáct představení a dva koncerty. Chybět nebudou držitel Ceny...
Ruinu kostela v Rudníku obehnalo lešení, bez statického zajištění by spadl
Torzo kostela z konce 18. století v podkrkonošském Rudníku obehnalo lešení a začaly práce na statickém zajištění památky. Mají zastavit chátrání a také přispět k tomu, aby se do nejstaršího...
Řidičům se otevřela část okruhu v Hradci, další opravy trvají do podzimu
V Hradci Králové v úterý skončila některá dopravní omezení. Nejdůležitější zprávou je, že auta se po více než sedmi týdnech vrátila na Malšovický nadjezd. Opravy druhého silničního okruhu však...
Obří shelf cloud se převalil krajem, setmělo se i zabouřilo. Lidé úkaz fotili
Fotogenické mračno přinesla studená fronta, která v pondělí postupovala republikou na severovýchod. Takzvaný shelf cloud na čele fronty zachytil v Hradci Králové teenager, jenž se věnuje „lovu...
Děti z hradecké Malšovy Lhoty se vrátily do své školy, otevření brzdil spor
Školáci se v úterý vrátili do opravené Základní a mateřské školy v Malšově Lhotě v Hradci Králové. Předchozí dva školní roky museli dojíždět do jiných škol, nejprve kvůli přestavbě a pak kvůli sporu...
Tetín otvírá nový úřad. Kvůli rekonstrukci se obec dostala do problémů, pomohl kraj
Přestavěnou budovu obecního úřadu s knihovnou, dětskou skupinou a komunitním centrem dnes otevřel Tetín na Jičínsku. Projekt za 25 milionů korun provázely velké problémy. Víska se 160 obyvateli ho...
Mrzutý návrat do české reality. Pro Hradecké skončil zápas v páté minutě
Návrat fotbalistů Hradce Králové z Evropy do ligové reality po dlouhých třech týdnech proběhl nejhůře, jak mohl. Dá se říct, že skončil po pěti minutách hry. Na konci právě té páté totiž František...
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Mrtvá ryba přede dveřmi. Místní spekulují o výhrůžce, nález řeší policie
Nález mrtvé ryby před vchodem bytového domu ve Svobodných Dvorech na okraji Hradce Králové znepokojil jeho obyvatele. Fotku mršiny zveřejnili na sociálních sítích a spekulují, že by mohlo jít o...
Liberec - Hradec Kr. 2:0, hosté hráli dlouho v deseti. Severočeši jsou teď v lize druzí
Bojovný výkon jim upřít nelze, ale fotbalisté Hradce Králové jen těžko mohli v šestém kole Chance Ligy pomýšlet na bodový zisk z Liberce, když se už v šesté minutě nechal vyloučit stoper Čech....