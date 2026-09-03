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OBRAZEM: Koukej, už se nafukuje! Nad Hradec Králové vzlétly desítky balonů

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Fotočlánek   13:00
Balonové nebe nad Hradcem Králové (2. září 2026) Balonové nebe nad Hradcem Králové (2. září 2026) Balonové nebe nad Hradcem Králové (2. září 2026) Balonové nebe nad Hradcem Králové (2. září 2026) Balonové nebe nad Hradcem Králové (2. září 2026) Balonové nebe nad Hradcem Králové (2. září 2026) Balonové nebe nad Hradcem Králové (2. září 2026) Balonové nebe nad Hradcem Králové (2. září 2026) Balonové nebe nad Hradcem Králové (2. září 2026). Balonové nebe nad Hradcem Králové (2. září 2026) Balonové nebe nad Hradcem Králové (2. září 2026) Balonové nebe nad Hradcem Králové (2. září 2026)
V Hradci Králové odstartoval pětidenní svátek vzduchoplavby Balonové nebe 2026. Dorazily týmy z pěti zemí, hromadnému startu 51 balonů ve středu přihlížely stovky diváků.

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OBRAZEM: Koukej, už se nafukuje! Nad Hradec Králové vzlétly desítky balonů

Balonové nebe nad Hradcem Králové (2. září 2026)

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