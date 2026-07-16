Memorandum o spolupráci Hradec uzavře se společností Fly marketing. Rada města jej schválila, v srpnu rozhodne zastupitelstvo. Jediný start mimo Hradec se uskuteční 3. září z letiště v Josefově.
Balonáři budou soutěžit v honu na lišku. Vrcholem fiesty bude v pátek 4. září hromadný start všech 51 balonů, opět na louce v ulici Akademika Bedrny. Součástí bude opět hořáková show i koncerty.
„Balonovým nebem bychom chtěli navázat na loňskou rekordní fiestu, kdy se k 800. výročí první písemné zmínky o městě vzneslo z louky u Piletického potoka na 80 horkovzdušných balonů. Akce se hlasováním Hradečanů stala událostí roku 2025,“ řekla primátorka Pavlína Springerová (HDK).
Posádky z Česka, Slovenska, Rumunska, Litvy, Holandska, Německa, Chorvatska a Maďarska vytvořily nový český rekord hromadného letu největšího počtu horkovzdušných balonů.
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7. září 2025
Desítky balonů s jejich týmy a posádkami loni zaplnily část obrovské louky za hradeckým Kauflandem. Velký úspěch měl například balon ve tvaru a barvách natočeného půllitru piva. Na jiném bylo zase velké písmeno G jako symbol Hradce Králové, další vypadal jako reklama na Tatranky. Podobně by měla vypadat i letošní přehlídka.
Velkou tradici má balonová fiesta na Náchodsku, kde se konalo už šest ročníků Balonů nad Rozkoší.
Pořadatelé loňské akce v Hradci uvedli, že se jednalo o největší balonový podnik v Evropě.