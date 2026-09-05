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Je to tam! Vítězové Balonového nebe minuli věž jen o centimetry, průlet natočili

Ladislav Pošmura
  12:14
Posádka z Českých Budějovic zvítězila při Balonovém nebi 2026 v Hradci Králové v soutěži, který balon se průletem nad městem nejvíce přiblíží ikonické Bílé věži. Vítězný balon minul cíp věže o 60 centimetrů. Člen posádky Roman Hanzlik zachytil famózní průlet na videu.

„Je to tam, Bílou věž jsme trefili,“ glosoval Roman Hanzlik na facebooku moment zachycený na videu, kdy posádka jen o kousek míjí vršek hradecké Bílé věže, čímž se její členové stali vítězi soutěžního letu Fly in. Na videu je zachycená i radost a úžas aktérů z dokonalého výkonu.

Soutěžní lety desítek balonů nad Hradcem Králové patřily stejně jako hromadné starty 51 balonů k vrcholům letošního pětidenního Balonového nebe 2026.

Balonové nebe 2026 v Hradci Králové a soutěž Fly in (3. srpna 2026).
Balonové nebe 2026 v Hradci Králové a soutěž Fly in (3. srpna 2026).
Balonové nebe 2026 v Hradci Králové a soutěž Fly in s průletem okolo Bílé věže (3. srpna 2026).
Balonové nebe 2026 v Hradci Králové a soutěž Fly in (3. srpna 2026).
Balonové nebe 2026 v Hradci Králové a soutěž Fly in (3. srpna 2026).
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Pilotem vítězné posádky byl Jan Soukup, ze země let doprovázel Václav Beneš.

Balony lze řídit jenom nahoru a dolů, takže šance na tak těsný průlet nebyly velké. „Zjišťovali jsme, jak je to s větrem. Měli jsme hromadný brífink, kde nám profesionální meteorolog popsal podmínky větru a jaká je předpověď na další hodiny. Z toho si můžete něco nakoukat,“ řekl portálu iDNES.cz Roman Hanzlik.

Posádka sledovala, jak se hýbou stromy nebo kam jde vítr z komínů, případně jak se pohybují balony okolo, které vzlétly se stejným cílem.

„Loni jsme v této disciplíně v Hradci byli pátí a při letošním prvním letu ve čtvrtek jsme skončili na osmém místě,“ prozradil.

Změna taktiky

V pátek si to všechno sedlo a výsledek byl dechberoucí. „Říkali jsme si, že teď to musíme trefit. Startovali jsme ze stejného místa, ale změnili jsme taktiku. Nešli jsme prudce nahoru jako posledně, stoupali jsme pomalu a ono nás to krásně neslo přímo k Bílé věži,“ popsal Roman Hanzlik.

Trefit cíl je z velké části náhoda, samozřejmě pomáhají zkušenosti. „Honza Soukup jako pilot už něco nalétáno opravdu má,“ poznamenal Hanzlik.

OBRAZEM: Koukej, už se nafukuje! Nad Hradec Králové vzlétly desítky balonů

Oficiální měření zaznamenalo, že posádka z Českých Budějovic proletěla 60 centimetrů okolo Bílé věže: „Můj mobil, který průlet natáčel, byl opravdu 60 centimetrů od bodu vyznačeného jako střed věže.“

„Hromadné lety jsou skutečně hezké. První takovou akci jsem zažil v Alpách. Naprosto skvělý byl loňský let 81 balonů v Hradci,“ připomněl člen posádky loňský zápis do České knihy rekordů.

Balonové nebe 2026 pokračuje v Hradci Králové do neděle. Program letos narušuje vítr, neuskutečnil se páteční hromadný let, v omezeném režimu bez nafouknutých balonů se konala i večerní hořáková show. V pátek večer bylo také vyhlášení vítězů soutěžních letů.

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