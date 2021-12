Hradecký azylový dům voní cukrovím i jehličím. Vánoce tam prožije 45 dětí

Jak to v azylovém domě vypadá teď o Vánocích? Jsou tam jen pokoje a nějaká společenská místnost, nebo malé byty?

Dispozice Domova pro matky s dětmi nabízí různé formy pokojů. Nejčastěji je to tak, že jsou dva pokoje, které mají dohromady kuchyň a sociálku a obě maminky kuchyň a koupelnu s WC sdílejí. Pak máme i pokoje, které jsou malé jako garsonky, vejde se tam třeba jen jedna velká postel a postýlka, ale je to s vlastní koupelnou a kuchyní. Pak je ještě jeden typ pokojů, to je 1+1. Některé maminky jsou tedy samy a některé musí obytnou buňku sdílet. Samozřejmě nechybí ani společenská místnost.

Co se týká Vánoc, tak za 19 let existence domova byla různá přání, někdy chtěly být maminky večer pohromadě, těm jsme pomáhali připravit společnou večeři a společné posezení. Avšak už mnoho let převažuje, že chtějí být na Štědrý večer samy a udělat si Vánoce po svém. Ve společenské místnosti se třeba potom jen sejdou.

Kolik máte nyní v domově rodin?

Dvaadvacet, tedy 45 dětí, takže vlastně plný dům. Akorát musíme mít kvůli karanténě, pokud by se do ní někdo dostal, prostor pro to, abychom ho dali do izolace. Potřebná bezpečnost je tam zajištěná.

Zmínila jste různý vývoj slavení Vánoc u vás, jak to je v letošním roce? Máte centrální stromeček, nebo jsou na pokojích samostatné?

Cílem naší služby je, abychom zabezpečili klientům takové prostředí, které se co nejvíce blíží tomu, jak každý chceme Štědrý den trávit. To znamená, abychom se vyvarovali toho, že všechno je všech a nic není nikoho. Tak, aby cíleně si to rodina prožila v soukromí, v bezpečí a v klidu. Každý rok žádáme Lesy České republiky o dar a i letos se nám podařilo získat vánoční stromečky, převážně smrčky, takže každá maminka si může vykouzlit atmosféru Vánoc na svém pokoji. Má k dispozici ozdobičky a může péci, případně někdy i společně s mými kolegyněmi, cukroví. Samozřejmě musíme dodržet určitá hygienická opatření. Přesto ale možnost upéct si cukroví má každá maminka nebo jí s tím poradíme a pomůžeme. Náš dům je provoněný cukrovím a správnou vánoční atmosférou.

Během adventu jsme si připomněli i to, co jsou Vánoce, aby to slovo mělo i křesťanský obsah a nejen komerční. Jsme zařízení, které provozuje Oblastní charita Hradec Králové, takže nás navštívil i farář, v jehož oblasti naše služba je. Měli jsme s dětmi bohoslužbu slova, abychom si řekli, že Vánoce jsou o naději, o lásce a že ve své podstatě k tomu patří i ty dárky.

S dárky souvisí vaše benefiční akce Stromeček otevřených srdcí.

Ta měla letos první ročník, ale navazuje na mnohaletou tradici akce Stromeček splněných přání, která se osamostatnila. Podstatou benefice je, že každé dítě si napíše Ježíškovi o dárek. Důležité je, aby si mohlo přát konkrétní věci a dostalo nový dárek, tedy tak jako každé jiné dítě v běžném životě. Aby bylo překvapeno z toho, tak jak děti vždycky jsou, když se rozsvítí stromeček a pod ním objeví dárky, o které si psalo.

Letos bych chtěla poděkovat Agentuře vojenského zdravotnictví Armády České republiky, ale i dalším stovkám lidí, kteří nám významně pomohli a benefice se zúčastnili. Další lidé nás kontaktovali a ještě se doptávali na jinou formu pomoci. Snad i letošního roku se podaří těm 45 dětem, ale i jejich maminkám a jednomu tatínkovi – pro ně také máme dárky – prožít radostné svátky. Všem lidem, kteří se do toho zapojili, nesmírně děkuji.

Ženy, matky i děti mívají větší bolesti, než pro které pláčou. Zdeňka Koutníková ředitelka Domova pro matky s dětmi v Hradci Králové

Nakolik jsou Vánoce pro vás pracovními? Předpokládám, že v domově klienti přes svátky nezůstanou sami.

