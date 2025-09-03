Hradec chce rekord, vzlétne 80 balonů. Louka s modráskem to snad přečká

Až do soboty se v Hradci Králové zabydleli balonáři z celé Evropy. Dnes krátce před 18:00 by nad Hradec mělo vzlétnout minimálně 80 horkovzdušných balonů. A protože tolik balonů ještě nikdy současně nad Českem neletělo, chystá se zápis nového maxima do České knihy rekordů. Akce je součástí oslav města k 800 letům od první zmínky.
Fiesta bude mít dnes a pak i při pátečním velkém balonovém odpoledni své centrum na louce za centrem Kaufland v ulici Akademika Bedrny. Další balony dnes vzlétnou ze Šimkových sadů a z louky u restaurace U Letců.

Start všech najednou z pláně, kde se letos konal Majáles, není možný kvůli výskytu chráněného motýla modráska bahenního.

„Cílíme nejen na český rekord, současně je to největší letošní balonová fiesta v Evropě. Do Hradce přijede alespoň 80 balonistů a jsem přesvědčená, že se nebe nad Hradcem rozzáří skutečně krásnou podívanou,“ předeslala primátorka Pavlína Springerová (HDK).

„Výskyt chráněného motýla nám to sice trochu zkomplikoval, každopádně jsme vybrali další plochy, kam lze zajet s auty, ukotvit balon a bezpečně vzlétnout. Je skvělé, že se mohou diváci rozptýlit po městě a každý si najde své místo, které mu bude nejblíž,“ uvedla primátorka.

Nadšení z návratu nad Hradec neskrývají ani balonáři. „Po šesti letech pořádání fiesty v České Skalici a okolí Rozkoše jsme se rozhodli přivést balony zpět do Hradce Králové. Přihlášky máme od balonářů z České republiky, Slovenska, Polska, Nizozemí, Německa nebo Maďarska, startovat bychom chtěli nejen z Hradce Králové, ale i z České Skalice a Nového Města nad Metují,“ upozornil David Línek ze spolupořadatelské společnosti DLNK.

„Hradec je naší domovskou základnou. Chtěli bychom ráno a večer společně, samozřejmě pokud nám to počasí dovolí, přelétat centrum metropole. Máme výhodu domácího prostředí a chtěli bychom kolegům balonářům ukázat Hradec Králové v jeho kráse z výšky. Naopak divákům bychom chtěli nabídnout podívanou velkého množství balónů v panoramatech města,“ uvedl Jiří Hembal, spolupořadatel akce a pilot ze společnosti Hembalon.

Velké odpoledne s doprovodným programem se na louce za Kauflandem odehraje v pátek, chystá se nejen hromadný start a upoutaný let pro děti, ale i rockový koncert a večerní hořáková show.

Modrásek musí vydržet

Louka v ulici Akademika Bedrny se na základnu balonářů promění jen k malé radosti ekologů. Daří se tu totiž chráněnému modráskovi bahennímu, který ke svému rozmnožování nutně potřebuje kombinaci růstu krvavce totenu a zimoviště uvnitř mravenišť, kam jeho housenky odnášejí dělnice.

Modrásci se kdysi vyskytovali i uvnitř města, ale zlikvidovaly je buď výstavba, nebo příliš svědomité sečení trávy, a tak kromě louky pro balonáře zůstali jen v lokalitě na Plachtě a v nivě řeky Orlice.

Program 80 balonů nad Hradcem

Chystají se různé balonářské disciplíny, soutěžní i hromadné lety.

Ve středu v 17:30 je společný start v Hradci Králové z ulice Akademika Bedrny. Na louku za Kauflandem smějí vjet jen auta balonářů, ostatní musí zaparkovat ve městě nebo u marketů a dojít pěšky. Pořadatelé doporučují přijít dřív, čeká se velký zájem veřejnosti. Balonáři podle předpovědi nejspíš zamíří nad Černilov či Libřice.

Ve čtvrtek v 6:30 startuje z novoměstského letiště pohár starosty Nového Města nad Metují. V 17:30 pak odstartuje z Ratibořic pohár starostky České Skalice, část balonů poletí od Lučního penzionu Zájezd.

V pátek a sobotu v 6:30 začíná velmi atraktivní let „fly in“, při kterém si balonáři sami zvolí místo startu v Hradci Králové a vyhrává ten, který se trefí nad Bílou věž.

V pátek v 16:30 začíná v Hradci Velké balonové odpoledne, start balonářů je v 17:30. V 18:30 bude koncert rockové kapely, ve 21:30 hořáková show s hudbou.

V sobotu v 17:30 je v Hradci společný start balonů.

V neděli v 6:30 se případně uskuteční náhradní let z Hradce.

Více o programu i aktuality se dají najít na webu pořadatelů.

„Po spoušti, která tu letos na jaře zůstala po Majálesu, jsem doufal, že už město ani nenapadne na louku někoho pouštět. Nicméně později tam bylo ještě parkoviště pro diváky koncertu Chinaski i festivalu Rock for People,“ konstatoval ekolog a někdejší náměstek hradeckého primátora Martin Hanousek (Zelení).

„Balonová show je naštěstí nejméně kontroverzní, ale nadšený rozhodně nejsem. Ještě více škody dělá sekání trávy, takže pokud tu nebudou parkovat stovky aut nebo stát stánky s občerstvením, dá se to ještě tolerovat,“ poznamenal Hanousek.

Unikátní mince

V úterý se také poprvé ukázaly zlaté a stříbrné mince speciálně vydané k hradeckému výročí. Na jedné straně je mariánský sloup s katedrálou Svatého Ducha a Bílou věží, na rubu pak schodiště Bono Publico s dalšími symboly města, „géčkem“ s korunkou a nápisem Hradec jsou králové a královny už 800 let.

I přes vysokou cenu 60 tisíc korun za zlatou a 1 600 korun za stříbrnou minci se po unikátní edici jistě jen zapráší.

„Zlatých mincí je v limitované edici vyraženo pouhých osm kusů, stříbrných bude 80 a dalších 800 je turistických ze slitiny nordic gold. Turistické mince budou zhruba od poloviny září k dostání v infocentru, zlatá a stříbrná budou v prodeji přes webové stránky a rezervační formulář na hk800.cz. Jsou to krásné návrhy, které pokračují v tradici České národní banky,“ řekla primátorka Pavlína Springerová.

Hradecké zlaté a stříbrné mince k cyklu Městské památkové rezervace jsou v prodeji již dva roky a ČNB jich vydala dohromady 15 tisíc kusů. Dá se očekávat, že poptávka sběratelů po unikátních a limitovaných výročních mincích bude mnohonásobně převyšovat nabídku.

Hradec bude slavit až do podzimu

Projekt 80 balonů nad Hradcem Králové načne podzimní várku slavnostních akcí k osmistému výročí. Kromě Slavností královny Elišky - Hradec Králové v zrcadle staletí (5. září), Street Art Festivalu (13. - 21. září) anebo cyklistického Prima cup - Gočárovy schody (28. září), se Hradec postará také o workshopy sloužící k propojení vysokoškolského prostředí s městem, 20. ročník Sborových slavností (17. - 20. září), Mezinárodní festival recyklovaného designu (5. - 11. října), festival Jazz Goes to Town (7. - 11. října) nebo slavnostní kulturní událost s názvem Ráj Králové (1. listopadu - 31. prosince).

