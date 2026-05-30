Na Aviatické pouti se při seskoku z letounu CASA zranili dva parašutisté

,
  13:07
Při zahájení programu pouti v Hradci Králové se v sobotu zranili dva parašutisté z výsadkové jednotky z Chrudimi. K nehodě došlo během seskoku z vojenského letounu CASA.

Seskok parašutistů komplikoval silnější boční vítr, který podle všeho zanesl několik výsadkářů až k nedalekému rybníku u místní části Rusek. Na místo okamžitě vyrazily záchranné složky včetně vrtulníku letecké záchranné služby.

Zdravotničtí záchranáři MF DNES potvrdili, že dva z parašutistů utrpěli zranění. Redaktor na místě viděl několik vojáků, kteří si po přistání balili padáky. Okolnosti události se nadále vyšetřují.

Mluvčí ZZS potvrdila že je na místě je osm posádek včetně záchranářského vrtulníku. Zdravotníci zkontrolovali deset výsadkářů. Dva z nich potřebovali ošetření. Jeden měl poranění ramene a u druhého zranění mluvčí zatím nespecifikovala s tím, že ještě není vyšetření ukončeno.

Na Aviatické pouti, která se do Hradce Králové přestěhovala ze sousedních Pardubic, v poledne začal letový program. Letové ukázky mají trvat minimálně pět hodin, pozemní program potom od 9:00 do 17:00. Areál se po oba víkendové dny zavře v 18:00.