Služba garantuje nepřetržitý provoz 24 hodin denně, soboty, neděle, svátky. Vzhledem k tomu, že s kapacitou 64 lůžek patříme k největším svého druhu v republice, je důležité, aby v domově i v rámci provozu někdo byl. Samozřejmě máme rozplánované služby, musíme pracovat i na Štědrý den, na Silvestra, s klienty sdílíme jejich emoce a pocity. Zvláště na Vánoce je to velmi citlivé. Řekla bych, že se na ně připravujeme už od října, patří to až do konce roku k nejnáročnějším obdobím pro všechny pracovníky. Musím každému z nich poděkovat za úžasnou sounáležitost, pracovitost a osobní odvahu, a to i v době, která není jednoduchá. Za to, že když se třeba někdy stane, že děti nebo i dospělí jsou pozitivní na covid, se snaží dělat vše tak, aby to pro ně bylo snesitelné a zároveň aby to neomezilo provoz celé služby. Je to pro kolegy samozřejmě velmi náročné.

V čem je to pro pracovníky domova náročnější než jindy?

Už jen zabezpečit 22 rodinám vánoční svátky je samo o sobě velmi náročné a mnohdy i na úkor vlastních rodin. Mnohdy to děláme i dobrovolně, protože chceme. Musíme zabezpečit veškeré benefice, které se konají, veškerou logistiku kolem Vánoc, spolupráci s potravinovou bankou, jednání se sponzory, převážíme spoustu potravin, abychom doplnili zásoby klientkám, pokud by došly, a tak dál. Pomoci klientkám připravit vánoční svátky, zajistit benefice a při tom všem ještě odbornou sociální práci, to je možné jen za maximálního nasazení každého člověka.

Co maminky a děti prožívají v této době, jak náročná pro ně je?

Klienty našeho domova spojuje to, že než se u nás ocitli, ztratili střechu nad hlavou. Každého klienta, který u nás bydlí, to postihlo z různých příčin, každého nějak jinak. A tak se dostali sem a teprve pobyt u nás je spojil. Musí tady přijmout dočasné bydlení pod střechou azylového domu, musí přijmout, že nemají pro sebe pokoj, že musejí sdílet s někým kuchyň a koupelnu. Já myslím, že kdybychom se trochu vžili do jejich situace, kdy byli bez domova a našli službu, která jim umožnila, že nemusí být na ulici a děti mohou být s maminkami nebo s tatínkem, teprve bychom si dostatečně uvědomili, jaký význam naše práce má.

Ti lidé jsou vděční, že mohou být v teple, v milém prostředí, a my se ve službě zejména na Vánoce snažíme to dětem i dospělým to ještě zvýraznit. Věřím, že se mohou opravdu těšit z vánočních svátků, i když ne ve svém příbytku a samozřejmě s bolestí, která provází jejich životy, jejich historii, a doufám, že se snaží přetnout nějakou životní čáru, která je k nám dovedla, a rozhodnout se ve vlastní svobodě, jakou cestou se vydat dál. Naše služba by měla být podporou toho, aby příležitost pro ně byla natolik motivační a inspirující, že v jejich životech se potom stanou lepší věci a že najdou bydlení už v běžném životě.

Jsou v prožívání Vánoc u klientů vidět nějaké rozdíly?

Na to by bylo nejlepší zeptat se přímo klientů. Mohu odhadnout, že je to jako v běžném životě. Každá rodina má odlišné tradice, každá rodina nejí kapra, bramborový salát nebo má rozdílný recept. Ale řekla bych, že žijeme v zeměpisném regionu, kde je křesťanská tradice Vánoc hodně společná. Pochopitelně může mít různé nuance v drobnostech. Těžko říct, co každý z klientů na Vánoce v sobě prožívá, protože příběhy, se kterými k nám maminky s dětmi přicházejí, jsou někdy velmi bolestné. Uvedu citát, který to vystihuje: Ženy, matky i děti mívají větší bolesti, než pro které pláčou.

Jak se vám v letošním roce podařilo naplnit přání dětí?

My ještě nemáme všechny dárky převzaté, a tak nemohu plně říct výsledek, ale zejména díky vojákům, kteří si to vzali za své, můžeme být klidní, že dětem se přání splní. Jsme vděční i všem, kdo naši benefici v hradeckém Hypertesku neminuli a také dárky koupili. Pak je spousta lidí, kteří naši práci znají a ještě nám pomohou s věcmi, které chybějí dlouhodobě, jsou to třeba pleny a sunar.

Váš domov slouží 19 let, dá se říci, jak se ochota lidí pomoci v posledních dvou covidových letech proměnila?

Řekla bych, že je to srovnatelné s minulostí. Minulý rok jsme benefici kvůli epidemiologickým opatřením neměli, ale objevili se úžasní lidé, kteří o našich aktivitách věděli už déle, a snažili se přání zabezpečit. Když to posoudím vcelku, nějaký zásadní rozdíl nevnímám.