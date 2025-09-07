Rekordní balonová fiesta přivedla do Hradce Králové přes 80 horkovzdušných balonů, ale také tisíce zvědavých diváků. Hlavní program, který se kvůli přechodu studené fronty přesunul z pátku a sobotu, nalákal na louku u Piletického potoka tisíce lidí. Davy se valily jak pěšky, od MHD, ale i z přilehlých parkovišť obchodních domů.
První návštěvníci přicházeli do lokality kolem 16. hodiny. O něco později začali na louku najíždět první balonáři a diváků postupně přibývalo. Před 18. hodinou, kdy měly balony startovat, se na příjezdech ke komerční zóně v Pilnáčkově ulici tvořily dlouhé kolony. Auta zcela zaplnila plochy u OBI, Lidlu a Kauflandu. Stálo se i na chodnících, před nákladními rampami marketů v zákazech na obslužných komunikacích. Někteří řidiči zaparkovali vozy i podélně před stojícími auty, která pak nemohla vyjet.
Davy přihlížejících stály nejen na samotné startovní louce, ale také za Piletickým potokem na stezce od Slezského Předměstí. Když se balony postupně zvedaly do vzduchu, přenesl se zájem Hradečanů i do ulic. Lidé se zastavovali a fotili si vzduchoplavce na obloze. Někde vycházeli na ulici celé rodiny, v dalších ulicích stáli lidé na balkonech. Na mobily si je fotili také spolujezdci v autech projíždějících po hradeckém městském okruhu.
„Domnívám se, že nebyl žádný Hradečák, který by se v posledních dnech nedíval na nebe a nevěřil, že tam spatří nějaký nádherný balon. Chci moc poděkovat všem, kteří se na tom podíleli a jsem ráda, že nakonec dopadlo i počasí. Za mě balony jsou opravdu vrcholem naší hradecké osmistovky,“ řekla primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová (HDK) při vyhlašování výsledků páteční soutěže Fly in.
Louka se vylidnila
Když ze startovací louky v sobotu odpoledne vzlétly všechny balony, dav přihlížejících se jal na odchod. Dlouhé špalíry blokovaly okolní křižovatky. Na parkovištích po chvíli zavládl chaos, když stovky aut mířily k výjezdu přes dvojici křižovatek mezi zónami Aldis a OBI, které jsou i za normálních okolností nejrizikovějšími dopravními místy v kraji. Kolona před semafory vydržela nejméně hodinu po odletu balonů.
Program na louce sice poté nabídl dětem možnost vystoupat v balonu upoutaném na laně do vzduchu, ale na místě zůstal z původních několika tisíc jen zlomek lidí. Do večerní hořákové show, která byla v plánu až v půl desáté večer, zbývaly v té době přes tři hodiny času a na programu byl pouze jeden koncert. Řada lidí tak zamířila domů na večeři nebo na poslední část programu Slavností královny Elišky, které se souběžně konaly na Velkém náměstí a v jeho okolí.
„Já jsem na Elišku skoro zapomněl. Úplně ni to v záplavě dalších akcí vypadlo. Už v tom mám trochu chaos, když jsou dvě velké věci souběžně,“ řekl Michal, kterého redaktor potkal právě na náměstí. Škoda, že obě velké akce konané pod hlavičkou HK800 nebyly lépe koordinované.
Na louku u Piletického potoka se davy lidí vracely kolem 21. hodiny, kdy na pódiu pořadatelé vyhlašovali výsledky soutěže Fly in. Vzduchoplavci si v pátek ráno měli vybrat místo startu tak, aby se co nejvíce nejvíce přiblížili Bílé věži v centru města.
„Funguje to tak, že si pouštíme heliový balonek, změříme kam letí a podle toho volíme místo startu. Zrovna v pátek ráno to moc nezafungovalo, protože před studenou frontou se vítr během hodiny otočil takovým způsobem, že někteří měli nejlepší výsledek na startu a už se od věže jen vzdalovali,“ popsal na pódiu hlavní organizátor David Línek.
Z 80 balonů své výsledky nakonec pořadatelům poslalo jen asi 15 pilotů. Nejlépe se úkol vydařil Jáchymu Pirnerovi, který kolem renesanční památky proletěl ve vzdálenosti 84 metrů.
Závěr večera obstarala hořáková show, které se zúčastnilo šest balonů. Do rytmu hudby se postupně rozsvěcely ve tmě. Akce 80 balonů nad Hradcem Králové navázala na někdejší tradici Hradeckého balonového nebe. I přes přesunutí pátečního programu a zrušení sobotního ranního letu se podle pořadatelů vydařila.
„Zrušili jsme pouze dva lety. Ani jsme nečekali, že toho odlétáme tolik. Předpověď vyšla opravdu parádně,“ řekl Línek.
Nad Hradcem měly balony proletět ještě v neděli ráno. Kvůli husté mlze však balonáři start přesunuli na letiště do Jaroměře.